KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı 2026? KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026-2027 KYK burs sonuç sorgulama ekranı

2026-2027 KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçlarının açıklanması için yüz binlerce öğrenci Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılacak duyuruyu bekliyor. Üniversite öğrencilerine öğrenim hayatlarında maddi destek olmayı amaçlayan KYK bursu başvuruları 12-16 Ekim tarihleri arasında e-Devlet platformu üzerinden alındı. Öğrencilerin heyecanı bekleyişleri devam ederken KYK burs başvuru sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı da merak ediliyor. Peki KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

2026-2027 KYK BURS BAŞVURULARI AÇIKLANDI MI?

2026-2027 akademik yılında üniversite öğrencisi olup KYK bursu almak isteyen öğrenciler Ekim ayının ortasında burs başvurularını tamamladı. Burs başvurusu yapan binlerce öğrencinin gözleri sonuç tarihine çevrildi.

Henüz KYK burs başvurularının sonuçları açıklanmadı. Ancak burs başvuru sonuçları, geçtiğimiz yıl Kasım ayının ikinci haftasında açıklanmıştı. Bu yıl da burs başvuru sonuçlarının Kasım ayının ortasında öğrencilerin erişimine açılması bekleniyor.

KYK BURS SONUÇLARININ ARDINDAN TAAHHÜTNAME ONAYI YAPILACAK

Değerlendirmelerin ardından KYK bursu veya öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrencilerin sonuçlar duyurulduktan sonra belirlenen tarih aralığında e-Devlet üzerinden "taahhütname onayı" yapması gerekiyor. Taahhütname onayı adımını atlayan öğrenciler burs veya kredi ödemesi alamayacak.

Yükseköğrenimlerini yurt dışında tamamlayan öğrencilerin ise taahhütname onayının ardından sonuç açıklama sayfasında bahsedilen kefaletname işlemini gerçekleştirmesi gerekiyor. Bu adımı tamamlamayan öğrencilere de burs veya kredi ödemesi yapılmayacak.

KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN SORGULANIR?

KYK burs başvuru sonuçları, e-devlet üzerinden "Burs/Öğrenim Kredisi Başvuru Sonucu Sorgulama" hizmeti aracılığıyla sorgulanabilecek.

Sonuçların açıklanmasının ardından öğrenciler burs veya geri ödemeli kredi alma hakkına sahip olacak.

KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.