KYK burs başvuruları başladı mı? 2026 KYK burs başvuruları ne zaman yapılacak? KYK burs başvurusu nasıl yapılır? KYK burs başvuru ekranı...

KYK burs başvuru tarihleri ekim ayının gelmesi ile öğrenciler tarafından yakından takip ediliyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan burs veya öğrenim kredisi almak isteyen öğrenciler burs başvuru tarihlerini araştırmaya başladı. YKS ek tercihlerde üniversite kayıtlarının tamamlanması sürecinde sona gelinmesinin ardından KYK burs başvuruları da başlaması bekleniyor. KYK burs başvuruları GSB tarafından yapılan duyurunun ardından her yıl e-Devlet üzerinden çevrimiçi ortamda alınıyor. Başvuru yapan öğrencilerin her birine burs imkanı sunulmasa da öğrenim kredisi her öğrenciye çıkıyor. Peki KYK burs başvuruları ne zaman yapılacak?



2026 KYK BURS BAŞVURULARI BAŞLADI MI, NE ZAMAN YAPILACAK?

KYK burs ve öğrenim kredisi başvurusu tarihleri ile ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan henüz resmi bir duyuru yapılmadı. Burs başvuruları genellikle ekim ayında, YKS ek tercih kayıtlarının tamamlanmasının ardından alınıyor.



KYK BURSU NE KADAR 2026?

2026 yılında Ocak ayında yapılan zammın ardından KYK bursu 4.000 TL olarak belirlendi. Lisans ve ön lisans öğrencileri için belirlenen bu tutar her yıl artış gösteriyor. 2027 yılında KYK bursuna yapılacak zam miktarı ise henüz açıklanmadı.



2026 KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Burs ve kredi başvuruları her yıl GSB'nin resmi kanalları aracılığı ile duyurduğu tarihlerde e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. e-Devlet platformuna giriş yapıldıktan sonra arama çubuğuna " Burs / Öğrenim Kredisi Başvurusu " yazarak arattıktan sonra ilgili hizmet üzerinden başvuru tamamlanabilir. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.



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