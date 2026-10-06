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Ekonomi
Avatar
Editor
 | İrem Yarbasan
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 13:14
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 13:14

KYK burs başvuruları başladı mı? 2026 KYK burs başvuruları ne zaman yapılacak? KYK burs başvurusu nasıl yapılır? KYK burs başvuru ekranı...

2026 KYK burs başvuru tarihi ve başvuru ekranı! Ekim ayının gelmesi ile birlikte üniversiteli gençler KYK başvuru takvimini yakından takip ediyor. Her yıl ekim ayında alınan burs başvuruları için gözler Kredi ve Yurtlar Kurumu'na çevrildi. Burs takvimi ve yeni burs miktarı merak ediliyor. Peki KYK burs başvuruları ne zaman, burs başvuruları başladı mı? İşte KYK burs başvuru ekranı...

Avatar
Editor
 İrem Yarbasan
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KYK burs başvuruları başladı mı? 2026 KYK burs başvuruları ne zaman yapılacak? KYK burs başvurusu nasıl yapılır? KYK burs başvuru ekranı...
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 13:14
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 13:14

burs başvuru tarihleri ekim ayının gelmesi ile öğrenciler tarafından yakından takip ediliyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan burs veya almak isteyen öğrenciler burs başvuru tarihlerini araştırmaya başladı. YKS ek tercihlerde üniversite kayıtlarının tamamlanması sürecinde sona gelinmesinin ardından KYK burs başvuruları da başlaması bekleniyor. KYK burs başvuruları GSB tarafından yapılan duyurunun ardından her yıl üzerinden çevrimiçi ortamda alınıyor. Başvuru yapan öğrencilerin her birine burs imkanı sunulmasa da öğrenim kredisi her öğrenciye çıkıyor. Peki KYK burs başvuruları ne zaman yapılacak?

KYK burs başvuruları başladı mı? 2026 KYK burs başvuruları ne zaman yapılacak? KYK burs başvurusu nasıl yapılır? KYK burs başvuru ekranı...


2026 KYK BURS BAŞVURULARI BAŞLADI MI, NE ZAMAN YAPILACAK?

KYK burs ve öğrenim kredisi başvurusu tarihleri ile ilgili 'ndan henüz resmi bir duyuru yapılmadı. Burs başvuruları genellikle ekim ayında, YKS ek tercih kayıtlarının tamamlanmasının ardından alınıyor.

KYK burs başvuruları başladı mı? 2026 KYK burs başvuruları ne zaman yapılacak? KYK burs başvurusu nasıl yapılır? KYK burs başvuru ekranı...


KYK BURSU NE KADAR 2026?

2026 yılında Ocak ayında yapılan zammın ardından KYK bursu 4.000 TL olarak belirlendi. Lisans ve ön lisans öğrencileri için belirlenen bu tutar her yıl artış gösteriyor. 2027 yılında KYK bursuna yapılacak zam miktarı ise henüz açıklanmadı.

KYK burs başvuruları başladı mı? 2026 KYK burs başvuruları ne zaman yapılacak? KYK burs başvurusu nasıl yapılır? KYK burs başvuru ekranı...


2026 KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Burs ve kredi başvuruları her yıl GSB'nin resmi kanalları aracılığı ile duyurduğu tarihlerde e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. e-Devlet platformuna giriş yapıldıktan sonra arama çubuğuna " Burs / Öğrenim Kredisi Başvurusu " yazarak arattıktan sonra ilgili hizmet üzerinden başvuru tamamlanabilir. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.  


KYK BURS BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

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ETİKETLER
#E-Devlet
#burs
#KYK
#gençlik ve spor bakanlığı
#öğrenim kredisi
#Ekonomi
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