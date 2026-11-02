KYK burs sonuçları için beklenen geri sayım başladı. Kasım ayının gelmesiyle beraber öğrenciler e-Devlet sorgulama ekranına odaklandı. Eğitim, ulaşım, konaklama ve diğer birçok ihtiyaçlarını eğitim desteğiyle karşılamak isteyen binlerce öğrenci 16 Ekim tarihine kadar burs başvurularını tamamladı. KYK burs başvuru sonuçları posta yoluyla veya mail yoluyla adaylara bildirilmiyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından “KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları açıklandı” duyurusunun ardından adaylar sorgulama ekranına giriş yapabilecek. Sorgulama ekranında “ Burs alabilirsiniz ve Kredi alabilirsiniz” olmak üzere iki ayrı sonuç yer alacak. Burs değerlendirmesi yapılırken öğrencinin ve ailesinin ekonomik durumu, eğitim alınan şehir, üniversite, eğitim alan diğer çocuklar ve birçok kriter dikkate alınıyor. Peki KYK burs sonuçları bugün açıklanacak mı? İşte, KYK burs sonuçlarının erişime açılacağı tarih…

Özetle

HABERİN ÖZETİ KYK burs sonuçları 2026 turkiye.gov.tr burs ve kredi almaya hak kazananlar! KYK burs sonuçları açıklandı mı? KYK burs sonuçlarının açıklanmasıyla ilgili geri sayım devam ediyor ve başvurularını tamamlayan öğrenciler sonuçları bekliyor. KYK burs başvuru sonuçları posta veya mail yoluyla bildirilmiyor, e-Devlet üzerinden sorgulanıyor. Sonuçlar açıklandığında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından duyuru yapılacak ve sorgulama ekranı aktif olacaktır. Değerlendirmede öğrencinin ve ailesinin ekonomik durumu, eğitim alınan şehir ve üniversite gibi birçok kriter dikkate alınıyor. Daha önceki yıllarda sonuçların Kasım ayının ilk haftasında açıklandığı dikkate alındığında, bu yıl da 3-4 Kasım tarihleri arasında açıklanması bekleniyor. Sonuçlar 'Burs alabilirsiniz' (geri ödemesiz) veya 'Kredi alabilirsiniz' (geri ödemeli) şeklinde iki ayrı sonuç olarak ekranda yer alacak.

KYK BURS SONUÇLARI İÇİN KRİTİK GERİ SAYIM

KYK burs başvurularını Ekim ayında tamamlayan ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri sonuçlara kilitlendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kredi ve Yurtlar Kurumu işbirliğinde öğrencilere sağlanan bursların başvuru sonuçlarının erişime açılacağı tarihe ilişkin resmi bir bilgilendirme yapılmadı.

Daha önceki yıllarda açıklanan sonuçlar dikkate alındığında KYK burs sonuçlarının bu hafta kesin olarak erişime açılması bekleniyor. 2025 yılında burs başvuruları 17 Ekim’de sona ermiş ve sonuçlar ise 4 Kasım’da paylaşılmıştı.

KYK burs başvuru sonuçlarının bu yıl ise 3-4 Kasım tarihleri arasında ilan edilmesi bekleniyor. KYK burs sonuçları açıklandıktan sonra aşağıdaki bağlantı üzerinden doğrudan sorgulama ekranına giriş yapabilirsiniz.

GSB KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI 2026 AÇIKLANDI MI?

KYK burs başvuru sonuçları ilan edildikten sonra ilk paylaşım Gençlik ve Spor Bakanlığı”nın web sitesi üzerinden veya alternatif olarak Twitter (X) adresinden yapılıyor. “KYK burs ve öğrenim kredisi sonuçları açıklandı” duyurusunun ardından sonuç sorgulama ekranı aktif olacak. GSB tarafından henüz KYK burs başvuru sonuçları ilan edilmedi. Başvuru sonuçlarının sabah ekran saatlerde duyurulması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde detaylar haberimize eklenecektir.

KYK BURS SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI 2026-2027

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından resmi duyuru geldikten sonra sonuçlar internet bağlantısı olan bilgisayar, laptop, tablet, telefon vb. araçlarla sorgulanabilecek.

KYK burs sonuçları ilan edildikten sonra sistemde yoğunluk yaşanırken sonuçların görüntülenmesi gecikebiliyor. Adaylar KYK burs sonuçlarını hızlı sorgulamak için telefonlarının mobil marketleri üzerinden e-Devlet’in uygulamasını telefonlarına kurarak daha hızlı sonuçlara erişim sağlayabilirler.

Masaüstü üzerinden ise turkiye.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve şifreyle beraber doğrudan sorgulama ekranına gidilebilir.

BURS VE KREDİ SONUÇLARI TEK EKRANDA OLACAK

KYK burs ve kredi sonuçları doğrudan tek ekran üzerinden sorgulanabilecek. Burs alabilirsiniz ifadesiyle karşılaşan adaylar geri ödemesiz öğrenci bursundan yararlanabilecek.

“Öğrenim kredisi alabilirsiniz” ifadesiyle karşılaşan adaylar ise geri ödemeli öğrenim kredisi alabilecek. Burs almaya hak kazanan ancak belirlenen tarihlerde taahhütname onayı yapmayan adaylar, burs hakkını kaybedecek.

BURS SONUÇLARINI ARARKEN DOLANDIRICILARIN HEDEFİ OLMAYIN

Sosyal medyada ve bazı platformlarda “KYK burs sonuçları açıklandı” adı altında bazı sahte siteler, öğrencilerin kişisel bilgilerini ele geçirmeyi hedefliyor. Öğrenciler sonuç ekranına giriş yaparken www.turkiye.gov.tr tabanlı bir siteye bilgilerini girdiklerinden emin olmalılar. Devlet kurumlarını taklit eden adres genellikle .com yerine .net, .org yerine sahte uzantılar veya resmi ismin sonuna eklenen alakasız harfler/kelimeler) oluşturdukları taklit link yapıları kullanıyor.