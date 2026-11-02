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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Fuat İğci
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.11.2026
saat ikonu 11:44
|
GÜNCELLEME:
02.11.2026
saat ikonu 11:45

KYK burs sonuçları 2026 turkiye.gov.tr kazananları! GSB KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları açıklandı mı?

KYK burs başvuru sonuçları için kritik gün geldi. Geçtiğimiz yıl başvuru işlemleri bir (1) gün daha uzun sürerken sonuçlar ise 4 Kasım tarihinde açıklanmıştı. Yüzbinlerce ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisi burs sonuçları için bugüne odaklandı. KYK burs sonuçları, T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresiyle beraber turkiye.gov.tr adresinden sorgulanabilecek. KYK burs başvuru sonuçları açıklandıktan sonra sistemde yaşanan yoğunluk sebebiyle sonuç ekranı geç görüntülenebilirken alternatif olarak e-Devlet’in mobil uygulamasından sonuçlar daha hızlı görüntülenebilecek. KYK burs sonuçları ekranında “Burs alabilirsiniz” ifadesiyle karşılaşan adaylar geri ödemesiz eğitim desteği almaya hak kazanacak. Öğrenim kredisi hakkı elde edenler ise taahhütname onaylamadıkları durumunda kredi hakkından vazgeçebilecek. Peki KYK burs sonuçları 2026 açıklandı mı? İşte, turkiye.gov.tr KYK burs sonuçları sorgulama ekranı…

Avatar
Editor
 Fuat İğci
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KYK burs sonuçları 2026 turkiye.gov.tr kazananları! GSB KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları açıklandı mı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.11.2026
saat ikonu 11:44
|
GÜNCELLEME:
02.11.2026
saat ikonu 11:45

sonuçları için beklenen geri sayım başladı. Kasım ayının gelmesiyle beraber öğrenciler sorgulama ekranına odaklandı. Eğitim, ulaşım, konaklama ve diğer birçok ihtiyaçlarını eğitim desteğiyle karşılamak isteyen binlerce öğrenci 16 Ekim tarihine kadar burs başvurularını tamamladı. KYK burs başvuru sonuçları posta yoluyla veya mail yoluyla adaylara bildirilmiyor. tarafından “KYK burs ve başvuru sonuçları açıklandı” duyurusunun ardından adaylar sorgulama ekranına giriş yapabilecek. Sorgulama ekranında “ Burs alabilirsiniz ve Kredi alabilirsiniz” olmak üzere iki ayrı sonuç yer alacak. Burs değerlendirmesi yapılırken öğrencinin ve ailesinin ekonomik durumu, eğitim alınan şehir, üniversite, eğitim alan diğer çocuklar ve birçok kriter dikkate alınıyor. Peki KYK burs sonuçları bugün açıklanacak mı? İşte, KYK burs sonuçlarının erişime açılacağı tarih…

KYK BURS SONUÇLARI İÇİN KRİTİK GERİ SAYIM

burs başvurularını Ekim ayında tamamlayan ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri sonuçlara kilitlendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kredi ve Yurtlar Kurumu işbirliğinde öğrencilere sağlanan bursların başvuru sonuçlarının erişime açılacağı tarihe ilişkin resmi bir bilgilendirme yapılmadı.

Daha önceki yıllarda açıklanan sonuçlar dikkate alındığında KYK burs sonuçlarının bu hafta kesin olarak erişime açılması bekleniyor. 2025 yılında burs başvuruları 17 Ekim’de sona ermiş ve sonuçlar ise 4 Kasım’da paylaşılmıştı.

KYK burs başvuru sonuçlarının bu yıl ise 3-4 Kasım tarihleri arasında ilan edilmesi bekleniyor. KYK burs sonuçları açıklandıktan sonra aşağıdaki bağlantı üzerinden doğrudan sorgulama ekranına giriş yapabilirsiniz.

KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI 2026 İÇİN TIKLAYINIZ (açıklandığında aktif olacaktır)

KYK burs sonuçları 2026 turkiye.gov.tr kazananları! GSB KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları açıklandı mı?

GSB KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI 2026 AÇIKLANDI MI?

KYK burs başvuru sonuçları ilan edildikten sonra ilk paylaşım Gençlik ve Spor Bakanlığı”nın web sitesi üzerinden veya alternatif olarak Twitter (X) adresinden yapılıyor. “KYK burs ve öğrenim kredisi sonuçları açıklandı” duyurusunun ardından sonuç sorgulama ekranı aktif olacak. GSB tarafından henüz KYK burs başvuru sonuçları ilan edilmedi. Başvuru sonuçlarının sabah ekran saatlerde duyurulması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde detaylar haberimize eklenecektir.

KYK burs sonuçları 2026 turkiye.gov.tr kazananları! GSB KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları açıklandı mı?

KYK BURS SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI 2026-2027

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından resmi duyuru geldikten sonra sonuçlar internet bağlantısı olan bilgisayar, laptop, tablet, telefon vb. araçlarla sorgulanabilecek.

KYK burs sonuçları ilan edildikten sonra sistemde yoğunluk yaşanırken sonuçların görüntülenmesi gecikebiliyor. Adaylar KYK burs sonuçlarını hızlı sorgulamak için telefonlarının mobil marketleri üzerinden e-Devlet’in uygulamasını telefonlarına kurarak daha hızlı sonuçlara erişim sağlayabilirler.

Masaüstü üzerinden ise turkiye.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve şifreyle beraber doğrudan sorgulama ekranına gidilebilir.

KYK burs sonuçları 2026 turkiye.gov.tr kazananları! GSB KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları açıklandı mı?

BURS VE KREDİ SONUÇLARI TEK EKRANDA OLACAK

KYK burs ve kredi sonuçları doğrudan tek ekran üzerinden sorgulanabilecek. Burs alabilirsiniz ifadesiyle karşılaşan adaylar geri ödemesiz öğrenci bursundan yararlanabilecek.

“Öğrenim kredisi alabilirsiniz” ifadesiyle karşılaşan adaylar ise geri ödemeli öğrenim kredisi alabilecek. Burs almaya hak kazanan ancak belirlenen tarihlerde taahhütname onayı yapmayan adaylar, burs hakkını kaybedecek.

KYK burs sonuçları 2026 turkiye.gov.tr kazananları! GSB KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları açıklandı mı?

BURS SONUÇLARINI ARARKEN DOLANDIRICILARIN HEDEFİ OLMAYIN

Sosyal medyada ve bazı platformlarda “KYK burs sonuçları açıklandı” adı altında bazı sahte siteler, öğrencilerin kişisel bilgilerini ele geçirmeyi hedefliyor. Öğrenciler sonuç ekranına giriş yaparken www.turkiye.gov.tr tabanlı bir siteye bilgilerini girdiklerinden emin olmalılar. Devlet kurumlarını taklit eden adres genellikle .com yerine .net, .org yerine sahte uzantılar veya resmi ismin sonuna eklenen alakasız harfler/kelimeler) oluşturdukları taklit link yapıları kullanıyor.

KYK burs sonuçları 2026 turkiye.gov.tr kazananları! GSB KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları açıklandı mı?
ETİKETLER
#E-Devlet
#KYK
#kyk burs
#gençlik ve spor bakanlığı
#öğrenim kredisi
#Turkiye.gov.tr
#Burs Başvuru Sonuçları
#Ekonomi
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