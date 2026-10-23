KYK burs ve kredi sonuçları 2026-2027 açıklandı mı? Burslar ödemeleri ne zaman yapılacak? GSB sonuç sorgulama ekranı

2026-2027 KYK burs ve kredi sonuçları için üniversite öğrencilerinin bekleyişi sürüyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yapılacak duyuruyu takip eden öğrenciler, burs ve öğrenim kredisi sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırıyor. Peki, KYK burs sonuçları açıklandı mı, sonuçlar ne zaman açıklanacak ve sorgulama ekranı erişime açıldı mı?

KYK BURS VE KREDİ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından verilen KYK burs ve öğrenim kredisi başvurularını tamamlayan öğrenciler, sonuç duyurusuna odaklandı. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için burs ve kredi sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin henüz resmi bir takvim duyurulmadı.

Sonuçların ilan edilmesinin ardından öğrenciler, burs veya öğrenim kredisi almaya hak kazanıp kazanmadıklarını e-Devlet üzerinden sorgulayabilecek. GSB’nin yapacağı resmi açıklamalar, sonuç tarihine ilişkin belirleyici olacak.

KYK 2026-2027 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026-2027 KYK burs ve öğrenim kredisi sonuçlarının hangi gün açıklanacağı henüz netleşmedi. Geçen yılın takviminde ise 2025-2026 dönemi başvuru sonuçları 4 Kasım 2025 tarihinde duyurulmuştu.

Geçmiş yılın açıklama tarihi, yeni dönem sonuçlarının da aynı gün ilan edileceği anlamına gelmiyor. Öğrencilerin GSB tarafından yayımlanacak duyuruları takip etmesi gerekiyor.

KYK BURS VE KREDİ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

KYK burs ve kredi sonuçları açıklandığında öğrenciler, e-Devlet Kapısı üzerinden sorgulama yapabilecek. Sonuç ekranına erişmek için şu adımlar izlenebilecek:

1. e-Devlet sistemine giriş yapın.

2. Arama alanına “Burs/Kredi Başvuru Sonucu Sorgulama” yazın.

3. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından sunulan ilgili hizmeti açın.

4. Başvuru sonucunu ekrandan kontrol edin.

KYK BURS/KREDİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

2026-2027 eğitim öğretim dönemi KYK burs ve kredi ödeme takvimi de henüz açıklanmadı. Ödeme tarihleri, sonuçların ilan edilmesi ve hak kazanan öğrencilerin gerekli işlemleri tamamlamasının ardından netleşecek.

Geçmiş yıllarda ilk ödemeler, başvuru sonuçları ve taahhütname onay sürecinin ardından toplu olarak yapılabiliyordu. Ancak yeni dönemde ilk ödemenin hangi tarihte ve kaç aylık tutar üzerinden yatırılacağına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor.

Düzenli ödemeler ise önceki uygulamalarda öğrencilerin T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre ayın 6’sı ile 10’u arasında gerçekleştiriliyordu. 2026-2027 dönemi için kesin ödeme takviminin GSB tarafından duyurulması bekleniyor.