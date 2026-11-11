KYK burs ve kredi ücretlerine zam gelecek mi? 2027 burs miktarı ne kadar olacak, ilk ödemeler ne zaman yatacak?

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından üniversite öğrencilerine verilen KYK burs ve öğrenim kredilerinde yeni dönem başladı. 2026-2027 eğitim öğretim yılı başvurularının sonuçlanmasıyla birlikte öğrenciler, ödeme takvimi ve burs miktarına ilişkin gelişmeleri takip ediyor. Mevcut durumda 4 bin lira olarak uygulanan lisans bursunun yeni dönemde artırılacağını açıklayan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2027 yılı bütçe görüşmeleri sırasında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Bak’ın açıklaması, önümüzdeki yıl yapılması beklenen burs artışını yeniden gündeme taşıdı. Peki, KYK burslarına ne kadar zam yapılacak, yeni ücretler ne zaman açıklanacak? İlk KYK bursu ne zaman yatacak, ödemeler toplu mu yapılacak?

KYK BURS ÜCRETLERİ ARTACAK MI, 2027 BURSU NE KADAR OLACAK?

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda gerçekleştirilen 2027 yılı bütçe görüşmelerinde üniversite öğrencilerine verilen burs ve kredilerle ilgili soruları yanıtladı.

Mevcut burs miktarının 4 bin lira olduğunu hatırlatan Bak, 2026-2027 döneminde öğrencilere ödenen burs tutarının artırılacağını belirtti. 2027 yılı için yapılacak artışın ne kadar olacağına ilişkin ise henüz net bir rakam paylaşmadı.

Burs ücretlerinin artırılmasına yönelik bütçe çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Bakan Bak, milletvekillerinin sorusu üzerine, “Sıkıntı yok. Bütçe yapıyoruz. Merak etmeyin. Bütçe içerisinde kaydırma yaparak halledeceğiz” dedi.

Böylece 2027 KYK burs ve kredi ücretlerinde artış yapılacağına ilişkin Bakan düzeyinde açıklama gelirken, yeni tutarların ne zaman duyurulacağı ve hangi miktarda uygulanacağı henüz netleşmedi.

2026 KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR?

2026 yılı itibarıyla KYK burs ve öğrenim kredisi tutarları eğitim seviyesine göre değişiyor. Mevcut ödeme miktarları şöyle:

Lisans öğrencileri: 4.000 TL

Yüksek lisans öğrencileri: 8.000 TL

Doktora öğrencileri: 12.000 TL

2027 yılı için yapılacak artışın ardından bu tutarların yeniden belirlenmesi bekleniyor. Yeni ücretler açıklandığında lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin alacağı burs ve kredi miktarları da netleşecek.

KYK BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

2026-2027 eğitim öğretim yılı KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları 6 Kasım 2026 Cuma günü açıklandı. Sonuçların ilan edilmesinin ardından burs veya kredi almaya hak kazanan öğrenciler, ilk ödemelerin hesaplara yatırılacağı tarihi araştırmaya başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ilk ödeme için henüz kesin bir takvim duyurulmadı. Mevcut uygulamaya göre ilk defa burs veya öğrenim kredisi alacak öğrencilere, başvurdukları öğretim yılının başlangıcı olan ekim ayından itibaren ödeme yapılıyor.

Normal aylık ödemeler ise öğrencilerin T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6’sı ile 10’u arasında Ziraat Bankası hesaplarına yatırılıyor.

İlk ödeme tarihinin, Bakanlığın yapacağı duyuruyla belli olması bekleniyor.

İLK KYK BURSU TOPLU MU YATACAK, KAÇ AYLIK ÖDENECEK?

İlk kez KYK bursu veya öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrenciler, ekim ayından itibaren hesaplanan ödemelerin toplu yatırılıp yatırılmayacağını da merak ediyor.

Geçtiğimiz yıl ilk defa burs ve kredi almaya hak kazanan öğrencilerin ödemeleri kasım ayında iki aylık olarak gerçekleştirilmişti. 2025-2026 eğitim öğretim yılında ilk ödemeler 18-20 Kasım tarihleri arasında hesaplara aktarılmış, ekim ve kasım aylarının tutarları birlikte yatırılmıştı.

2026-2027 döneminde de benzer bir uygulamanın hayata geçirilmesi halinde ilk ödemede ekim ve kasım aylarına ait burs ve kredi tutarlarının birlikte yatırılması gündeme gelebilir. Ancak bu yıl ilk ödemenin kaç aylık yapılacağına ilişkin henüz resmi açıklama bulunmuyor.

KYK BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ HANGİ GÜNLERDE YAPILIYOR?

KYK burs ve öğrenim kredisi ödemeleri, her ay öğrencilerin T.C. kimlik numarasının son hanesine göre belirlenen tarihlerde yapılıyor. Ödemeler ayın 6’sı ile 10’u arasında Ziraat Bankası hesaplarına aktarılıyor.

İlk kez burs veya kredi alacak öğrencilerin ise ödeme işlemlerinden önce e-Devlet üzerinden taahhütname onayını tamamlaması gerekiyor. Taahhütname işlemini süresi içinde tamamlayan öğrenciler, hak kazandıkları burs veya kredi ödemelerini almaya başlayabiliyor.