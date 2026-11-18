KYK burs ve kredi başvuruları 6 Kasım 2026'da ilan edildi ve şimdi öğrenciler burs ödemelerini bekliyor. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi üniversite öğrencileri KYK burs ve kredi başvurularının onaylanmasının ardından toplu bir şekilde burs veya kredi ödemelerini alabilecekler. KYK burs ve kredi başvuru sonuçları kasım ayında açıklandığından ödemelerin aralık ayı içinde öğrencilerin hesaplarına yatırılması bekleniyor. 2026 yılında KYK burs tutarı 4 bin TL olarak belirlenmişti. Her yeni yılda öğrenci burs ve kredilerine de belirli miktarlarda artış yapılıyor. Aralık ayında toplu yatması beklenen burs ve kredi ödemeleriyle birlikte öğrencilerin hesaplarında toplamda 12 bin TL yatırılacak. Burs ve kredi ödemeleri T.C. kimlik numarasının son hanesine göre sıralandırılarak yapılıyor. T.C. kimlik numaralarının son hanesi 0 olan öğrenciler ilk ödeme gününde, 8 olan öğrenciler son ödeme gününde burslarını alıyor. Peki KYK bursları yattı mı? Burslar ne zaman yatacak?



KYK BURSU YATTI MI 2026?

KYK burs ve kredi ödemeleri henüz öğrencilerin hesaplarına yatırılmadı. 2026 yılında üniversiteye yeni kaydolmuş veya ilk kez KYK burs veya kredi başvurusunda bulunan öğrencilerin ilk ödemelerinin aralık ayında toplu şekilde yapılması bekleniyor. 2026 yılı için belirlenen burs tutarı 4 bin lirayken bursların toplu yatırılmasıyla öğrenciler aralık ayında hesaplarında 12 bin TL görecekler. Yeni yılda burs ve kredi ücretlerine de zam yapılması bekleniyor.

T.C. KİMLİK NUMARASINA GÖRE KYK BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

KYK burs ve kredi ödemeleri T.C. kimlik numarasının son hanesine göre öğrencilerin hesaplarına yatırılıyor. T.C. kimlik numarasının son hanesi 0 olan öğrencilerin ödemesi her ayın 6'sında, 2 olan öğrencilerin ödemesi 7'sinde, 4 olan öğrenciler ödemesi 8'inde, 6 olan öğrencilerin ödemesi 9'unda, 8 olan öğrencilerin ödemesi ise her ayın 10'unda yapılıyor.



Aralık atı için GSB tarafından belirlenen takvim şu şekilde;

T.C. kimlik numarasının son hanesi 0 olanlar, 6 Aralık Pazar günü

T.C. kimlik numarasının son hanesi 2 olanlar, 7 Aralık Pazartesi günü

T.C. kimlik numarasının son hanesi 4 olanlar, 8 Aralık Salı günü

T.C. kimlik numarasının son hanesi 6 olanlar, 9 Aralık Çarşamba günü

T.C. kimlik numarasının son hanesi 8 olanlar, 10 Aralık Perşembe günü

KYK BURSU HANGİ DURUMLARDA KESİLİYOR?

KYK bursu almaya hak kazanan öğrencilerin, burs almaya devam edebilmeleri için başarı şartlarını sağlaması gerekiyor. 4’lük sistem üzerinden 2 ve üzeri, 100’lük sistem üzerinden 53,33 üzeri not ortalamasına sahip olan öğrenciler, başarılı olarak değerlendirilerek burs almaya devam edebilecekler. Başarısız olma, öğretim kurumundan ayrılma, en az bir yarıyıl uzaklaştırma, kayıt dondurma, ders kaydı yaptırmama gibi durumlarda burs ödemeleri kesilebilir.

Başarı notu şartının yerine getirilmemesi, eğitim kurumundan ayrılma, çıkarılma, uzaklaştırma cezası alma, vazgeçme, kayıt dondurma, ders kaydı yapmama, eğitim kurumunun kapatılması, yurttan çıkarma cezası alma, öğrencinin kesin hükümle mahkum olması, hesaba aktarılan bursun altı ay içerisinde çekilmemesi, öğrencinin gerçeğe aykırı belge sunma, vatandaşlıktan çıkma gibi durumlarda burs ödemesi kesilir.



