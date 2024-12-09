KYK bursu yüzde 50 arttı! Asgari ücret zammı için ilk işaret mi? Hiç konuşulmayan oran AK Parti kulislerinde yankılandı

09 Aralık 2024 14:03 - Güncelleme : 09 Aralık 2024 14:27

Asgari ücret zammında beklenmeyen oran yeniden gündeme geldi. Ön lisans ve lisans öğrencilerin verilen 2000 TL'lik KYK bursu 2025'te 3000 TL'ye yükseltildi. KYK bursuna yüzde 50 zam uygulanmış oldu. Yapılan bu artış asgari ücret zammında umut oldu. Hiç konuşulmayan yüzde 50 oranı için çalışanlar ümitli. Peki, KYK burs zammı asgari ücret için ipucu mu? İşte beklentiler.

Asgari ücret zam maratonu öncesi Özgür Erdursun'dan korkutan senaryo: Sakın borçlanmayın! "İşçi heyeti o masayı terk edecek"

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan​, KYK​ burslarının ocak ayı itibariyle 3 bin lira olacağını duyurdu. Ocak ayından itibaren KYK bursuna yüzde 50 zam​ uygulanmış olacak. Bu zam haberi ise asgari ücretliye umut oldu. Kritik asgari ücret​ zam toplantısı öncesi burslara yüzde 50 zam, asgari ücrette yüzde 50 artışa mı işaret etti?

KYK BURSUNA YÜZDE 50 ZAM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Üniversite öğrencilerine 2025 yılında verilecek burs​ miktarını ocak ayı itibarıyla 2 bin liradan 3 bin liraya yükseltiyoruz” dedi. Yapılan açıklamanın ardından ön lisans ve lisans öğrencilerin verilen 2000 TL'lik KYK bursu 2025'te 3000 TL'ye yükselmiş oldu. 2025 yılında KYK bursuna yüzde 50 zam uygulanmış olacak.

ASGARİ ÜCRETTE YÜZDE 50 ZAM BEKLENTİSİ OLUŞTU

Milyonlarca insanı etkileyen yeni asgari ücret görüşmeleri 10 Aralık'ta başlıyor. Toplantı öncesi ise taraflar ser verip sır vermiyor. Ancak beklentiler gün geçtikçe yükseliyor.

Hem hükümet temsilcileri hem de işveren ve işçi sendikaları şu ana dek net bir zam oranı söylemekten kaçındı. İlk toplantıdan rakamın çıkması beklenmiyor, ancak verilecek oranın ipuçları belli olacak.

AK PARTİLİ VEKİLLERİN BEKLENTİLERİ YÜKSEK

AK Partili milletvekilleri hem asgari ücret, hem de en düşük emekli maaşı konusunda beklentilerini yüksek tutuyor.

Gelen kulis haberlerinde, Milletvekillerinin kapalı kapılar ardında asgari ücretin 2024 yılı sonunda ortaya çıkacak enflasyon oranında yüzde 44’e denk gelmesini bekledikleri ifade edildi.

Dün açıklanan KYK bursuna yapılan yüzde 50 zam oranı da asgari ücrette beklentileri yukarı çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın etkisiyle yüzde 44 ilave olarak zammın yüzde 50 seviyesine çekileceği beklentisi oluştu.

ASGARİ ÜCRETE YÜZDE 50 ZAM GELİRSE NE KADAR OLUR?

Asgari ücrete yüzde 50 zam yapılırsa yeni asgari ücret: 25.503 TL olacak.

Yüzde 44 zam yapılırsa asgari ücret 24 bin 432 TL olur.

BAKAN BOLAT'TAN ASGARİ ÜCRET ZAMMI ÖNCESİ FIRSATÇILARA UYARI

Asgari ücretin artırılması ekonomi açısından canlılığın korunmasıyla birlikte şirketlerin ve esnafın maliyetlerinin artmasına neden olacağı gerekçesiyle birçok firma zam sürecinde fiyatlarla oynamaya başladı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleştirilen Perakendeciler Sektör Toplantısı'na katıldı. Burada konuşan Bolat, asgari ücret zammı öncesinde işletmelere fahiş fiyat denetimlerini artıracakları uyarısında bulundu.

Bolat, yarın başlayacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmaları öncesinde bazı piyasa bozucu uygulamalara hem denetimlerde hem de ihbarlarda rastladıklarını söyledi.