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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Fuat İğci
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.11.2026
saat ikonu 10:27
|
GÜNCELLEME:
06.11.2026
saat ikonu 10:27

KYK ilk burs ödemesi 2026 ne zaman, toplu mu yatacak? T.C kimlik numarasına göre KYK burs ödeme tarihleri

KYK burs ödeme tarihleri 2026, burs ve kredi sonuçlarının ilan edilmesinin ardından merak konusu oldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kredi ve Yurtlar Kurumu işbirliğiyle öğrencilere verilecek burs tutarı bu yılın sonuna kadar 4 bin lira olacak. Yeni yılla beraber birçok ödemeye artış geldiği gibi öğrenci burs ödemelerine de artış yapılacak. KYK bursundan veya krediden yararlanabilmek için öğrencilerin ilk olarak tahhhütname onayı yapması gerekiyor. KYK tahhütname onayı yapmayan adaylar burs/kredi hakkından vazgeçmiş olacak. KYK burs ödemeleri ise bir eğitim yılında 12 ay üzerinden yapılıyor ve tatil dönemlerinde de yatırılmaya devam ediyor. Peki KYK ilk burs ödemesi 2026 ne zaman? KYK burs ve kredi ne zaman yatar? İşte, ödeme takvimine ilişkin bilgiler…

Avatar
Editor
 Fuat İğci
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KYK ilk burs ödemesi 2026 ne zaman, toplu mu yatacak? T.C kimlik numarasına göre KYK burs ödeme tarihleri
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.11.2026
saat ikonu 10:27
|
GÜNCELLEME:
06.11.2026
saat ikonu 10:27

sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda burs ve kredi sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Burs ve öğrenim kredisi kazananların belli olmasının ardından öğrenciler çeşitli ihtiyaçlarını karşılayabilmek için burs ödeme takvimine odaklandı. KYK burs ödemeleri, öğrenciler adına açılacak üzerinden hesaplara yatırılacak. KYK burs ödeme tarihleri ise T.C. kimlik numarasının son hanesine göre farklı günlerde hesaplara geçiyor. KYK burs ücreti, 2027 yılında zamlı olarak hesaplanırken Ekim, Kasım ve Aralık ayı için eski burs tutarından yatmaya devam edecek. Peki KYK burs ödemeleri 2026 ne zaman, toplu mu yatacak? İşte, KYK burs ödemelerinde son durum…

KYK İLK BURS ÖDEMELERİ 2026 NE ZAMAN?

KYK bursu ve öğrenim kredisi alacak öğrenciler için Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ilk ödemeler eğitim öğretim yılının başlangıcı olan Ekim ayından itibaren başlatılır. Başvuru sonuçlarının açıklanması, taahhütname onayı ve diğer işlemlerde ödemeler Aralık ayına kaldığı için genellikle Ocak ayında öğrenciler ilk ödemelerini alabilir. Konuyla ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığı ayrıca duyuru yayınlayacak.

KYK ilk burs ödemesi 2026 ne zaman, toplu mu yatacak? T.C kimlik numarasına göre KYK burs ödeme tarihleri

KYK BURS ÖDEMESİ TOPLU MU YATACAK, NE KADAR?

KYK burs sonuçları bu yıl, Kasım ayında ilan edildiğinden ödemeler Ekim ayından itibaren başlatılamadı. Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından burs ödemelerinin Aralık ayından da sonra Ocak ayına yetişmesi bekleniyor. Ödemeler yetişmediği için öğrenciler Ekim, Kasım ve Aralık ayı burs/kredi ödemelerini toplu şekilde alabilecek. Toplu ödeme tarihlerine ilişkin henüz resmi bir duyuru gelmedi.

KYK ilk burs ödemesi 2026 ne zaman, toplu mu yatacak? T.C kimlik numarasına göre KYK burs ödeme tarihleri

KYK BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATAR?

KYK burs ödemeleri normal şartlarda T.C. kimlik numarasının son hanesine göre öğrenci hesaplarına yatırılıyor. Her yıl takvim sabit kalırken herhangi bir değişiklik olmuyor. T.C. kimlik numarasına göre ödeme takvimi şu şekilde;

KYK ilk burs ödemesi 2026 ne zaman, toplu mu yatacak? T.C kimlik numarasına göre KYK burs ödeme tarihleri

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Son hanesi 8 olanlar: Ayın 10'unda

 

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#KYK
#ziraat bankası
#osman aşkın bak
#gençlik ve spor bakanı
#Burs Ödeme Takvimi
#Ekonomi
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