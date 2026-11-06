KYK ilk burs ödemesi 2026 ne zaman, toplu mu yatacak? T.C kimlik numarasına göre KYK burs ödeme tarihleri

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda KYK burs ve kredi sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Burs ve öğrenim kredisi kazananların belli olmasının ardından öğrenciler çeşitli ihtiyaçlarını karşılayabilmek için burs ödeme takvimine odaklandı. KYK burs ödemeleri, öğrenciler adına açılacak Ziraat Bankası üzerinden hesaplara yatırılacak. KYK burs ödeme tarihleri ise T.C. kimlik numarasının son hanesine göre farklı günlerde hesaplara geçiyor. KYK burs ücreti, 2027 yılında zamlı olarak hesaplanırken Ekim, Kasım ve Aralık ayı için eski burs tutarından yatmaya devam edecek. Peki KYK burs ödemeleri 2026 ne zaman, toplu mu yatacak? İşte, KYK burs ödemelerinde son durum…

KYK İLK BURS ÖDEMELERİ 2026 NE ZAMAN?

KYK bursu ve öğrenim kredisi alacak öğrenciler için Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ilk ödemeler eğitim öğretim yılının başlangıcı olan Ekim ayından itibaren başlatılır. Başvuru sonuçlarının açıklanması, taahhütname onayı ve diğer işlemlerde ödemeler Aralık ayına kaldığı için genellikle Ocak ayında öğrenciler ilk ödemelerini alabilir. Konuyla ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığı ayrıca duyuru yayınlayacak.

KYK BURS ÖDEMESİ TOPLU MU YATACAK, NE KADAR?

KYK burs sonuçları bu yıl, Kasım ayında ilan edildiğinden ödemeler Ekim ayından itibaren başlatılamadı. Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından burs ödemelerinin Aralık ayından da sonra Ocak ayına yetişmesi bekleniyor. Ödemeler yetişmediği için öğrenciler Ekim, Kasım ve Aralık ayı burs/kredi ödemelerini toplu şekilde alabilecek. Toplu ödeme tarihlerine ilişkin henüz resmi bir duyuru gelmedi.

KYK BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATAR?

KYK burs ödemeleri normal şartlarda T.C. kimlik numarasının son hanesine göre öğrenci hesaplarına yatırılıyor. Her yıl takvim sabit kalırken herhangi bir değişiklik olmuyor. T.C. kimlik numarasına göre ödeme takvimi şu şekilde;

Son hanesi 0 olanlar: Ayın 6'sında

Son hanesi 2 olanlar: Ayın 7'sinde

Son hanesi 4 olanlar: Ayın 8'inde

Son hanesi 6 olanlar: Ayın 9'unda

Son hanesi 8 olanlar: Ayın 10'unda