KYK kredi borcu geri ödeme süresinde değişiklik! Karar Resmi Gazete'de

02 Ocak 2025 10:21 - Güncelleme : 02 Ocak 2025 11:29

KYK kredi borcu olan herkesi ilgilendiren bir gelişme yaşandı. KYK kredi geri ödemelerine ilişkin değişiklik Resmi Gazete’de yayımlandı. Önceki düzenlemede KYK kredisi borçluları lisansüstü eğitime ara vermeden devam ederlerse borçlarını lisansüstü eğitimlerinin sona ermesinden iki yıl sonra ödemeye başlayabiliyordu. Ancak, bu düzenlemenin yürürlükten kaldırıldı. Böylece geri ödeme sürelerinde değişiklik yaşandı.

Engelli maaşı, 65 yaş aylığı, evde bakım parası ve kıdem tazminatı tavanı ödemelerinin yeni tutarları belli oldu

Engelli maaşı, 65 yaş aylığı, evde bakım parası ve kıdem tazminatı tavanı ödemelerinin yeni tutarları belli oldu

KYK​ kredi geri ödemelerine ilişkin yeni düzenleme Resmi Gazete’de yayımlandı. İşte milyonlarca KYK kredi borçlularını ilgilendiren gelişme.

KYK BORCU GERİ ÖDEME SÜRESİ DEĞİŞİYOR

Resmi Gazete​'de yayımlanan kararla yüksek lisansın tamamlanmasından sonra okulla ilişiği kesilen öğrencilerin 2 yıl içinde KYK kredisini geri ödeme zorunluluğu kaldırıldı.

Değişiklik ile "Borçlu, öğrenimine ara vermeden lisansüstü eğitim yapması halinde lisansüstü öğrenimini gördüğü öğretim kurumu ile ilişiğinin kesildiği tarihten iki yıl sonra başlamak üzere kredi aldığı kadar sürede ve aylık dönemler halinde borcunu ödemek zorundadır" fıkrası yürürlükten kaldırıldı.

Bu düzenlemenin yürürlükten kaldırılmasıyla birlikte geri ödeme sürecinde değişiklik bekleniyor. Bu düzenlemenin KYK borçları ödeme süresin ve koşullarına nasıl yansıyacağı önümüzdeki günlerde resmi açıklama ile netleşecek.

2025 KYK BURS VE KREDİ MİKTARLARI

2025 yılı kredi ve burs miktarları zamlandı. İşte yeni tutarlar;