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Avatar
Editor
 | İrem Yarbasan
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.11.2026
saat ikonu 10:32
|
GÜNCELLEME:
06.11.2026
saat ikonu 10:32

KYK kredisi almak zorunlu mu? Öğrenim kredisi yerine burs alınabilir mi? KYK kredisi iptal edilebilir mi?

KYK kredisi almak zorunlu mu? sorusu KYK burs ve öğrenim kredisi başvurularının açıklanmasının ardından gündeme geldi. KYK bursu veya öğrenim kredisi almak için başvuru yapan binlerce üniversite öğrencisi başvurularını 16 Ekim'e kadar tamamladı. Öğrencilerin merakla beklediği sonuç duyurusu bugün geldi. Öğrenim kredisi almaya hak kazanan binlerce öğrenci öğrenim kredisi almanın zorunlu olup olmadığını merak ediyor. Peki KYK kredisi almak zorunlu mu? KYK kredisi iptal edilebilir mi?

Avatar
Editor
 İrem Yarbasan
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KYK kredisi almak zorunlu mu? Öğrenim kredisi yerine burs alınabilir mi? KYK kredisi iptal edilebilir mi?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.11.2026
saat ikonu 10:32
|
GÜNCELLEME:
06.11.2026
saat ikonu 10:32

ve başvuruları bugün sonuçlandı. GSB'nin sonuç duyurusunun ardından öğrenim kredisi almaya hak kazanan binlerce öğrenci kredi almanın zorunlu olup olmadığını merak ediyor. KYK bursu, gerekli koşulları sağlayan öğrencilere verilirken öğrenim kredisi başvuru yapan her öğrenciye veriliyor. Peki KYK Kredisi almak zorunlu mu? Öğrenim kredisi yerine burs alınabilir mi? İşte ayrıntılar...

HABERİN ÖZETİ

KYK kredisi almak zorunlu mu? Öğrenim kredisi yerine burs alınabilir mi? KYK kredisi iptal edilebilir mi?

Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.
KYK burs ve öğrenim kredisi sonuçlarının açıklanmasının ardından, öğrencilerin kredi alma zorunluluğu, kredi yerine burs alınıp alınamayacağı ve kredinin iptal edilip edilemeyeceği merak ediliyor.
Öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrenciler, imza sürecini tamamlamayarak kredi haklarından feragat edebilirler.
KYK bursu, gerekli koşulları sağlayan öğrencilere verilirken, öğrenim kredisi başvuru yapan her öğrenciye verilir.
Burs kontenjanları nedeniyle, kredi alan öğrencilerin burs alması mümkün değildir; ancak öncelikli burs kapsamına girenler aldıkları krediyi geri ödemesiz bursa çevirebilir.
KYK öğrenim kredisi, e-Devlet üzerinden iptal edilebilir ve alınan miktar kadar borçlanmış sayılır.
Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.
KYK kredisi almak zorunlu mu? Öğrenim kredisi yerine burs alınabilir mi? KYK kredisi iptal edilebilir mi?


KYK KREDİSİ ALMAK ZORUNLU MU?

KYK burs ve kredi başvurularının sonuçlanmasının ardından öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrenciler, dilerlerse imza sürecini tamamlamayarak öğrenim kredisi haklarından feragat edebiliyorlar. Burs ve kredi başvurusunda bulunan öğrenciler, eğitim desteğini almak adına üzerinden taahhütname onay işlemini gerçekleştirerek kredi alma hakkınızdan vazgeçebilirsiniz.

KYK kredisi almak zorunlu mu? Öğrenim kredisi yerine burs alınabilir mi? KYK kredisi iptal edilebilir mi?

KYK KREDİSİ YERİNE BURS ALINABİLİR Mİ?

KYK burs ve kredi başvurusunda bulunan öğrenciler, gerekli koşulları sağlamaları halinde burs almaya hak kazanır. Ancak başvuru yapan tüm öğrenciler öğrenim kredisi alabilirler. Burs verilecek öğrenciler için her yıl kontenjan belirlendiğinden, kredi alan öğrencilerin burs alması mümkün değildir. Ancak her yıl yeniden burs başvurusunda bulunan öğrenciler "öncelikli burs verilecek öğrenciler" kapsamına giriyorsa aldıkları öğrenim kredisi geri ödemesiz bursa çevrilebilir.

KYK kredisi almak zorunlu mu? Öğrenim kredisi yerine burs alınabilir mi? KYK kredisi iptal edilebilir mi?

KYK KREDİSİ İPTAL EDİLEBİLİR Mİ?

KYK öğrenim kredisi alınsa bile iptal edilebilir. Kredisini iptal etmek isteyen öğrenciler e-Devlet üzerinden öğrenim kredilerini iptal edebilirler ve yalnızca aldıkları miktar kadar borçlanmış sayılırlar. Alınan kredinin geri ödeme tarihi iptal edilmişse bile öğrencinin mezuniyetinden iki yıl sonra başlar. Ancak alınan kredi veya burs iptal edildiyse öğrenci tekrar burs veya kredi başvurusunda bulunamaz.

ETİKETLER
#E-Devlet
#burs
#GSB
#KYK
#öğrenim kredisi
#Eğitim
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