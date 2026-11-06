KYK taahhütname onayı başladı mı, ne zaman yapılacak? 2026-2027 e-Devlet burs ve kredi taahhütname onay ekranı

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yürütülen 2026-2027 eğitim öğretim yılı burs ve öğrenim kredisi değerlendirmeleri tamamlandı ve başvuru sonuçları erişime açıldı. Başvuru sonucunda burs veya kredi almaya hak kazanan öğrenciler, e-Devlet üzerinden hak sahipliği bilgilerini görüntüleyebiliyor. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte öğrencilerin tamamlaması gereken işlemlerden biri de taahhütname onayı oldu. Bakanlığın belirlediği süre içerisinde onay vermeyen öğrencilere burs veya öğrenim kredisi ödemesi yapılmayacak. Peki, KYK taahhütname onayı nasıl yapılır, son gün ne zaman? 18 yaşından küçük öğrenciler taahhütname onayını nasıl gerçekleştirecek?

KYK TAAHHÜTNAME ONAYI BAŞLADI MI, SON GÜN NE ZAMAN?

2026-2027 KYK burs ve kredi sonuçlarının açıklanmasının ardından taahhütname onay süreci başladı. Burs veya öğrenim kredisi tahsis edilen öğrencilerin, sonuç ekranında belirtilen tarihler arasında e-Devlet üzerinden işlemlerini tamamlaması gerekiyor.

Taahhütname onayının son günü için öğrencilerin GSB tarafından yayımlanan sonuç açıklamasındaki takvimi ve e-Devlet ekranındaki bilgileri kontrol etmesi gerekiyor. Onay işleminin belirtilen süre içerisinde tamamlanması zorunlu.

KYK TAAHHÜTNAME ONAYI NEDİR?

KYK taahhütname onayı, burs veya öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrencilerin Bakanlık tarafından belirlenen şartları kabul ettiğini elektronik ortamda beyan etmesidir.

Öğrenciler bu işlemle burs veya krediye ilişkin yükümlülükleri kabul etmiş olur. Başvuru sonucunda hak kazanmış olmak, ödeme yapılması için tek başına yeterli değildir. Taahhütname onayının da süresi içerisinde tamamlanması gerekiyor.

KYK TAAHHÜTNAME ONAYI NASIL YAPILIR?

KYK burs ve kredi taahhütname onayı e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. İşlem yapmak isteyen öğrencilerin şu adımları takip etmesi gerekiyor:

1. e-Devlet Kapısı adresine giriş yapın.

2. Arama çubuğuna “Burs/Kredi Taahhütnamesi Onay İşlemleri” yazın.

3. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından sunulan ilgili hizmeti açın.

4. Ekranda yer alan taahhütname metnini dikkatlice inceleyin.

5. Onay işlemini tamamlayın.

Öğrenciler ayrıca KYGM resmi internet sitesi üzerinden burs ve kredi işlemlerine ilişkin duyuruları takip edebilecek.

18 YAŞINDAN KÜÇÜK ÖĞRENCİLER KYK TAAHHÜTNAME ONAYINI NASIL YAPACAK?

KYK taahhütname onayında öğrencilerin yaşına göre farklı uygulamalar bulunuyor. 18 yaşını doldurmuş öğrenciler, kendi e-Devlet şifreleriyle taahhütname onayını gerçekleştirebiliyor. 15-18 yaş aralığındaki öğrencilerde ise önce anne veya babanın e-Devlet hesabı üzerinden veli onayı verilmesi gerekiyor. Bu işlem tamamlandıktan sonra öğrenci kendi e-Devlet hesabına giriş yaparak taahhütnamesini onaylayabiliyor.

15 yaşından küçük veya anne ve babası bulunmayan öğrencilerin işlemleri ise Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri üzerinden yürütülüyor. Bu öğrencilerin anne veya babalarıyla, her ikisinin de bulunmaması durumunda kanuni vasileriyle birlikte en yakın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne gitmesi gerekiyor. İşlem sırasında kimlik ve gerekli olması halinde vasi kararının ibraz edilmesi isteniyor.

KYK TAAHHÜTNAME ONAYI YAPMAYANLARA BURS VE KREDİ ÖDENİR Mİ?

Burs veya öğrenim kredisi almaya hak kazandığı halde taahhütname onayını tamamlamayan öğrencilere ödeme yapılmıyor. Bakanlık, onay işlemini gerçekleştirmeyen öğrencilere ayrıca bildirimde bulunmuyor.

Bu nedenle hak sahiplerinin e-Devlet üzerinden taahhütname işlemlerini kontrol etmesi ve açıklanan son tarihe kadar onay vermesi gerekiyor. Yurt dışında yükseköğrenim gören öğrencilerin ise taahhütname onayının ardından sonuç ekranında belirtilen kefaletname işlemini de tamamlaması gerekiyor.