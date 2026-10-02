Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) bünyesinde KYK yurtlarında çalışmak amacıyla TYP başvurusunda bulunan adayların gözü kura sonuçlarına çevrildi. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından illere göre gerçekleştirilen kura çekimleri sonrasında asil ve yedek aday listeleri yayımlanmaya başladı. Adaylar, başvuru yaptıkları ilin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yayımlanan duyurular üzerinden sonuçlarını kontrol edebiliyor. Peki Ankara, İstanbul, Trabzon, Elazığ, Rize, Şanlıurfa İŞKUR GSB TYP kura sonuçları açıklandı mı? İşte GSB TYP kura sonuçları ve isim listesi sorgulama detayları.



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HABERİN ÖZETİ KYK TYP kura sonuçları 2026-2027 asil/yedek sonuçları! Ankara, Trabzon, Elazığ, Rize, Şanlıurfa İŞKUR GSB TYP kura sonuçları açıklandı mı? Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) bünyesindeki KYK yurtlarında çalışmak amacıyla TYP başvurusunda bulunan adayların kura sonuçları illere göre açıklanmaya başlandı. Kura sonuçları, başvuru yapılan ilin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yayımlanıyor. Sonuçları açıklanan iller arasında Yozgat, Sivas, Hatay, Konya, Adana, Karaman, Mardin, Çorum, Kütahya, Sinop, Van ve Rize bulunuyor. Asil listede yer alanlar işe yerleştirme sürecine dahil edilirken, yedek listedekiler asil adaylardan programa katılmayan olması durumunda değerlendiriliyor. Sonuçların açıklanma süreci illere göre farklılık gösterebiliyor.

GSB TYP KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

GSB KYK yurtları kapsamında gerçekleştirilen TYP kura çekimlerinin sonuçları illere göre farklı tarihlerde açıklanıyor. Kura işlemleri tamamlanan illerde asil ve yedek adayların yer aldığı isim listeleri duyurulmaya başlandı.

Sonuçları açıklanan iller arasında Yozgat, Sivas, Hatay, Konya, Adana, Karaman, Mardin, Çorum, Kütahya, Sinop, Van ve Rize bulunuyor.

Adayların sonuçlarını kontrol ederken yalnızca genel duyurularla sınırlı kalmaması, başvuru yaptıkları ilin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün resmi internet sitesindeki ilanları da takip etmesi gerekiyor.

YOZGAT TYP (TOPLUM YARARINA PROGRAMI) KURA ÇEKİM SONUÇLARI

HAYAT TYP (TOPLUM YARARINA PROGRAMI) KURA ÇEKİM SONUÇLARI

KONYA TYP (TOPLUM YARARINA PROGRAMI) KURA ÇEKİM SONUÇLARI

ADANA TYP (TOPLUM YARARINA PROGRAMI) KURA ÇEKİM SONUÇLARI

KARAMAN TYP (TOPLUM YARARINA PROGRAMI) KURA ÇEKİM SONUÇLARI

MARDİN TYP (TOPLUM YARARINA PROGRAMI) KURA ÇEKİM SONUÇLARI

ÇORUM TYP (TOPLUM YARARINA PROGRAMI) KURA ÇEKİM SONUÇLARI

KÜTAHYA TYP (TOPLUM YARARINA PROGRAMI) KURA ÇEKİM SONUÇLARI

SİNOP TYP (TOPLUM YARARINA PROGRAMI) KURA ÇEKİM SONUÇLARI

VAN TYP (TOPLUM YARARINA PROGRAMI) KURA ÇEKİM SONUÇLARI

RİZE TYP (TOPLUM YARARINA PROGRAMI) KURA ÇEKİM SONUÇLARI



GSB TYP KURA SONUCU İSİM LİSTESİ NASIL SORGULANIR?

TYP kura sonucunu öğrenmek isteyen adayların öncelikle başvuru yaptıkları ilin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü resmi internet sitesindeki duyurular bölümünü kontrol etmesi gerekiyor. Kura sonucunun yayımlandığı illerde asil ve yedek adayların isimlerinin yer aldığı listeler duyuru ekinde paylaşılabiliyor. Adaylar, ilgili listede kendi ad ve soyadlarını kontrol ederek kura sonucunu öğrenebilir. Sonuçların açıklanma süreci illere göre değişebildiğinden, henüz listesi yayımlanmayan adayların ilgili kurumların yeni duyurularını takip etmesi gerekiyor.

ASİL VE YEDEK LİSTESİ NE ANLAMA GELİYOR?

Kura sonucunda asil listede yer alan adaylar, program kapsamında belirlenen kontenjan doğrultusunda işe yerleştirme sürecine dahil ediliyor. Yedek listede bulunan adaylar ise asil adaylardan programa katılmayan olması durumunda sıralamadaki durumlarına göre değerlendirmeye alınabiliyor. Bu nedenle adayların yalnızca asil listeyi değil, yayımlanması halinde yedek listeyi de kontrol etmesi önem taşıyor.

DİĞER İLLERİN TYP KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

GSB TYP kura sonuçlarının tüm illerde aynı anda açıklanması gerekmiyor. Kura işlemleri ve sonuçların ilan edilmesi il bazında yürütülebildiği için duyurular farklı tarihlerde yayımlanabiliyor.

Bu nedenle sonucu henüz açıklanmayan illerde başvuru yapan adayların Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinin resmi duyurularını ve İŞKUR üzerinden yapılan bildirimleri takip etmesi gerekiyor.