Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Beyza Çolak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.10.2026
saat ikonu 09:35
|
GÜNCELLEME:
02.10.2026
saat ikonu 09:35

KYK TYP kura sonuçları 2026-2027 asil/yedek sonuçları! Ankara, Trabzon, Elazığ, Rize, Şanlıurfa İŞKUR GSB TYP kura sonuçları açıklandı mı?

KYK İŞKUR TYP kura sonuçları illere göre farklı tarihlerde ilan ediliyor. İŞKUR GSB TYP kura sonuçları isim listeleri asil/yedek şeklinde duyuruluyor. Yozgat, Sivas, Hatay, Konya, Adana, Karaman, Mardin, Çorum, Kütahya, Sinop, Van ve Rize’de isim listeleri yayımlanırken gözler diğer illere çevrildi. İŞKUR KYK TYP kura sonuçları o ilin Gençlik ve Spor Bakanlığının resmi web sitesi üzerinden erişime açılıyor. Peki Ankara, İstanbul, Trabzon, Elazığ, Rize, Şanlıurfa İŞKUR GSB TYP kura sonuçları açıklandı mı? İşte GSB TYP kura sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranı…

Avatar
Editor
 Beyza Çolak
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KYK TYP kura sonuçları 2026-2027 asil/yedek sonuçları! Ankara, Trabzon, Elazığ, Rize, Şanlıurfa İŞKUR GSB TYP kura sonuçları açıklandı mı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.10.2026
saat ikonu 09:35
|
GÜNCELLEME:
02.10.2026
saat ikonu 09:35

(GSB) bünyesinde yurtlarında çalışmak amacıyla başvurusunda bulunan adayların gözü kura sonuçlarına çevrildi. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından illere göre gerçekleştirilen kura çekimleri sonrasında asil ve yedek aday listeleri yayımlanmaya başladı. Adaylar, başvuru yaptıkları ilin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yayımlanan duyurular üzerinden sonuçlarını kontrol edebiliyor. Peki Ankara, İstanbul, Trabzon, Elazığ, Rize, Şanlıurfa İŞKUR GSB TYP kura sonuçları açıklandı mı? İşte GSB TYP kura sonuçları ve isim listesi sorgulama detayları. 
 

HABERİN ÖZETİ

KYK TYP kura sonuçları 2026-2027 asil/yedek sonuçları! Ankara, Trabzon, Elazığ, Rize, Şanlıurfa İŞKUR GSB TYP kura sonuçları açıklandı mı?

Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) bünyesindeki KYK yurtlarında çalışmak amacıyla TYP başvurusunda bulunan adayların kura sonuçları illere göre açıklanmaya başlandı.
Kura sonuçları, başvuru yapılan ilin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yayımlanıyor.
Sonuçları açıklanan iller arasında Yozgat, Sivas, Hatay, Konya, Adana, Karaman, Mardin, Çorum, Kütahya, Sinop, Van ve Rize bulunuyor.
Asil listede yer alanlar işe yerleştirme sürecine dahil edilirken, yedek listedekiler asil adaylardan programa katılmayan olması durumunda değerlendiriliyor.
Sonuçların açıklanma süreci illere göre farklılık gösterebiliyor.
Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.
KYK TYP kura sonuçları 2026-2027 asil/yedek sonuçları! Ankara, Trabzon, Elazığ, Rize, Şanlıurfa İŞKUR GSB TYP kura sonuçları açıklandı mı?

GSB TYP KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 

GSB KYK yurtları kapsamında gerçekleştirilen TYP kura çekimlerinin sonuçları illere göre farklı tarihlerde açıklanıyor. Kura işlemleri tamamlanan illerde asil ve yedek adayların yer aldığı isim listeleri duyurulmaya başlandı.

Sonuçları açıklanan iller arasında , , Hatay, Konya, Adana, Karaman, Mardin, Çorum, Kütahya, Sinop, Van ve Rize bulunuyor.

Adayların sonuçlarını kontrol ederken yalnızca genel duyurularla sınırlı kalmaması, başvuru yaptıkları ilin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün resmi internet sitesindeki ilanları da takip etmesi gerekiyor.

KYK TYP kura sonuçları 2026-2027 asil/yedek sonuçları! Ankara, Trabzon, Elazığ, Rize, Şanlıurfa İŞKUR GSB TYP kura sonuçları açıklandı mı?

 

YOZGAT TYP (TOPLUM YARARINA PROGRAMI) KURA ÇEKİM SONUÇLARI
HAYAT TYP (TOPLUM YARARINA PROGRAMI) KURA ÇEKİM SONUÇLARI
KONYA TYP (TOPLUM YARARINA PROGRAMI) KURA ÇEKİM SONUÇLARI
ADANA TYP (TOPLUM YARARINA PROGRAMI) KURA ÇEKİM SONUÇLARI
KARAMAN TYP (TOPLUM YARARINA PROGRAMI) KURA ÇEKİM SONUÇLARI
MARDİN TYP (TOPLUM YARARINA PROGRAMI) KURA ÇEKİM SONUÇLARI
ÇORUM TYP (TOPLUM YARARINA PROGRAMI) KURA ÇEKİM SONUÇLARI
KÜTAHYA TYP (TOPLUM YARARINA PROGRAMI) KURA ÇEKİM SONUÇLARI
SİNOP TYP (TOPLUM YARARINA PROGRAMI) KURA ÇEKİM SONUÇLARI
VAN TYP (TOPLUM YARARINA PROGRAMI) KURA ÇEKİM SONUÇLARI
RİZE TYP (TOPLUM YARARINA PROGRAMI) KURA ÇEKİM SONUÇLARI
 

KYK TYP kura sonuçları 2026-2027 asil/yedek sonuçları! Ankara, Trabzon, Elazığ, Rize, Şanlıurfa İŞKUR GSB TYP kura sonuçları açıklandı mı?

GSB TYP KURA SONUCU İSİM LİSTESİ NASIL SORGULANIR? 

TYP kura sonucunu öğrenmek isteyen adayların öncelikle başvuru yaptıkları ilin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü resmi internet sitesindeki duyurular bölümünü kontrol etmesi gerekiyor. Kura sonucunun yayımlandığı illerde asil ve yedek adayların isimlerinin yer aldığı listeler duyuru ekinde paylaşılabiliyor. Adaylar, ilgili listede kendi ad ve soyadlarını kontrol ederek kura sonucunu öğrenebilir. Sonuçların açıklanma süreci illere göre değişebildiğinden, henüz listesi yayımlanmayan adayların ilgili kurumların yeni duyurularını takip etmesi gerekiyor.

KYK TYP kura sonuçları 2026-2027 asil/yedek sonuçları! Ankara, Trabzon, Elazığ, Rize, Şanlıurfa İŞKUR GSB TYP kura sonuçları açıklandı mı?

ASİL VE YEDEK LİSTESİ NE ANLAMA GELİYOR? 

Kura sonucunda asil listede yer alan adaylar, program kapsamında belirlenen kontenjan doğrultusunda işe yerleştirme sürecine dahil ediliyor. Yedek listede bulunan adaylar ise asil adaylardan programa katılmayan olması durumunda sıralamadaki durumlarına göre değerlendirmeye alınabiliyor. Bu nedenle adayların yalnızca asil listeyi değil, yayımlanması halinde yedek listeyi de kontrol etmesi önem taşıyor.

DİĞER İLLERİN TYP KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 

GSB TYP kura sonuçlarının tüm illerde aynı anda açıklanması gerekmiyor. Kura işlemleri ve sonuçların ilan edilmesi il bazında yürütülebildiği için duyurular farklı tarihlerde yayımlanabiliyor.

Bu nedenle sonucu henüz açıklanmayan illerde başvuru yapan adayların Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinin resmi duyurularını ve İŞKUR üzerinden yapılan bildirimleri takip etmesi gerekiyor.

Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#yozgat
#Sivas
#KYK
#gençlik ve spor bakanlığı
#typ
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.