KYK TYP kura sonuçları 2026-2027 KYK TYP asil/yedek sonuçları açıklandı mı? Sivas, Samsun, Mardin, Adana TYP isim listesi sorgulama ekranı...

2026-2027 KYK TYP kura sonuçları, GSB bünyesinde çalışmak için başvuru yapan adayların gündeminde. İŞKUR ve Gençlik ve Spor Bakanlığı kapsamında gerçekleştirilen TYP kuralarında sonuçlar illere göre açıklanmaya devam ediyor. Yozgat, Sivas, Hatay, Konya, Adana, Karaman, Mardin, Çorum, Kütahya, Sinop, Van ve Rize’de asil ve yedek adayların yer aldığı isim listeleri yayımlandı. Peki Ankara, İstanbul, Trabzon, Elazığ ve Şanlıurfa KYK TYP kura sonuçları açıklandı mı? İşte 2026-2027 GSB İŞKUR TYP kura sonucu isim listesi sorgulama ekranı ve son durum…

GSB TYP KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

GSB KYK yurtlarında çalışmak üzere TYP kapsamında başvuru yapan adayların sonuçları illere göre açıklanıyor. Noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimlerinin tamamlanmasının ardından asil ve yedek adayların isim listeleri ilgili Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri tarafından yayımlanıyor.

Şu ana kadar sonuçları açıklanan iller arasında Yozgat, Sivas, Hatay, Konya, Adana, Karaman, Mardin, Çorum, Kütahya, Sinop, Van, Samsun, Isparta ve Rize bulunuyor.

Diğer illerde ise kura çekimi ve sonuçların ilan edilme süreci devam ediyor. Bu nedenle adayların yalnızca İŞKUR üzerinden değil, başvuru yaptıkları ilin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruları da takip etmesi gerekiyor.

ANKARA, İZMİR VE İSTANBUL TYP SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Ankara, İstanbul, Trabzon, Elazığ ve Şanlıurfa’da başvuru yapan adaylar, illerine ilişkin TYP kura sonuçlarını araştırıyor. Sonuçların açıklanma takvimi illere göre değişiklik gösterebildiği için her ilin duyurusu ayrı olarak takip ediliyor.

Kura işlemi tamamlanan illerde asil ve yedek adayların isim listeleri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün resmi internet sitesindeki duyurular bölümünden paylaşılabiliyor.

GSB TYP KURA SONUCU İSİM LİSTESİ NASIL SORGULANIR?

TYP kura sonucunu öğrenmek isteyen adayların öncelikle başvuru yaptıkları ilin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün resmi internet sitesini kontrol etmesi gerekiyor.

Kura sonucu yayımlandığında asil ve yedek adayların isimlerinin bulunduğu liste duyuru ekinde paylaşılabiliyor. Adaylar yayımlanan listede ad ve soyadlarını kontrol ederek kura sonucunu öğrenebiliyor.

Sonuçların henüz açıklanmadığı illerde ise yeni duyuruların takip edilmesi gerekiyor.

YOZGAT TYP (TOPLUM YARARINA PROGRAMI) KURA ÇEKİM SONUÇLARI

HAYAT TYP (TOPLUM YARARINA PROGRAMI) KURA ÇEKİM SONUÇLARI

KONYA TYP (TOPLUM YARARINA PROGRAMI) KURA ÇEKİM SONUÇLARI

ADANA TYP (TOPLUM YARARINA PROGRAMI) KURA ÇEKİM SONUÇLARI

KARAMAN TYP (TOPLUM YARARINA PROGRAMI) KURA ÇEKİM SONUÇLARI

MARDİN TYP (TOPLUM YARARINA PROGRAMI) KURA ÇEKİM SONUÇLARI

ÇORUM TYP (TOPLUM YARARINA PROGRAMI) KURA ÇEKİM SONUÇLARI

KÜTAHYA TYP (TOPLUM YARARINA PROGRAMI) KURA ÇEKİM SONUÇLARI

SİNOP TYP (TOPLUM YARARINA PROGRAMI) KURA ÇEKİM SONUÇLARI

VAN TYP (TOPLUM YARARINA PROGRAMI) KURA ÇEKİM SONUÇLARI

RİZE TYP (TOPLUM YARARINA PROGRAMI) KURA ÇEKİM SONUÇLARI

SAMSUN TYP (TOPLUM YARARINA PROGRAMI) KURA ÇEKİM SONUÇLARI

TYP ASİL VE YEDEK LİSTE NE DEMEK?

TYP kura sonuçlarında asil listede yer alan adaylar, program kapsamında belirlenen kontenjan doğrultusunda işe yerleştirme sürecine dahil ediliyor.

Yedek listede bulunan adaylar ise asil adaylardan programa katılmayan veya çeşitli nedenlerle hakkını kullanmayan olması halinde sıralamadaki durumlarına göre değerlendirilebiliyor.

Bu nedenle adayların sonuçları kontrol ederken hem asil hem de yedek listelerini incelemesi önem taşıyor.