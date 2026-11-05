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Ekonomi
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Editor
 | Fuat İğci
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.11.2026
saat ikonu 10:16
|
GÜNCELLEME:
05.11.2026
saat ikonu 10:16

KYK, VGM, İBB burs sonuçları 2026! KYK, VGM ve İBB Üniversite burs sonuçları açıklandı mı?

Milyonlarca üniversite öğrencisi yeni eğitim öğretim yılında farklı kurumlar üzerinden burs başvurusu yaptı. En fazla başvuru Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından öğrencilere sağlanan KYK bursuna yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ise öğrencilere yönelik genç üniversiteli burs başvuruları 29 Eylül-23 Ekim tarihleri arasında alındı. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından devlet üniversitelerinde eğitim alan öğrencilere yönelik yükseköğrenim burs başvuruları ise 22-31 Ekim tarihleri arasında tamamlandı. Burs başvuru süreçlerinin Ekim ayında sona ermesiyle beraber gözler sonuçlara çevrildi. KYK bursu alan öğrenciler, VGM bursundan yararlanamadığından önce KYK burs sonuçları beklenecek. Peki KYK, VGM, İBB burs sonuçları 2026 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, burs başvuru sonuçları sorgulama ekranı…

Avatar
Editor
 Fuat İğci
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KYK, VGM, İBB burs sonuçları 2026! KYK, VGM ve İBB Üniversite burs sonuçları açıklandı mı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.11.2026
saat ikonu 10:16
|
GÜNCELLEME:
05.11.2026
saat ikonu 10:16

Kasım ayının gelmesiyle beraber , VGM ve burs sonuçları için geri sayım başladı. ile Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından öğrencilere sağlanan burslar bir eğitim yılında 12 ay boyunca ödeniyor. Üniversite öğrencileri, tatil dönemlerinde de KYK burs ve kredi ödemesi almaya devam ediyor. tarafından öğrencilere sağlanan burs ödemesi ise toplam 8 ay boyunca yapılmaktadır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından genç üniversiteli eğitim desteğinde ise kontenjan 125 bin olarak belirkenirken yıllık toplam 20 bin TL ödeme yapılacak. Ödemelerin iki taksit şeklinde öğrenci hesaplarına yatırılması bekleniyor. KYK, VGM, İBB burs sonuçları posta yoluyla veya mail yoluyla öğrencilere bildirilmeyecek. KYK burs sonuçları e-Devlet üzerinden, VGM burs sonuçları vgm.gov.tr adresinden ve İBB burs desteği ise gencuniversiteli.ibb.istanbul adresinden açıklanacak. Peki KYK, VGM, İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanır? İşte, ön görülen takvimler…

KYK BURS SONUÇLARI 2026 AÇIKLANDI MI?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından öğrencilere verilecek burs/kredi desteği başvuru işlemleri 11-16 Ekim tarihleri arasında alındı. Değerlendirme işlemleri yapılırken öğrencinin başarı durumu, ailesinin ekonomik durumu vb. birçok kriter dikkate alınıyor. Geçtiğimiz yıllarda ilan edilen sonuçlar dikkate alındığında KYK burs sonuçlarının GSB tarafından en geç 9-13 Kasım haftasında ilan edilmesi bekleniyor.

KYK, VGM, İBB burs sonuçları 2026! KYK, VGM ve İBB Üniversite burs sonuçları açıklandı mı?

VGM BURS BAŞVURU SONUÇLARI 2026 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Vakıflar Genel Müdürlüğü burs yönetmeliğine göre bir öğrenci hem KYK hem de Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim bursu alamıyor. Dolayısıyla VGM üniversite burs başvuru sonuçlarının açıklanması için öncelikli olarak KYK burs/kredi sonuçlarının ilan edilmesi bekleniyor. Kredi alan öğrenciler, VGM bursundan yararlanabilirken sonuçların en geç Kasım ayının sonuna kadar ilan edilmesi bekleniyor. VGM burs ödemesi bir eğitim yılında toplam 8 ay boyunca hesaplara yatırılıyor.

KYK, VGM, İBB burs sonuçları 2026! KYK, VGM ve İBB Üniversite burs sonuçları açıklandı mı?

İBB BURS BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 2026-2027 eğitim öğretim yılında yeni burs verilecek öğrenci sayısı 125 bin olarak belirlendi. Genç Üniversiteli burs başvuru işlemleri Ekim ayında tamamlanırken gözler sonuçlara çevrildi. Daha önceki yıllarda açıklanan sonuç takvimi dikkate alındığında Genç Üniversiteli eğitim desteği (burs) sonuçları daha geç açıklanıyor. İBB burs sonuçlarının Aralık ayında ilan edilmesi bekleniyor. Konuyla ilgili resmi bir açıklama geldiğinde detaylar haberimize eklenecektir. İBB burs sonuçları gencüniversiteli.ibb.istanbul adresinden duyuruluyor.

KYK, VGM, İBB burs sonuçları 2026! KYK, VGM ve İBB Üniversite burs sonuçları açıklandı mı?

HANGİ KURUM NE KADAR BURS ÖDEMESİ YAPIYOR?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından öğrencilere verilen KYK burs/kredi ödemeleri Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık ayı olmak üzere bir yılda toplam 12 kez yatırılıyor. Aralık ayında öğrencilere sağlanan burs miktarı artırılacak.

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ödenen yükseköğrenim bursu ise Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart Nisan ve Mayıs aylarında toplam 8 ay boyunca ödeniyor.

İBB burs ödemeleri ise geçtiğimiz yıllarda iki taksit şeklinde ödenmişti. Burs sonuçları açıklandıktan sonra genellikle Ocak-Şubat aylarında ilk taksit ödemeleri hesaplarda oluyor.

KYK, VGM, İBB burs sonuçları 2026! KYK, VGM ve İBB Üniversite burs sonuçları açıklandı mı?

KYK Öğrenim Kredisi ve Burs Tutarı: (Ön lisans-lisans) 4.000 TL (Aralık ayında zamlanacak)

Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Bursu 4.000 TL

KYK, VGM, İBB burs sonuçları 2026! KYK, VGM ve İBB Üniversite burs sonuçları açıklandı mı?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Eğitim Desteği 20.000 TL (iki taksit şeklinde)

KYK, VGM, İBB burs sonuçları 2026! KYK, VGM ve İBB Üniversite burs sonuçları açıklandı mı?

 

ETİKETLER
#İBB
#KYK
#gençlik ve spor bakanlığı
#vakıflar genel müdürlüğü
#Vgm
#Ekonomi
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