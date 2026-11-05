KYK, VGM, İBB burs sonuçları 2026! KYK, VGM ve İBB Üniversite burs sonuçları açıklandı mı?

Kasım ayının gelmesiyle beraber KYK, VGM ve İBB burs sonuçları için geri sayım başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından öğrencilere sağlanan burslar bir eğitim yılında 12 ay boyunca ödeniyor. Üniversite öğrencileri, tatil dönemlerinde de KYK burs ve kredi ödemesi almaya devam ediyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından öğrencilere sağlanan burs ödemesi ise toplam 8 ay boyunca yapılmaktadır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından genç üniversiteli eğitim desteğinde ise kontenjan 125 bin olarak belirkenirken yıllık toplam 20 bin TL ödeme yapılacak. Ödemelerin iki taksit şeklinde öğrenci hesaplarına yatırılması bekleniyor. KYK, VGM, İBB burs sonuçları posta yoluyla veya mail yoluyla öğrencilere bildirilmeyecek. KYK burs sonuçları e-Devlet üzerinden, VGM burs sonuçları vgm.gov.tr adresinden ve İBB burs desteği ise gencuniversiteli.ibb.istanbul adresinden açıklanacak. Peki KYK, VGM, İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanır? İşte, ön görülen takvimler…

KYK BURS SONUÇLARI 2026 AÇIKLANDI MI?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından öğrencilere verilecek burs/kredi desteği başvuru işlemleri 11-16 Ekim tarihleri arasında alındı. Değerlendirme işlemleri yapılırken öğrencinin başarı durumu, ailesinin ekonomik durumu vb. birçok kriter dikkate alınıyor. Geçtiğimiz yıllarda ilan edilen sonuçlar dikkate alındığında KYK burs sonuçlarının GSB tarafından en geç 9-13 Kasım haftasında ilan edilmesi bekleniyor.

VGM BURS BAŞVURU SONUÇLARI 2026 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Vakıflar Genel Müdürlüğü burs yönetmeliğine göre bir öğrenci hem KYK hem de Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim bursu alamıyor. Dolayısıyla VGM üniversite burs başvuru sonuçlarının açıklanması için öncelikli olarak KYK burs/kredi sonuçlarının ilan edilmesi bekleniyor. Kredi alan öğrenciler, VGM bursundan yararlanabilirken sonuçların en geç Kasım ayının sonuna kadar ilan edilmesi bekleniyor. VGM burs ödemesi bir eğitim yılında toplam 8 ay boyunca hesaplara yatırılıyor.

İBB BURS BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 2026-2027 eğitim öğretim yılında yeni burs verilecek öğrenci sayısı 125 bin olarak belirlendi. Genç Üniversiteli burs başvuru işlemleri Ekim ayında tamamlanırken gözler sonuçlara çevrildi. Daha önceki yıllarda açıklanan sonuç takvimi dikkate alındığında Genç Üniversiteli eğitim desteği (burs) sonuçları daha geç açıklanıyor. İBB burs sonuçlarının Aralık ayında ilan edilmesi bekleniyor. Konuyla ilgili resmi bir açıklama geldiğinde detaylar haberimize eklenecektir. İBB burs sonuçları gencüniversiteli.ibb.istanbul adresinden duyuruluyor.

HANGİ KURUM NE KADAR BURS ÖDEMESİ YAPIYOR?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından öğrencilere verilen KYK burs/kredi ödemeleri Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık ayı olmak üzere bir yılda toplam 12 kez yatırılıyor. Aralık ayında öğrencilere sağlanan burs miktarı artırılacak.

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ödenen yükseköğrenim bursu ise Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart Nisan ve Mayıs aylarında toplam 8 ay boyunca ödeniyor.

İBB burs ödemeleri ise geçtiğimiz yıllarda iki taksit şeklinde ödenmişti. Burs sonuçları açıklandıktan sonra genellikle Ocak-Şubat aylarında ilk taksit ödemeleri hesaplarda oluyor.

KYK Öğrenim Kredisi ve Burs Tutarı: (Ön lisans-lisans) 4.000 TL (Aralık ayında zamlanacak)

Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Bursu 4.000 TL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Eğitim Desteği 20.000 TL (iki taksit şeklinde)