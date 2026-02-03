KYK Yurt Time başvuruları 2026! GSB KYK Yurt Time başvuruları ne zaman, nasıl yapılır?

KYK Yurt-Time projesi için geri sayım başladı. gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başlatılan, Yurt-Time projesi kapsamında KYK yurdunda kalan üniversite öğrencileri spor faaliyetlerinde görev alıyor. Bu görevlendirme sayesinde öğrenciler bir taraftan gelir elde ederken diğer bir tarafından ise sporun içinde yer alıyor. Her yurttan güz ve bahar dönemi başında seçilen öğrenciler bir dönem boyunca proje kapsamında görevlendiriliyor. 2025-2026 eğitim öğretim yılının bahar döneminin başlamasıyla birlikte KYK Yurt-Time projesi tekrardan gündeme geldi. Bahar yarıyılında projeye katılmak isteyen öğrenciler tarafından KYK Yurt-Time başvuruları ne zaman, nasıl yapılacağı araştırılmaya başlandı.

KYK YURT TİME BAŞVURULARI NE ZAMAN 2026?

KYK Yurt-Time bahar yarıyılı başvuruları geçtiğimiz yıl 10-14 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. Bu yılda şubat ayının ikinci haftasında KYK Yurt-Time başvurularının gerçekleştirilmesi bekleniyor. Proje kapsamında öğrenciler haftalık en fazla kırk saat görev alacaklar. yurt işleyişine katkı sunan gençler, kamuda staj niteliğinde görev alarak iş hayatına ilk adımlarını KYK yurtlarının güvenli ortamında başlayacaklar. Her gün beş dakikalık spor egzersizinin ardından göreve başlayacak olan gençler, aynı zamanda spor yapma alışkanlığı da elde edecek.

KYK YURT TİME BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

KYK Yurt-Time projesinin başvuruları e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Öğrenciler e-Devlet sistemi üzerinden Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın sayfasına giriş yaparak "Yurt-Time Spor Projesi Başvurusu" ekranı aracılığıyla başvuru işlemlerini tamamlayabilecekler. Başvuruların ne zaman yapılacağı ve sonuçların açıklanacağı tarihin ilerleyen günlerde duyurulması bekleniyor.

KYK YURT TİME BAŞVURU ŞARTLARI NELER 2026

KYK Yurt-Time projesine sadece Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın KYK yurtlarında kalan öğrenciler başvuru yapabiliyor. KYK yurtlarında kalan birinci sınıfın ikinci dönemi ve üst sınıflarda eğitim gören öğrenciler başvuru yapabilecek. Başvuru değerlendirmelerinde ise akademik başarı, öğrencilerin burs/kredi durumu gibi kriterler dikkate alınıyor. KYK Yurt-Time projesi kapsamında öğrenciler 26 farklı alanda görev alacak.