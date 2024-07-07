KYK yurtlarında ücretsiz konaklama başvuruları başladı! Seyahatsever başvuru ekranı açıldı

07 Temmuz 2024 12:24 - Güncelleme : 07 Temmuz 2024 12:24

Yaz düğünü yapacak çiftler bu haberi bekliyor! İşte 150 bin TL faizsiz evlilik kredisinin verileceği tarih

Yaz düğünü yapacak çiftler bu haberi bekliyor! İşte 150 bin TL faizsiz evlilik kredisinin verileceği tarih

Seyahatsever rezervasyon ve başvuru ekranı açıldı. Öğrenci yurtları yazın ücretsiz olacak.

Projeden faydalanmak isteyen 18-30 yaş arasındaki gençler, rezervasyon yapacağı ekranı araştırıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından hayata geçirilen 2024 GSB Seyahatsever başvuru ekranı haberimizde.

KYK YURTLARINDA ÜCRETSİZ KONAKLAMA BAŞLADI

Gençlerin Türkiye'de rahatça gezebilmesi için KYK yurtları 8 Temmuz-25 Ağustos 2024 tarihleri arasında gençlere ücretsiz hizmet verecek.

2024 GSB Seyahatsever projesiyle, gençlere KYK yurtlarında ücretsiz konaklayacak.

Talep gören Seyahatsever projesi için başvurular açıldı.

18-30 yaş arasındaki gençler KYK'da 5 gün ücretsiz konaklayacak ve unutulmaz bir yaz geçirecek.

KYK YURT REZERVASYONU NASIL YAPILIR?

Konaklama başvuruları 444 0 472 (ALO GSB) aracılığı ile en az bir gün öncesinden iletişime geçilerek isim, soyisim ve T.C. kimlik numarası ile rezervasyon yoluyla yapılır.

Seyahatsever Projesi 8 Temmuz’dan 25 Ağustos’a kadar sürecek.

Deprem bölgesi hariç illerdeki 1 kız ve 1 erkek yurdu yaz döneminde gençlere ücretsiz hizmet verecek.