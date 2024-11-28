Langkawi, Türkiye’ye stratejik açılımıyla küresel etki alanını genişletiyor

28 Kasım 2024 10:43 - Güncelleme : 28 Kasım 2024 13:38

Malezya turizminin gözbebeği Langkawi, kısa bir süre önce Condé Nast Traveler tarafından dünyanın en iyi tatil adalarından biri olarak seçilerek küresel çapta büyük bir övgü kazandı ve dünya turizminin elit destinasyonları arasındaki yerini sağlamlaştırdı. Bu prestijli başarının ardından, Langkawi, küresel bir seyahat merkezi olma yolunda cesur adımlar atıyor. Büyüleyici manzaraları, zengin kültürel mirası ve dünya standartlarındaki olanaklarıyla tanınan Langkawi, uluslararası stratejik iş birlikleri sayesinde yeni zirvelere ulaşıyor. Langkawi Kalkınma Kurumu (LADA), Turizm Malezya’nın iş birliğiyle, Langkawi Semineri ve Kurumlararası Çalıştayı’nı İstanbul, Türkiye’de düzenlemeye hazırlanıyor. Bu etkinlikler, Langkawi’nin küresel pazarlara ulaşma ve bu pazarlarla güçlü bağlar kurma misyonunda önemli bir adımı temsil ediyor.

Türkiye​, Langkawi turizminin büyümesi için önemli pazarlardan biri haline gelmiştir. Türkiye’deki seyahat acenteleri ve basın ile doğrudan gerçekleştirilen iş birlikleri, Langkawi’ye olan ilgiyi artırarak, bu eşsiz adayı önde gelen bir seyahat destinasyonu olarak tanıtmayı başarmıştır. Bu çalışmalar, Langkawi’nin küresel açılımında Türkiye pazarının stratejik önemini vurgulamaktadır.

LADA CEO'SUNDAN AÇIKLAMA

Langkawi Kalkınma Kurumu (LADA) CEO’su Dato’ Haslina Abdul Hamid, bu girişimlerden duyduğu heyecanı şu sözlerle ifade etti:

“Langkawi sadece bir ada değil; doğal güzelliklerin, kültürel mirasın ve dünya standartlarında deneyimlerin büyüleyici bir mozaiğidir. Langkawi’nin eşsiz cazibesini Türkiye’deki stratejik ortaklarımıza tanıtarak anlamlı bağlantılar kuruyor ve Langkawi’nin mutlaka görülmesi gereken bir destinasyon olarak itibarını pekiştiriyoruz. Bu, Langkawi’yi küresel bir seyahat destinasyonu olarak konumlandırma yolunda atılmış önemli bir adımdır.”

2024 yılının ilk çeyreği, 2023’ün aynı dönemiyle kıyaslandığında turist sayısında %25’lik bir artışla umut verici bir büyüme​ göstermiştir. Bu artış, Langkawi’nin artan cazibesini ve tanıtım çalışmalarının etkinliğini açıkça yansıtmaktadır.

Dato’ Haslina, sözlerine şöyle devam etti:

“LADA’nın Langkawi’ye turist sayısını artırmak için benimsediği temel stratejiler arasında charter uçuş teşvikleri, kruvaziyer gemileri ve uluslararası B2B networking girişimleri yer almaktadır. Ulaşılabilirliği artırarak ve ziyaretçi deneyimini en üst düzeye çıkararak, Langkawi’yi dünya genelinde gezginler için en gözde destinasyonlardan biri haline getiriyoruz.”

SEMİNER İSTANBUL'DA GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Langkawi Semineri ve Kurumlararası Çalıştayı, 25 Kasım 2024 Pazartesi günü Delta Hotels İstanbul Levent by Marriott’ta gerçekleştirilecek. Turizm​ Malezya İstanbul, Langkawi’nin turizm paydaşlarıyla güçlü bir etkileşim sağlamak amacıyla Türk seyahat acenteleri ve medya kuruluşlarına davet göndermiştir.

Çalıştay kapsamında, LADA Turizm Müdürü Dr. Azmil Munif bin Mohd Bukhari tarafından sunulacak “Langkawi: 99 Büyülü Ada” başlıklı etkileyici bir sunum yer alacak. Katılımcılar, Langkawi’nin el değmemiş doğal güzellikleri, ödüllü otelleri ve çeşitli aktiviteleri hakkında bilgi edindikten sonra, etkili bir şekilde düzenlenmiş B2B networking oturumlarına katılma fırsatı bulacaklar.

Deneyimi daha da zenginleştirmek için, katılımcılar “Doğal Langkawi” ve “Malezya: Gerçek Asya” başlıklı video sunumlarını izleyebilecek, birebir medya röportajlarına katılabilecek ve Langkawi’den ilham alınarak hazırlanmış özel ödüllerin yer aldığı heyecan verici bir çekilişe katılabilecekler.

TURİZMİN BÜYÜMESİNE DESTEK

Langkawi’nin eşsiz güzellikleri UNESCO Küresel Jeopark’ından lüks tatil köylerine kadar Türk gezginlerin hayal gücünü büyülemeye hazır. Türk turizm paydaşlarıyla artan iş birliği sayesinde, LADA yeni ortaklıklar kurmayı ve sürdürülebilir turizm büyümesini desteklemeyi hedeflemektedir. Bu sayede Langkawi, dünya çapında gezginler için en gözde destinasyonlardan biri olmaya devam edecek.

LADA’nın yaklaşan etkinlikleri ve girişimleri hakkında daha fazla bilgi almak için www.naturallylangkawi.my adresini ziyaret edilebilir. (About Langkawi Development Authority (LADA)

Langkawi Kalkınma Kurumu (LADA), Langkawi Adası’nda kalkınmayı planlamak, teşvik etmek ve hayata geçirmek amacıyla federal hükümet tarafından kurulmuştur. 15 Mart 1990’da resmi olarak faaliyetlerine başlayan LADA, 1990 tarihli Langkawi Kalkınma Kurumu Kanunu (Kanun 423) kapsamında kurulmuş olup, Maliye Bakanlığı’na bağlı olarak çalışmalarını sürdürüyor.

LADA, tüm paydaşların değerli çabalarını desteklemeye ve Langkawi’nin turizm sektörünü geliştirme yönündeki adımları kolaylaştırmaya büyük önem vermektedir. Bu çalışmaların temel amacı, adanın ve burada yaşayanların ortak refahını sağlamaktır. LADA’nın nihai hedefi ise Langkawi’yi dünya çapında tanınan bir turizm destinasyonu haline getirmektir.