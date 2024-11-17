Latin Amerika Çin ticaretine açılıyor! ABD'nin arka bahçesi mi olacak?

17 Kasım 2024 10:47 - Güncelleme : 17 Kasım 2024 10:47

Çin Devlet Başkanı Peru'da bir mega limanın açılışını yaptı. Peru'nun kıyı çölünün kenarında, ücra bir balıkçı kasabası, kaynak zengini Güney Amerika'ya olan ilgisinden ötürü Çin tarafından büyük bir derin su limanına dönüştürüldü. Çoğunluğu Çinli nakliye devi Cosco'ya ait olan 1,3 milyar dolarlık bir proje olan Chancay mega limanı, balıkçı teknelerinin bulunduğu bu karakolu küresel ekonominin önemli bir merkezine dönüştürecek.

Dünya Donald Trump'ın dönüşünün Washington ile Pekin arasındaki ilişkileri nasıl ilerleteceği merakla beklenirken, Çin konumunu güçlendirmek için kararlı bir adım attı. Çin'in Peru'nun Pasifik Okyanusu sahilindeki Chancay şehrinde inşa ettiği mega liman, Asya ile Latin Amerika arasında kurduğu yeni bağlantıyla Pasifik ticaretini yeniden şekillendirecek.

ÇİN PERU'DA BİR MEGA LİMAN AÇTI

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi kapsamında bir araya geldiği Peru Devlet Başkanı Dina Boluarte ile 14 Kasım'da limanın açılışını yaptı.

BÖLGE HALKI HEM UMUTLU HEM DE MUTSUZ

Ancak 15 rıhtım ve on yıl içinde 3,5 milyar dolardan fazla yatırım çekecek büyük bir endüstri parkını kapsaması beklenen proje, balıkçı sularından mahrum bırakıldığını ve yerel halka hiçbir ekonomik fayda sağlamadığını söyleyen yoksul köylüler tarafından şüpheyle karşılandı.

Peru hükümeti limanın bölge için stratejik bir aktarma merkezi haline gelmesini, Güney Amerika'yı Asya'ya bağlayan yeni bir hat açmasını ve Peru'nun yaban mersini, Brezilya'nın soya fasulyesi ve Şili'nin bakırı gibi diğer ihracat ürünlerinin Pasifik üzerinden ticaretini hızlandırmasını umuyor.

Peru Dışişleri Bakanı Elmer Schialer, Associated Press'e yaptığı açıklamada, "Biz Perulular öncelikle Peruluların refahına odaklanıyoruz." dedi. Ancak Chancay'ın 60 bin sakininin çoğu ikna olmamış durumda. Daha küçük avlarla limana dönen balıkçılar, çoktan kaybettiklerinden yakınıyorlar.

ABD'NİN ARKA BAHÇESİ Mİ OLACAK?

Çin'in, ABD'nin "arka bahçesi" olarak nitelendirilen bölgedeki stratejik nüfuzu artacak olması sebebiyle iki büyük güç arasında jeopolitik rekabet bakımından da önem taşıyor.

Chancay Limanı'nın Peru'nun tarihi İnka Yolu ile Çin'in Deniz İpek Yolu'nun yeni bir bağlantı noktası olması bekleniyor.

Chancay Limanı bağlantısının Kuşak ve Yol'un Peru'da kök salmasını sağlamanın ötesinde küresel boyutta önemi olduğunun altını çizerek, "Chancay'dan Şanghay'a yeni bir deniz-kara geçişinin doğuşuna tanıklık ediyoruz." ifadesini kullandı.

Trump, Çin yapımı mallara %60'a kadar yüksek tarifeler vaat eden bir platformla ABD başkanlık seçimini kazandı. Ancak daha güneyde, Çin destekli yeni bir mega liman, Kuzey Amerika'yı tamamen atlayacak yepyeni ticaret yolları oluşturma potansiyeline sahip.

Chancay Limanı, faaliyete geçtiğinde, Şili, Ekvador, Kolombiya, Brezilya ve Paraguay gibi ülkelerden gelen kargoların yeniden dağıtılmasına yardımcı olarak Güney Pasifik'te önemli bir nakliye merkezi haline gelecek.