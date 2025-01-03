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Levha kayıt ücreti ve aidatı belli oldu! İşte 2025 yılı zamlı tutarı

Editör: Kübra Çelepi / Kaynak: tgrthaber.com
03 Ocak 2025 12:04 - Güncelleme : 03 Ocak 2025 12:10
Levha kayıt ücreti ve aidatı belli oldu! İşte 2025 yılı zamlı tutarı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sigortacılık Müdürlüğü tarafından yeni yılda uygulanacak levha kayıt ücretleri açıklandı.

2025​ yılı levha kayıt ücreti ve aidatı TOBB Sigorta Acenteleri İcra Komitesi tarafından duyuruldu.

LEVHA KAYIT ÜCRETİ 200 BİN TL OLDU

2025 yılı levha kayıt ücreti 200 bin TL ve aidat​ ücreti ise 500 TL​ olarak açıklandı.

Levha kayıt ücreti ve aidatı belli oldu! İşte 2025 yılı zamlı tutarı - 1. Resim

Sigorta Acenteleri İcra Komitesi tarafından;​

  • Şube açarak teşkilatlanan sigorta acentelerinin her bir şubesi için bu aidat tutarına, şube sayısı 1 – 5 arasında olan acentelerde aidat tutarının aynısı tutarında (500 TL),
  • Şube sayısı 6 – 25 arasında olan acentelerde aidat tutarının 1,5 misli tutarında (750 TL),
  • Şube sayısı 26 ve üzeri olan acentelerde ise, aidat tutarının 3 misli tutarında (1.500 TL) şube başına tahakkuk,
    olarak belirlendi.

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Kaynak: tgrthaber.com
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