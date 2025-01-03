Levha kayıt ücreti ve aidatı belli oldu! İşte 2025 yılı zamlı tutarı
Editör: Kübra Çelepi / Kaynak: tgrthaber.com
03 Ocak 2025 12:04 - Güncelleme : 03 Ocak 2025 12:10
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sigortacılık Müdürlüğü tarafından yeni yılda uygulanacak levha kayıt ücretleri açıklandı.
2025 yılı levha kayıt ücreti ve aidatı TOBB Sigorta Acenteleri İcra Komitesi tarafından duyuruldu.
LEVHA KAYIT ÜCRETİ 200 BİN TL OLDU
2025 yılı levha kayıt ücreti 200 bin TL ve aidat ücreti ise 500 TL olarak açıklandı.
Sigorta Acenteleri İcra Komitesi tarafından;
- Şube açarak teşkilatlanan sigorta acentelerinin her bir şubesi için bu aidat tutarına, şube sayısı 1 – 5 arasında olan acentelerde aidat tutarının aynısı tutarında (500 TL),
- Şube sayısı 6 – 25 arasında olan acentelerde aidat tutarının 1,5 misli tutarında (750 TL),
- Şube sayısı 26 ve üzeri olan acentelerde ise, aidat tutarının 3 misli tutarında (1.500 TL) şube başına tahakkuk,
olarak belirlendi.
Kaynak: tgrthaber.com