Libya'nın en büyük petrol sahası kısmi kapatıldı! Günlük 30 bin varil düştü

04 Ağustos 2024 14:10 - Güncelleme : 04 Ağustos 2024 14:43

Doğal gaz ve petrol için yeni görev: Abdülhamid Han sondaj gemisi Karadeniz'de

Doğal gaz ve petrol için yeni görev: Abdülhamid Han sondaj gemisi Karadeniz'de

Libya'nın en büyük petrol sahasının kısmi olarak kapatıldığı ifade edildi. Cumartesi gecesi itibarıyla Sharara sahasındaki üretim durdu. Operatörlerin üretimi kısmen durdurma emri almasının ardından günlük 30.000 varil düşerek 230.000 varile düştü.

LİBYA'NIN EN BÜYÜK PETROL SAHASI KAPANDI

İsmini vermek istemeyen kaynaklar konu ile ilgili Bloomberg'e konuştu.

Kaynakların aktardığına göre, cumartesi gecesi itibarıyla Sharara sahasındaki üretim durdu.

Operatörlerin üretimi kısmen durdurma emri almasının ardından günlük 30.000 varil düşerek 230.000 varile geriledi.

Kapanmanın nedeni veya sahanın ne zaman tamamen duracağı henüz belli değil.

Libya'nın güneydoğusundaki saha, devlet petrol şirketi National Oil Corp. , Fransa'nın Total SE, İspanya'nın Repsol SA , Avusturya'nın OMV AG ve Norveç'in Equinor ASA şirketlerinin ortaklığında yürütülüyor .

Libya, Afrika'nın en büyük petrol rezervlerine sahip olmasına rağmen, enerji üretimi sıklıkla siyasi çatışmanın merkezinde yer alıyor ve silahlı gruplar veya protestocular talepleri karşılamak için periyodik olarak tesisleri kapatıyor.