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 | Özge Sönmez

Limon fiyatları uçtu, vatandaşın çay keyfi kaçtı! 'Altın gibi oldu, düğünlerde limon takacağız'

Bayburt'ta limonun fiyatı 200 liraya dayanınca vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Limonlu çay keyiflerinin kaçtığını belirten vatandaşlar limonsuz çay içemedikleri için "500 lira da olsa limondan vazgeçilmez" diyor.

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Limon fiyatları uçtu, vatandaşın çay keyfi kaçtı! 'Altın gibi oldu, düğünlerde limon takacağız'
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.08.2025
saat ikonu 09:21
|
GÜNCELLEME:
05.08.2025
saat ikonu 09:21

ve çevre illerde çayın olmazsa olmazı limondur. Fakat vatandaşların limonlu çay keyfi limonun fiyatıyla yarıda kaldı. Geçen sene 80 ila 100 lira arasında değişen fiyatları bu yıl rekor kırdı. 200 liraya kadar yükselen fiyatlar vatandaşlardan tepki aldı. Limonun tane fiyatı ise büyüklüğüne ve cinsine göre 20 ila 25 lira arasında değişiyor.

Limon fiyatları uçtu, vatandaşın çay keyfi kaçtı! 'Altın gibi oldu, düğünlerde limon takacağız'

LİMONSUZ ÇAY İÇEMİYORLAR

Pazar esnafından Ömer Gencer, Bayburtluların limonlu çay sevdasından vazgeçmediklerini, kilo kilo alamasalar da 2-3 adet limon aldıklarını söyleyerek, "Pazarın zam şampiyonu limon. Limonun tanesi 20-25 liraya geliyor. Kilo fiyatı 180-200 lira arasında değişiyor. Pahalı, bugünkü duruma göre pahalı. Bayburtlular limonsuz çay içmezler bu yüzden 2-3 tane de olsa alıyorlar" dedi.

Limon fiyatları uçtu, vatandaşın çay keyfi kaçtı! 'Altın gibi oldu, düğünlerde limon takacağız'

"LİMONLU ÇAY KEYFİMİZİN TADI KAÇTI"

Pazarda limon satışı yapan Talat Çalgan, artan fiyatlarla beraber limonlu çayın tadının kaçtığını belirterek, "Bayburtluların bir limonlu çay keyfi vardı, onun da içine limon sıktılar, keyfin tadı kaçtı. Şu anda limonun kilo fiyatı 200 lira, tane fiyatı 20 ila 25 lira arasında değişiyor" şeklinde konuştu.
Yaz tatilini pazarda çalışarak geçiren, esnaf babasına yardıma gelen pazar yerinin en küçük esnafı Musab Vardar, her tezgahta fiyatların farklı olduğunu, limonun kilo fiyatının 130 lira ila 200 lira arasında değiştiğini söyledi.

Limon fiyatları uçtu, vatandaşın çay keyfi kaçtı! 'Altın gibi oldu, düğünlerde limon takacağız'

"500 LİRA DA OLSA LİMONDAN VAZGEÇİLMEZ"

Mutfak alışverişi için pazarın yolunu tutan Bayburtlu vatandaş, "500 lira da olsa limondan vazgeçilmez" diyerek, "Limonun yanına gidilmiyor, limon çok pahalı. Yine de mecbur alacağız. Bayburt’ta limonsuz çay olmuyor, 200 lira da olsa alıp, çayımıza atacağız. 500 lira da olsa limondan vazgeçilmez. Ben limonu çok seviyorum, herkes de seviyor. Burada limonsuz çay içilmiyor" ifadelerini kullandı.

Limon fiyatları uçtu, vatandaşın çay keyfi kaçtı! 'Altın gibi oldu, düğünlerde limon takacağız'

"DÜĞÜNLERDE LİMON TAKACAĞIZ"

Pazarcı esnaflarından Salih Saka ise artan fiyatlara şakayla yaklaştı. Saka, "Bundan sonra limon düğünlerde takılacak. Damat beyin babasından, gelin hanıma limon takılır artık" ifadeleriyle limonun fiyatına dikkat çekti. Saka, C vitamini deposu limondan artan fiyatlara rağmen vazgeçmeyeceklerini vurgulayarak, "Limonun kilosu 200 lira. Altın gibi oldu ama biz yine de çayımıza limonu eksik etmeyiz, limonsuz çay içmeyiz. Kilosu 500 lira da olsa, limonlu çay içmeye devam edeceğiz. C vitamini deposu limonu doktorlar da tavsiye ediyor. Limon, ilaçtan iyidir" dedi.

Limon fiyatları uçtu, vatandaşın çay keyfi kaçtı! 'Altın gibi oldu, düğünlerde limon takacağız'
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#Limon Fiyatları
#Ekonomi
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