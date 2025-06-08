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 | Özge Sönmez

Litresi 2,5 milyon liraya yok satıyor! Ama her talep eden alamıyor

At yarışlarının efsaneleşmiş ismi olan Caş'ın yavrularından biri olan Baba Mevlüt'ün spermaları yok satıyor. Litresinin 2,5 milyona satılırken, her talep eden de bu spermalara erişemiyor. İşletmenin müdürü Ali Yağlıcı, "Kısrağın orijini talep ettiği aygırın orijinine uygunsa ve diğer şartlar yerine geliyorsa sperma satışı yapıyoruz." diyerek durumu özetledi.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.06.2025
saat ikonu 13:39
|
GÜNCELLEME:
08.06.2025
saat ikonu 13:47

1930'lu yıllardan bu yana Arap atı yetiştiriciliğinde önemli konumda bulunan at yarışlarının efsaneleşmiş ismi olan Caş'ın yavrularından biri olan Baba Mevlüt her anlamda kazandırmaya devam ediyor. Efsane aygır Baba Mevlüt, yeni yarış atlarının üretiminde kullanıldı. Baba Mevlüt, yıllardır da hem yavruları hem de spermalarıyla TİGEM'e kazandırdı. Satışa çıkarılan spermaların litre fiyatı ise dudak uçuklattı.

Litresi 2,5 milyon liraya yok satıyor! Ama her talep eden alamıyor

2,5 MİLYONA SATILIYOR

Yavruları milyonlarca liraya satılan Baba Mevlüt'ün spermaları da kazandırıyor. Bugün farklı miktarlarda elde edilen Baba Mevlüt'ün spermaları 250 bin liradan satılıyor. Ortalama 100 ml sperma olarak hesap edildiğinde ise elbette litreyle satılmıyor ancak litresi 2,5 milyon liraya denk geliyor.


Karacabey Tarım İşletmesi İdari Müdür Yardımçısı Ali Yağlıcı, Türkiye'de yarış safkan atı Arap yetiştiriciliğinin 1930'lu yıllarda aygır ve kısrakların Türkiye'ye getirilmesiyle Karacabey harasında başladığını belirterek, "Elimizdeki atların Türkiye'deki tüm Arap yarış atlarının kökekinde Türkiye'ye getirilen bu aygır ve kısraklar bulunuyor. Türkiye'de yarış maksatlı safkan Arap atı etiştiricilğinin başlangıç noktası bu hara" dedi.

Litresi 2,5 milyon liraya yok satıyor! Ama her talep eden alamıyor

HER TALEP EDENE SATIŞ YOK

Yağlıcı, işletmede 2006 yılında dondurulmuş aygır sperma üretim labortuvarı kurulduğunu hatırlatarak, şunları söyledi:
"Laboratuvarın kuruluş amacı, efsaneleşmiş aygır Caş'ın genetik materyalini muhafaza edip ilerleyen yıllarda kullanmak ve dondurulmuş sperma satışı yapmaktı. Halen Caş'ın dondurulmuş sperması mevcut ancak satılmıyor. Yaklaşık 40 aygırın dondurulmuş spermasını sperma üretim laboratuvarında muhafaza ediyoruz. Özel yetiştiricilere hem taze hem dondurulmuş sperma satışı yapıyoruz. Önceki yılarda yurt dışına da sperma satışı yapılmıştı. Bize talep geliyor. Önce ve titiz bir incele yapıyoruz. Kısrağın orijini talep ettiği aygırın orijinine uygunsa ve diğer şartlar yerine geliyorsa sperma satışı yapıyoruz."

Litresi 2,5 milyon liraya yok satıyor! Ama her talep eden alamıyor


Efsane yarış atı Caş'ın ün yapmış yavrusu Baba Mevlüt'ün spermalarına iyi talep olduğunu vurgulayan Yağlıcı, "Bir doz sperması 250 bin lira. Kısraklarından Baba Mevlüt tayı elde etmek isteyenler başvurularını yapıp ücretini ödeyip spermalarını satın alıyorlar. Taze olarak veriyoruz ve yavru garantili oluyor" dedi.
Yağlıcı, sperma üretim laboratuvarında muhafaza edilen spermalardan yaşayanlarınkini talep karşılığnıda sattıklarını belirterek, "Ölmüş olanların aygırların spermalarını servet dahil verilse satmıyoruz. İlerleyen yıllarda genetik çalışmada gen kaynağını muhafaza etmek amacıyla koruyoruz" ifadesini kullandı.

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