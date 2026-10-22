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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget
KAYNAK:
Ümit Büget
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 15:35
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 15:35

Little Caesars Pizza'da dikkat çeken değişiklik

Dünyanın en büyük üçüncü pizza zinciri konumunda bulunan Little Caesars Pizza'nın Türkiye temsilcilik hakları ve operasyonel yönetimi Dinçerler Group bünyesine geçti. Rekabet Kurumu onayının ardından ABD'nin Detroit kentinde atılan resmi imzalarla birlikte grup, yeme-içme portföyünü hızlı servis restoran sektörüne genişletti. Türkiye'de 1996 yılından bu yana faaliyet gösteren markanın devriyle birlikte Grubun 2029 yılına kadar tüm markalarıyla toplam 1.000 şubeye ulaşma hedefi ilan edildi.

Avatar
Editor
 Ümit Buget
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Little Caesars Pizza'da dikkat çeken değişiklik
KAYNAK:
Ümit Büget
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 15:35
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 15:35

Uluslararası gıda markalarını Türkiye pazarına taşıyan ve ölçeklendiren Dinçerler Group, hızlı servis restoran (QSR) kategorisindeki ilk hamlesini gerçekleştirdi. ’nun onay sürecinin tamamlanmasının ardından taraflar arasındaki münhasır temsilcilik anlaşması, markanın 'nin eyaletinde bulunan kentindeki genel merkezinde imzalandı.

İmza törenine Little Caesars Enterprises, INC. Global Perakende Başkanı ve CEO’su Paula Vissing ile Dinçerler Group CEO’su Mehmet Dinçerler katıldı. Anlaşmayla birlikte Dinçerler Group, markanın Türkiye'deki yaklaşık 30 yıllık kurumsal birikimini ve restoran ağını devraldı.

Little Caesars Pizza'da dikkat çeken değişiklik

OPERASYONEL BÜYÜKLÜK VE MARKA PORTFÖYÜ

Devir işlemi sonrasında tarafların mevcut pazar büyüklükleri, geçmiş operasyonları ve ileriye dönük hedefleri şu şekilde şekillendi:

MARKA VE OPERASYON BİLGİ KARTI

  • Devralınan Marka: Little Caesars Pizza (1959 Detroit kuruluşlu, 30 ülke ve bölgede aktif)
  • Türkiye Pazarı Geçmişi: 1996 yılından bu yana kesintisiz faaliyet
  • Dinçerler Group Marka Ağları: Gloria Jean’s Coffees (50+ şehir, 240 şube), Magnolia Bakery (2022 Türkiye girişi)
  • Grup Hedefi: 2029 yılı sonuna kadar tüm markalar genelinde 1.000 şube

YÖNETİMDEN OPERASYON VE BÜYÜME AÇIKLAMALARI

Anlaşmanın tamamlanmasının ardından şirket temsilcileri devir sürecine ve Türkiye pazarına ilişkin stratejik hedeflerini paylaştı:

Little Caesars Pizza'da dikkat çeken değişiklik
  • Dinçerler Group CEO'su Mehmet Dinçerler: Gloria Jean’s Coffees ve Magnolia Bakery operasyonlarında oluşturulan mağazacılık, üretim, tedarik ve insan kaynağı altyapısının pizza kategorisine aktarılacağını belirtti. Dinçerler, markanın küresel standartlarını Türkiye genelindeki tüm restoranlarda, teslimat kanallarında ve dijital altyapıda tutarlı biçimde uygulamaya odaklanacaklarını ifade etti.
Little Caesars Pizza'da dikkat çeken değişiklik
  • Little Caesars Uluslararası Gelişimden Sorumlu Bşk. Yrd. Carlos Vidal: Türkiye'nin 1996'dan bu yana markanın uluslararası ağında stratejik bir yer tuttuğunu hatırlatarak, Dinçerler Group'un yerel pazar deneyimi ve operasyonel yetkinliğiyle markanın büyüme sürecinin destekleneceğini vurguladı.

 

ETİKETLER
#Rekabet Kurumu
#ABD
#michigan
#detroit
#Dinçerler Group
#Ekonomi
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