Little Caesars Pizza'da dikkat çeken değişiklik

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İstanbul
Uluslararası gıda markalarını Türkiye pazarına taşıyan ve ölçeklendiren Dinçerler Group, hızlı servis restoran (QSR) kategorisindeki ilk hamlesini gerçekleştirdi. Rekabet Kurumu’nun onay sürecinin tamamlanmasının ardından taraflar arasındaki münhasır temsilcilik anlaşması, markanın ABD'nin Michigan eyaletinde bulunan Detroit kentindeki genel merkezinde imzalandı.
İmza törenine Little Caesars Enterprises, INC. Global Perakende Başkanı ve CEO’su Paula Vissing ile Dinçerler Group CEO’su Mehmet Dinçerler katıldı. Anlaşmayla birlikte Dinçerler Group, markanın Türkiye'deki yaklaşık 30 yıllık kurumsal birikimini ve restoran ağını devraldı.
Devir işlemi sonrasında tarafların mevcut pazar büyüklükleri, geçmiş operasyonları ve ileriye dönük hedefleri şu şekilde şekillendi:
MARKA VE OPERASYON BİLGİ KARTI
Anlaşmanın tamamlanmasının ardından şirket temsilcileri devir sürecine ve Türkiye pazarına ilişkin stratejik hedeflerini paylaştı: