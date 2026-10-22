Little Caesars Pizza'da dikkat çeken değişiklik

Gloria Jean’s Coffees ve Magnolia Bakery operasyonlarında oluşturulan mağazacılık, üretim, tedarik ve insan kaynağı altyapısının pizza kategorisine aktarılacağını belirtti. Dinçerler, markanın küresel standartlarını Türkiye genelindeki tüm restoranlarda, teslimat kanallarında ve dijital altyapıda tutarlı biçimde uygulamaya odaklanacaklarını ifade etti.