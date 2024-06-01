LNG ihracatı spot fiyatlarla arttı, Asya ilk sırada geliyor

01 Haziran 2024 15:40 - Güncelleme : 01 Haziran 2024 15:53

Araç muayene ücretleri çok yüksek! TESK'ten özel araçlar için çağrı

Araç muayene ücretleri çok yüksek! TESK'ten özel araçlar için çağrı

Petrol İhraç Eden Arap Ülkeleri Örgütünün (OAPEC) 2024 İlk Çeyrek LNG Piyasasına yönelik yayımladığı raporda çarpıcı bilgiler yer aldı. Küresel sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ihracatı ilk çeyrekte bir önceki yıla göre yüzde 4,3 artarak yaklaşık 107,3 milyon tona yükseldi. Bu artışta rekabetçi spot fiyatların etkisi oldu.

ABD VE RUSYA ÖN SIRADA

Dünyanın en büyük LNG ihracatçıları olan ABD, Avustralya ve Katar'ın toplam ihracatı yüzde 60,57'sini gerçekleştirdi. İlk çeyrekte yılın aynı dönemine göre ABD'nin LNG ihracatı yüzde 11,5 artışla 23,2, Katar'ın ihracatı yüzde 3,5 artışla 20,9, Avustralya'nın ihracatı yüzde 3 artışla 20,9 milyon tona ulaştı.

Rusya'nın LNG ihracatı aynı dönemde yüzde 8,7 artışla 8,7 milyon tona yükseldi. Rus LNG'sine Avrupa'da talep artmaya devam ederken, İspanya, Fransa ve Belçika Rus LNG'sinin anapazarı oldu. Rusya, yıllık 29,3 milyon ton kapasiteye sahip 3 LNG santralini Avrupa'nın talebini karşılamak için tam kapasitenin üzerinde çalıştırdı.

ASYA PİYASALARIN LNG İHRACATI YÜKSELDİ

İlk çeyrekte küresel LNG ithalatında ise Asya'da üretilen Çin kaynaklı LNG talebinde artış görüldü. Söz konusu dönemde yapılan LNG ithalatı bir önceki yılın aynı verilerine göre yüzde 3,2 artışla yaklaşık 107,9 milyon ton olarak gerçekleşti.

Toplam ithalatın yaklaşık 72,9 milyon tonu Asya piyasalarına yapılırken, Asya'ya giden LNG geçen yılın aynı özelliklerine göre yüzde 9 artış gösterdi. Çin, Japonya, Güney Kore ve Tayvan'a bu dönemde 56,4 milyon ton LNG sevk edildi. Çin'in ilk çeyreğinde LNG ithalatı geçen yılın aynı özelliklerine göre yüzde 26 artışla 20,6 milyon ton olarak gerçekleşti.

LNG İTHALATI AZALDI

Türkiye ve İngiltere'nin dahil edildiği tabloda Avrupa'nın LNG ithalatı ise ilk çeyrekte geçen yılın aynı görünümüne göre yüzde 13,8 azalarak yaklaşık 30 milyon ton olarak gerçekleşti.

Avrupa'da LNG'ye olan talebin tükenmesinde kışın ılıman geçen hava şartları, Norveç ile Cezayir'den kıtaya gaz sevkiyatının bolluğu ve doğal gaz depolarındaki doluluk oranı etkili oldu.

LNG portföyünde tedarikçi ülke ödemeleri bakımından ABD yüzde 51 ile ilk sırada yer alırken, bu ülkede yüzde 17,4 ile Rusya, yüzde 10 ile Cezayir, yüzde 8 Katar, yüzde 4,1 ile Norveç, yüzde 4 ile Nijerya takip ederken, yüzde 5, 4 ise diğer tarzdan karşılandı.

Kuzey ve Güney Amerika'nın LNG ithalatı ilk çeyrekte bir önceki yılın aynı verilerine göre yüzde 72,7 artışla 3,8 milyon tona çıkarken, Orta Doğu'nun ithalatı ise yüzde 71,4 artışla 1,2 milyon tona yükseldi.

İlk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre, Cezayir, Avustralya, Bruney, Ekvator Ginesi, Malezya, Mozambik, Nijerya, Katar, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), ABD, ihracatını artıran ülkeler arasında yer aldı.

Bu dönemde en fazla ihracat yapan ülke 23,2 milyon ton ile ABD olarak öne çıkarken, ya da bazında ihracatını en çok artıran ülke ise Mozambik oldu.

Yılın ilk geliri LNG üretimi ve artışı, azalış oranları şu şekilde: