Lockheed Martin'in kârı sıkıntıda

Serhat Yıldız
GİRİŞ:
26.04.2026
13:50
GÜNCELLEME:
26.04.2026
13:50
Lockheed Martin’in kârı sıkıntıda

Lockheed Martin, yılın ilk çeyreğinde 18,3 milyar dolarlık gelir beklentisine karşı 18 milyar dolar satış açıkladı. Hisse başına kâr da 6,74 dolarlık piyasa beklentisinin altında kalarak 6,44 dolar oldu.

Rakamların ardından şirket hisseleri yaklaşık yüzde 5 değer kaybetti. Yani piyasa, sonuçları pek de olumlu karşılamadı.

KÂR MARJI GERİLEDİ, NAKİT AKIŞI NEGATİFE DÖNDÜ

Şirketin sermaye harcamaları yüzde 12’nin üzerinde artarak 511 milyon dolara çıktı. Bu artış, serbest nakit akışının negatife dönmesinde önemli rol oynadı.

Faaliyet kâr marjı yüzde 11,7’ye gerilerken, net kâr marjı yüzde 8,3’e düştü. Hisse başına kârda ise yıllık bazda yüzde 12,5’lik düşüş yaşandı.

TRUMP BASKISI FİNANSALLARA YANSIDI

Mutluhan Yıldız’ın Dünya’daki haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump’ın savunma şirketlerine yönelik “kârınızı düşürün, üretimi artırın” mesajı da bu tabloda etkili oldu.

Trump yönetimi 1,5 trilyon dolarlık savunma bütçesi talep ederken, şirketlerden daha fazla üretim ama daha düşük kâr marjı bekliyor. Açıkçası bu baskı, Lockheed Martin’in ilk çeyrek sonuçlarında kendini göstermiş durumda.

FÜZE ÜRETİMİNDE TEMPO ARTACAK

Lockheed Martin CEO’su Jim Taiclet, ABD yönetimiyle yapılan çok yıllı anlaşmalar kapsamında Patriot, THAAD ve PrSM füze sistemlerinin üretiminin hızlandırılacağını söyledi.

Şirket, bazı füze programlarında üretimi üç ila dört kat artırmayı hedefliyor. Bu da önümüzdeki yıllarda hem gelir hem de kârlılık tarafında yeniden toparlanma beklentisini güçlendiriyor. Lockheed Martin, 2026 yılı için satışlarda yüzde 3 ila 6 arasında büyüme öngörüyor. Hisse başına kâr beklentisi ise 29,35-30,25 dolar aralığında.

