Lockheed Martin’in kârı sıkıntıda

FÜZE ÜRETİMİNDE TEMPO ARTACAK

Lockheed Martin CEO’su Jim Taiclet, ABD yönetimiyle yapılan çok yıllı anlaşmalar kapsamında Patriot, THAAD ve PrSM füze sistemlerinin üretiminin hızlandırılacağını söyledi.

Şirket, bazı füze programlarında üretimi üç ila dört kat artırmayı hedefliyor. Bu da önümüzdeki yıllarda hem gelir hem de kârlılık tarafında yeniden toparlanma beklentisini güçlendiriyor. Lockheed Martin, 2026 yılı için satışlarda yüzde 3 ila 6 arasında büyüme öngörüyor. Hisse başına kâr beklentisi ise 29,35-30,25 dolar aralığında.