LPG fiyatına zam geldi! İşte güncel akaryakıt fiyatları | 5 Şubat 2025

05 Şubat 2025 08:48 - Güncelleme : 05 Şubat 2025 09:12

Otogaz fiyatı bir kez daha zamlandı. Akaryakıt istasyonlarında tabelalar LPG (otogaz) zam haberinin ardından bir kez daha değişti. İşte İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları ve LPG fiyatı!

Döviz kurları, brent petrol fiyatları ve vergilerdeki değişiklikler, akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürüyor. Gece yarısı itibarıyla otogaz (LPG) litre fiyatı bir kez daha zamlandı. LPG FİYATI NE KADAR OLDU? Yapılan 1 lira 10 kuruşluk zammın ardından İstanbul, Ankara ve İzmir’deki akaryakıt istasyonları fiyat değiştirdi . Peki 5 Şubat 2025 itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI Avrupa Yakası: Benzin: 46.34 TL Motorin: 46.47 TL LPG: 27.59 TL Anadolu Yakası: Benzin: 46.16 TL Motorin: 46.36 TL LPG: 26.99 TL ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI Benzin: 46.86 TL Motorin: 47.15 TL LPG: 27.49 TL İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI Benzin: 47.23 TL Motorin: 47.53 TL LPG: 27.34 TL İlgili Haberler LPG'ye zam var mı? 4 Şubat güncel akaryakıt fiyatları Rize'de suya zam geldi! Yeni tarife belli oldu