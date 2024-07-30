LPG'de ihracat arttı, ithalat azaldı

30 Temmuz 2024 17:12 - Güncelleme : 30 Temmuz 2024 17:21

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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun mayıs ayına ilişkin "LPG Piyasası Sektör Raporu"nu yayımladı. Ortaya çıkan rakamlara göre, LPG ithalatı, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 azalarak 313 bin 121 tona düştü.

HANGİ ÜLKELERDEN İTHALAT YAPILDI?

Rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince en çok ABD, Cezayir, Rusya, Kazakistan, İtalya, Gürcistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden ithalat yapıldı. Bu dönemde, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince yapılan LPG ihracatı ise yüzde 148,7 artarak 28 bin 588 ton oldu.

ÜRETİMDE GERİLEDİ

İhracat, Ukrayna, Romanya, Lübnan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Bulgaristan, Almanya, Çin ve Türkiye Serbest Bölge olmak üzere 8 ülke ve bölgeye yapıldı. LPG üretimi ise aynı dönemde yüzde 11,7 azalarak 65 bin 629 ton olarak gerçekleşti.

OTOGAZ BİRİNCİ SIRADA

Dağıtıcı lisansı sahiplerince mayısta geçen yılın aynı ayına göre yapılan toplam LPG satışı, yaklaşık 342 bin 707 ton olarak hesaplandı. Söz konusu ayda, satışlarda yüzde 83,2 pazar payıyla otogaz birinci sırada yer aldı. Bunu, yüzde 13,6 ile tüplü LPG ve yüzde 3,1 ile dökme LPG satışları izledi.