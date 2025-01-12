Lübnan tahvillerinde rekor: Cumhurbaşkanı seçimi sonrası % 187 arttı!

12 Ocak 2025 11:58 - Güncelleme : 12 Ocak 2025 12:03

Lübnan’da 26 ay sonra cumhurbaşkanı olan Joseph Aoun, ekonomik krizle boğuşan ülkede reform umutlarını artırırken, 80 milyar dolarlık finansal açık ve siyasi tıkanıklık arasında uluslararası destek ve tahvil değerlerindeki rekor artışlarla dikkat çekiyor.

Lübnan, uzun süredir devam eden ekonomik kriz ve siyasi belirsizliklerin ardından yeni bir döneme giriyor. Ülkede 26 ay boyunca boş kalan cumhurbaşkanlığı koltuğuna ordu komutanı Joseph Aoun’un atanması, yatırımcılara umut oldu. Bu gelişme, iflas etmiş Lübnan​ tahvillerinde rekor yükselişleri beraberinde getirdi.

TAHVİLLERE BÜYÜK İLGİ

Lübnan devlet tahvilleri, son aylarda %187’lik bir artışla dikkat çekti. Tahvillerin değeri, Eylül ayında 6 cent iken şu anda 16 cent seviyesine yükseldi. Uzmanlar, bu artışın yeni reformlarla 20 cent seviyesine ulaşabileceğini söylüyor. Ancak bu hedefin gerçekleşmesi, hükümetin ekonomik reformları hayata geçirmesine bağlı.

YENİ BAŞKAN VE ZORLU GÖREVLER

Joseph Aoun’un cumhurbaşkanlığına atanması, Lübnan’ın çözüm bekleyen ekonomik sorunları için kritik bir adım olarak görülüyor. Aoun’un ilk hedefleri arasında başbakan, maliye bakanı ve merkez bankası başkanını belirlemek bulunuyor. Ayrıca ülkede işleyen bir hükümet kurmak, devlet kurumlarını yeniden yapılandırmak ve ekonomiyi ayağa kaldırmak gibi zorlu görevler onu bekliyor.

DERİN EKONOMİK KRİZ

Lübnan, 2019’dan bu yana büyük bir ekonomik çöküş yaşıyor. Yolsuzluk ve kötü yönetim nedeniyle ülke, 30 milyar dolarlık dış borcunu ödeyemez hale geldi. Halkın büyük bir kısmı yoksulluk sınırının altında yaşam mücadelesi veriyor. Merkez Bankası ve yerel bankalar, 80 milyar dolarlık bir açıkla karşı karşıya. Bankalar, hükümeti kamu varlıklarını satarak bu açığı kapatmaya çağırıyor. Ancak bu durum, siyasetçiler ve bankalar arasında yeni bir gerilim kaynağı olabilir.

ULUSLARARASI DESTEK BEKLENTİSİ

Aoun’un göreve başlaması, uluslararası desteğin yeniden sağlanması için bir fırsat olarak görülüyor. ABD ve Suudi Arabistan’ın desteği, Lübnan’ın Arap ve küresel sistemdeki yerini güçlendirebilir. Suudi Arabistan’ın yapacağı yardımlar ise ülkenin ekonomik toparlanmasında kritik rol oynayabilir.