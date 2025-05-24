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 | Banu İriç

Lübnanlı iş insanından Erdoğan’a mektup: 'Dolandırıldım, tehdit edildim'

Türkiye’de yatırım yapmak isterken dolandırıldığını öne süren Lübnanlı iş insanı Saad Al Janabi, yaşadığı mağduriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yazdığı mektupla gündeme taşıdı. Al Janabi, şirketleri üzerinden usulsüz işlemler yapıldığını, tehdit edildiğini ve hayatının tehlikeye girdiğini belirterek yardım talebinde bulundu.

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Lübnanlı iş insanından Erdoğan’a mektup: 'Dolandırıldım, tehdit edildim'
KAYNAK:
Patronlar Dünyası
|
GİRİŞ:
24.05.2025
saat ikonu 20:59
|
GÜNCELLEME:
24.05.2025
saat ikonu 21:07

Orta Doğu’nun tanınmış yatırımcılarından biri olan Lübnanlı iş insanı Saad Al Janabi, Türkiye'de iş yapmak amacıyla kurduğu ortaklık sonrası ciddi mağduriyet yaşadığını öne sürerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bir mektup gönderdi. Al Janabi, iş ortaklığı kurduğu Bedirhan Esenlik’in kendisine ait şirketlerde yasalara aykırı işlemler yaptığını, fonların zimmete geçirildiğini ve şahsına yönelik doğrudan tehditlerde bulunulduğunu belirtti.

Lübnanlı iş insanından Erdoğan’a mektup: 'Dolandırıldım, tehdit edildim'

"VERDİĞİM VEKALET KÖTÜYE KULLANILDI"

Al Janabi, mektubunda Erdoğan’a hitaben şu sözlerle seslendi:

“Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Size bu mektubu iletmekten büyük bir onur duyuyor ve Türkiye Cumhuriyeti’ne ve yüce Türk halkına en derin saygılarımı sunuyorum. Türkiye’deki yatırımlarıma başlarken, temel hedefim, Türkiye ile Orta Doğu arasındaki ekonomik ilişkileri güçlendirmek ve iş birliği ruhunu yansıtan projelere katkıda bulunmaktı.”

Türkiye’ye yatırım amacıyla girdiğinde Türk vatandaşı Bedirhan Esenlik ve oğlu ile iyi niyetli bir ortaklık kurduğunu belirten Al Janabi, bu güvenin kötüye kullanıldığını öne sürdü. Mektubunda, resmi vekaletlerin suistimal edildiğini ve şirketleri üzerinden çok sayıda usulsüz işlem gerçekleştirildiğini ifade etti.

“Sayın Bedirhan Esenlik, şirketlerimin (havacılık şirketi, AGS Varlık Yönetim Şirketi ve Al Fuat Ticaret Şirketi) yönetimi için verdiğim resmi vekaleti kötüye kullanarak, şirketlerim üzerinde yasalara aykırı işlemler gerçekleştirdi. Al Fuat Ticaret Şirketi’nden büyük miktarda fon transfer ederek, bu parayla bir villa satın aldı ve bu villanın şirket adına kaydedileceğini iddia etti. Ancak daha sonra bu villayı kendi adına kaydetti ve itiraz ettiğimde beni tehdit ederek villayı satmaya çalıştı.”

Lübnanlı iş insanından Erdoğan’a mektup: 'Dolandırıldım, tehdit edildim'

TEHDİT EDİLDİĞİNİ SÖYLEDİ

Mektupta, özellikle havacılık yatırımlarıyla ilgili karşılaştığı zorluklara ve kendisine karşı yürütüldüğünü belirttiği karalama kampanyalarına da yer verildi. Al Janabi, bu süreçte şirketlerinin itibarının ciddi şekilde zedelendiğini belirtti.

“Sayın Bedirhan Esenlik’in, medya ve sosyal medya platformlarını kullanarak hakkımda yanıltıcı bilgiler yaydığı ve şirketlerimi hedef alan karalama kampanyaları yürüttüğü gözlemlenmiştir. Bu kampanyalar, sadece şahsımı değil, aynı zamanda AGS şirketimin BDDK nezdindeki itibarını ve lisans süreçlerini olumsuz etkilemiştir. Bu nedenle, bu tür itibar zedeleyici faaliyetlerin detaylı bir şekilde soruşturulmasını ve gerekli yasal önlemlerin alınmasını saygıyla talep ediyorum.”

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN YARDIM İSTEDİ

Mektubun en dikkat çekici bölümlerinden biri ise iş insanının karşı karşıya kaldığını belirttiği tehdit iddiaları oldu:

“Bu kişilere karşı dava açtığımda, şahsıma ve çalışanlarıma doğrudan silah kullanılarak tehditte bulunulmuş ve hayatım ciddi bir tehlike altına girmiştir.”

Yaşadığı tüm bu olumsuzluklara rağmen Türkiye’ye olan inancını koruduğunu vurgulayan Saad Al Janabi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan adaletin tecelli etmesi yönünde destek beklediğini belirtti:

“Sayın Cumhurbaşkanım, adaletin sağlanması ve yaşananların derinlemesine incelenmesi için yüksek makamınıza başvuruyorum. Eminim ki, sizin liderliğiniz ve vizyonunuz, yalnızca şahsıma yönelik bir adaletin sağlanmasıyla sınırlı kalmayacak, aynı zamanda Türkiye’nin yatırımcılar için güvenli bir liman olarak itibarını da pekiştirecektir.”

Mektubunda Türkiye’ye olan saygısını yineleyen Al Janabi, yaşanan sürecin Türkiye’nin yabancı yatırımcı nezdindeki güvenilirliğini zedelememesi için gerekli adımların atılmasını istedi.

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ETİKETLER
#türkiye
#cumhurbaşkanı erdoğan
#Lübnan
#tehdit
#yatırım
#adalet
#Saad Al Janabi
#Ortaklık
#Bedirhan Esenlik
#Yasalara Aykırı Işlem
#Fon Zimmeti
#Ekonomi
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