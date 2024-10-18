Lüks aracı olan izah edemiyor, fırıncı fiş vermiyor! Bakan Şimşek vergi kaçağının en fazla olduğu yerleri açıkladı

18 Ekim 2024 08:56 - Güncelleme : 18 Ekim 2024 09:19

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kayıt dışılıkla mücadele sürecine ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı. Bakan Şimşek, vergi kaçağının en çok olduğu yerleri açıklayarak 32 daire alan bir vatandaşın vergi kaydı olmadığını binlerce lüks araca sahip kişinin kazançlarını kanıtlayamadıklarını anlattı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek​ son dönemlerde vergi​ kaçakçılığı​ ile ilgili çalışmaları hızlandırdı. Bakan Şimşek, konuyla ilgili AK Partili milletvekillerinin sorularını cevapladı. Bakan Şimşek kimsenin vergi vermek istemediğini ifade ederek vergi kaçakçılığını çarpıcı örneklerle açıkladı.

FIRINCI​ FİŞ VERMİYOR

Bakan Şimşek, En düşük KDV’nin ekmekte olduğunu hatırlatarak ‘’Siz hiç fırıncının size fiş verdiğini gördünüz mü? Yüzde 1’e tenezzül ediliyor. En çok vergi kaçağının olduğu, hiç verginin gelmediği yerler fırıncılar’’ ifadelerini kullandı.

İZAH EDEMİYORLAR

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Mehmet Şimşek vergi kaçağı konusunu ilginç örnekler vererek şunları kaydetti: Bir vatandaşımız büyükşehirlerden birinde 32 tane daire almış, bizde vergi kaydı yok. Hayatında hiç beyanname vermemiş. Yıl içinde 65 milyon liraya lüks araç alan binlerce vatandaşımız var. Çağırıyoruz, ‘izah et’ diyoruz ama izahları yok. ‘Bu parayı kazandığınızı kanıtla’ diyoruz kanıtlayamıyor.

BERBER HATIRASI ŞAŞIRTTI

Bakan Şimşek bir arkadaşının berberde başından geçen bir olayı da milletvekilleriyle paylaşarak şunları anlattı: Arkadaşım İstanbul’da lüks semtte berbere gidiyor, 2.500 lira fiyat çıkıyor. Kartla ödeme almıyorlar. Arkadaşım ‘Üzerimde nakit yok’ deyince esnaf ‘Bankamatik yakında’ diye cevap veriyor.

Fahiş fiyat uygulanıp oyuna geldiğini düşünen arkadaşıma kuaför bu kez bir IBAN’a göndermesini söylüyor. Banka müdürü ‘Şirkete ya da size aitse olur gönderirim’ diyor. Fakat kuaför, IBAN’ın kardeşine ait olduğunu söylüyor. Arkadaşım bu kez ‘IBAN sahibi terörist de olabilir, kaçak da. Karttan alın, yoksa çıkıyorum’ diyor ama esnaf üzerine 500 lira komisyon koyarak POS’tan çekiyor.

Biz o dükkâna denetime gittik. Bir hafta kimse gelmedi. Çünkü müşterilerini arayıp gelmeyin demiş. Bu, zihniyet meselesi. Hepsi nakit ya da yüzde 20-25 komisyon istiyor. Maliyede 5 bin 500 denetim elemanım var. Ülkede kaç doktor, dişçi, kuaför, avukat var?