Lüks restoranlarda menü ve fiyat listeleri denetimlerinde 47 milyon 43 bin TL idari para cezası uygulandı

07 Temmuz 2024 13:02 - Güncelleme : 07 Temmuz 2024 13:01

Mehmet Şimşek ticari araç sahiplerini uyardı! Bunu yapanlara ciddi oranda cezalar uygulanacak

Mehmet Şimşek ticari araç sahiplerini uyardı! Bunu yapanlara ciddi oranda cezalar uygulanacak

Ticaret Bakanlığı'ndan fiyat listesi denetimi devam ediyor.

81 ilde kafe ve restoranlara 'menü' denetimi aralıksız sürüyor.

Fiyat etiketi, tarife ve fiyat listelerine ilişkin yaygın ve yoğun denetimler Ticaret Bakanlığı tarafından yapılıyor.

Ticaret Bakanlığı lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan işletmelerde, tarife ve fiyat listelerini yakın izlemeye aldı.

LÜKS RESTORANLARDA MENÜ VE FİYAT LİSTELERİ DENETİMLERİ

Ticaret Bakanlığı, restoran, lokanta, kafe ve pastane gibi yiyecek içecek hizmeti sunan işletmelerde fiyat denetimini aralıksız sürdürüyor.

Giderek artan düzeyde fiyat farklılıkları oluşan lüks restoran ve lüks lokantalarda menü ve fiyat listeleri yakından izleniyor.

Ticaret Bakanlığı'na bağlı İl Müdürlükleri ekiplerince bu yılın ilk 6 ayında 114 bin 567 işletme denetlendi.

21 bin 659 adet aykırılık tespit edilerek 47 milyon 43 bin 348 Türk Lirası idari para cezası kesildi.

Ticaret Bakanlığı'nın 81 Ticaret İl Müdürlüğü tarafından 2 Ocak tarihinden itibaren yiyecek ve içecek hizmeti veren işletmeler nezdinde denetimler yapılmaya başlandı.