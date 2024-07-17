Lüks yaşayan hesabını verecek! Doktorlar, avukatlar, kuyumcular ve dişçilere mercek

17 Temmuz 2024 11:19 - Güncelleme : 17 Temmuz 2024 11:22

Son dakika | Bakan Şimşek'ten vergi paketi açıklaması: Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi

Son dakika | Bakan Şimşek'ten vergi paketi açıklaması: Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi

Vergi reformu paketinde IBAN ve POS cihazı detayı! Yurt dışına çıkış harcı için yeni dönem

Vergi reformu paketinde IBAN ve POS cihazı detayı! Yurt dışına çıkış harcı için yeni dönem

Türkiye zorlu bir enflasyon döneminden geçerken vatandaşın geçim derdine çare bulmak isteyen hükümet sıkılaştırma tedbirlerini artırıyor.

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik'in kulis haberine göre Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın hazırladığı yeni vergi paketi ilerleyen süreçte genişletilecek. Bakanlık bu hamleyle vergi kaçırarak zenginleşmenin ve gelir adaletsizliğinin önüne geçmeyi hedefliyor.

LÜKS İÇİNDE YAŞAYANLAR KAZANCININ HESABINI VERECEK

Bu doğrultuda atılacak adımlardan en dikkat çekeni ise lüks yaşayan ve resmi gelirinin üzerinde bir yaşam standardına sahip olanlara yönelik getirilecek sıkı denetim.

İşte gelecek dönem yasalaşması beklenen düzenlemede öne çıkan o tedbirler:

BİRDEN FAZLA KONUTU OLANLARA MERCEK

-Bundan böyle fazla harcama yapan, lüks araç kullanan, birden fazla konut alan şahıslara bu paranın kaynağı sorulacak.

-Vergisinin ödeyip ödemediği sıkı şekilde kontrol edilecek

-Peşin vergi uygulaması olmasa da tüm sektörler sıkı takip edilecek.

İSTANBUL İÇİN 4 BİN VERGİ DENETMENİ

-Sadece İstanbul’da 4 bin vergi denetmeni sahaya sürülecek.

-Doktor muayenehaneleri, kuyumcular, diş hekimleri, avukatlar günlük ciro takibine alınacak.

BAKAN ŞİMŞEK SİNYALİ VERMİŞTİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in imzasını taşıyan düzenlemeler dar gelirliyi değil çok kazananı hedefliyor. Şimşek bir süre önce yaptığı açıklamada düzenlemeye ilişkin ipucu vererek "Yeni vergi paketini 'Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınması' ilkesiyle hazırladık. Dar gelirli vatandaşa yönelik hükümler içermiyor" ifadelerinu kullanmıştı.