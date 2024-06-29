Maaşlar 200 bin TL'yi buluyor! Binden fazla personel alınacak: İşte detaylar

29 Haziran 2024 15:06 - Güncelleme : 29 Haziran 2024 15:29

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, katıldığı bir televizyon önemli açıklamalarda bulundu. THY'nin Avrupa'da bir numara olduğunun altını çizen Bolat, "Bir tek Ryanair ile çekişiyoruz ama onları geçmiş olacağız" dedi.

THY'NİN 2023 YILINDA EKONOMİYE KATISI 55 MİLYAR DOLAR

2023 yılında THY'nin Türkiye'ye katkısının 55 milyar dolar olduğunu belirten Bolat, "21 milyar dolar direkt gelir. Hizmet ihracatı 16.1 milyar dolar. Tedarik zinciri 17 milyar dolar. Biz bunu 300 üzeri uçakla sağladık. 2033 yılında bizim 810 uçağımız olacak" ifadelerini kullandı.

Geçen yıl 83,5 milyon yolcu taşındığını ve yüzde 60 transit yolcuları olduğunu aktaran Bolat, Türkiye'ye turist getirmeye odaklandıklarını söyledi.

"AVRUPA'NIN ÇOK ÜZERİNDE"

İstanbul Havalimanı'na getirdiklerini herhangi bir yolcuyu ortalama 2,5 saatte destinasyonuna götürdüklerini söyleyen Bolat, "Bu bizim network genişliğimizi gösteriyoruz. Taksi süresine baktığımızda saatlik 107-108'lere çıktık. Avrupa'nın çok üzerinde" diye konuştu.

"AVRUPA'DAKİ HAVALİMANLARI KOVİD ÖNCESİ SEVİYESİNE HALA DÖNEMEDİ"

Hiçbir hava yolu şirketinin uçaklarının yerde olmasını istemeyeceğini, yerde duran uçak firmaya zarar yazacağını aktaran Bolat, "O yüzden uçaklarını arka arkaya dizeriz. Avrupa'ya giden bir uçağımız bir iki saat gecikse tüm seferler aksar. Rötarların bir nedeni Avrupa'da yaşanan yoğunluk. Avrupa'daki havalimanları Kovid öncesi seviyesine hala dönemedi. Bizim uçaklarımız gecikmesi turizme etkisi çok büyük. Şu andaki rötarların Devlet Hava Meydanlarından kaynaklandığına dair bir bulgumuz var" ifadelerini kullandı.

"YAKLAŞIK 900 PİLOT DAHA ALACAĞIZ"

Filoyu modernleştireceklerini aktaran Bolat, "2023 yılını 6755 pilotla bitirmişiz. Neredeyse yeni bir hava yolu filosu kurmuşuz. 1 yıl içinde THY yaklaşık 900 pilot daha alacağız. Kabin memuru 2019 yılında 12 bin. Şu anda da 15 bin kabin memuru var. 1000'e yakın kabin memuru alınacak" dedi.

THY'DE PİLOT MAAŞLARI NE KADAR?

THY’nin 2024 yılında pilot maaşlarının miktarı rütbesine göre değişiklik göstermektedir. Yardımcı pilot 150.000 TL – 200.000 TL arasında bir maaş alırken orta pilot 150.000 TL – 350.000 TL, kıdemli pilot ise 160.000 TL – 500.000 TL arasında maaş alıyor. (Kesin rakamlar değildir)