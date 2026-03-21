SON DAKİKA!
Maaşlı çalışanlar dikkat! Ödeme yapmak için 31 Mart son tarih

Mart 21, 2026 14:55
vergi beyannamesi süreci

Maaşlı çalışan herkesi ilgilendiren vergi beyannamesi sürecinde son tarih belli oldu. Sosyal Güvenlik Uzmanı  İsa Karakaş, milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren vergi beyanı sürecinin detaylarını anlattı.
 

Gelir vergisi mevzuatı

Türkiye'deki köşesinde konuya açıklık getiren Karakaş, Türkiye’de birçok çalışanın “Vergim zaten maaşımdan kesiliyor” düşüncesiyle hareket ettiğini ancak bunun ciddi bir yanılgı olduğunu ifade etti. Gelir vergisi mevzuatına göre sadece işverenlerin ya da kira geliri elde edenlerin değil, çalışanların da belirli şartlarda doğrudan vergi mükellefi olduğuna dikkat çekti.
 

Prim, ikramiye, huzur hakkı, tahsisat

Karakaş, vergiye tabi "ücret" kavramı yalnızca bankaya yatan maaşı kapsamıyor. Prim, ikramiye, huzur hakkı, tahsisat ve bazı tazminatlar da bu kapsama giriyor. Ayrıca nakit olarak verilen yemek ve yol yardımlarında belirlenen günlük limitlerin aşılması durumunda bu ödemeler de vergiye tabi tutuluyor.
 

KİMLER BEYANNAME VERMEK ZORUNDA?

2025 yılı gelirleri için 2026 Mart ayında beyanname verilmesi gereken durumlar şu şekilde sıralandı:

-Tek işverenden elde edilen yıllık brüt gelirin 4 milyon 300 bin TL’yi aşması
-Birden fazla işverenden gelir elde edilmesi ve ikinci işverenden alınan toplam ücretin 330 bin TL’yi geçmesi
-Tüm işverenlerden elde edilen toplam gelirin 4 milyon 300 bin TL’yi aşması...
 

Eğitim ve sağlık giderleri, hayat sigortası primleri

Eğitim ve sağlık giderleri, hayat sigortası primleri, bağış ve yardımlar ile sponsorluk harcamalarının belirli oranlarda matrahtan düşülebileceğini söyledi.
 

SON TARİH BELLİ OLDU

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın “Hazır Beyan Sistemi” üzerinden işlemlerin kolayca yapılabildiğini belirten Karakaş, beyanname için son tarihin 31 Mart 2026 olduğunu hatırlattı. Hesaplanan verginin ise mart ve temmuz aylarında iki taksitte ödenebileceği ifade edildi.
 

doğru ve zamanında yapılan beyan

Karakaş, doğru ve zamanında yapılan beyanın hem yasal yükümlülükleri yerine getirmek hem de olası cezaların önüne geçmek açısından kritik olduğunu vurgulayarak, “Vergi, vatandaşlık vazifesidir. Hazır Beyan Sistemi sayesinde işlemler birkaç dakika içinde tamamlanabiliyor” değerlendirmesinde bulundu.

 

