Macaristan’da seçim sonrası piyasa coşkusu

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Macaristan’da 12 Nisan’da yapılan seçimler, ülkede uzun yıllardır süren siyasi dönemi kapattı. Başbakan Viktor Orban’ın 16 yıllık iktidarını sona erdiren muhalefet lideri Peter Magyar, yeni hükümetin kurulması için süreci başlatırken, piyasalarda da dikkat çeken bir hareketlilik yaşandı.
Yabancı yatırımcıların ülkeye ilgisinin artmasında, Avrupa Birliği’nden gelebilecek mali desteğe dair beklentilerin etkili olduğu görülüyor. Açıkçası piyasaların verdiği ilk mesaj net: Siyasi değişim, ekonomik beklentileri de canlandırmış durumda.
Merkez sağ çizgide yer alan Peter Magyar, Orban döneminin öne çıkan “süper bakanlıklar” modelini sona erdirmeyi planlıyor. Bunun yerine yetkilerin daha geniş dağıtıldığı, en az 16 bakandan oluşan bir kabine kurulması hedefleniyor.
Magyar’ın önceki gün yaptığı basın toplantısında açıkladığı isimler de dikkat çekti. Eski Vodafone yöneticisi ve ABD’de ekonomi doktorası bulunan Anita Orban’ın Dışişleri Bakanlığı’na getirilmesi planlanıyor. Enerji Bakanlığı için öne çıkan isim ise Shell’de 37 yıl görev yapan Istvan Kapitani.
Ekonomi cephesinde de önemli bir isim konuşuluyor. Ekonomi Bakanlığı’nda müsteşar olarak görev yapan András Karman’ın Maliye Bakanı olması bekleniyor. Tarım Bakanlığı içinse eski Allianz çalışanı ve yenilikçi çiftçi kimliğiyle bilinen Szabolcs Bona’nın adı öne çıkıyor.
Yeni kabinenin gelecek ay göreve başlaması bekleniyor. Yani siyasi değişimin etkileri, çok uzamadan yönetim kadrolarında da somut biçimde hissedilecek gibi duruyor.
Seçim sonrası en dikkat çekici tabloyu finans piyasaları verdi. Budapeşte Borsası seçim sürecinde yaklaşık yüzde 15 yükseldi. Macar para birimi forint ise euro karşısında seçimden sonra yüzde 3,6, ay genelinde ise yüzde 5,2 değer kazandı.
Ülkenin en büyük bankalarından OTP Bank’ın hisseleri de güçlü bir performans sergiledi. Hisse fiyatı seçim sonrası yüzde 8 artarken, ay başından bu yana yükseliş yüzde 26’ya ulaştı. Bu tablo, yatırımcıların yeni döneme dair beklentilerini açık biçimde ortaya koyuyor.
İskoç finans kuruluşu Aberdeen’in Yatırım Direktörü Viktor Szabo da kredi notunda artış beklentisiyle Macaristan varlıklarına yöneldiklerini söyledi. Doğrusu bu açıklama, uluslararası yatırımcı ilgisinin geçici bir refleks olmanın ötesine geçebileceğini gösteriyor.
Peter Magyar’ın euroya geçiş hedefi kısa vadede uygulanabilir görünmüyor. Ancak piyasalarda asıl heyecan yapan başlık bu değil. Daha güçlü beklenti, Orban döneminde hukuk ve şeffaflık alanındaki tartışmalı uygulamalar nedeniyle askıya alınan yaklaşık 12 milyar euroluk AB fonunun yeniden serbest bırakılması ihtimali.