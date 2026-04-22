Macaristan’da seçim sonrası piyasa coşkusu

YENİ KABİNE ŞEKİLLENİYOR

Merkez sağ çizgide yer alan Peter Magyar, Orban döneminin öne çıkan “süper bakanlıklar” modelini sona erdirmeyi planlıyor. Bunun yerine yetkilerin daha geniş dağıtıldığı, en az 16 bakandan oluşan bir kabine kurulması hedefleniyor.

Magyar’ın önceki gün yaptığı basın toplantısında açıkladığı isimler de dikkat çekti. Eski Vodafone yöneticisi ve ABD’de ekonomi doktorası bulunan Anita Orban’ın Dışişleri Bakanlığı’na getirilmesi planlanıyor. Enerji Bakanlığı için öne çıkan isim ise Shell’de 37 yıl görev yapan Istvan Kapitani.

Ekonomi cephesinde de önemli bir isim konuşuluyor. Ekonomi Bakanlığı’nda müsteşar olarak görev yapan András Karman’ın Maliye Bakanı olması bekleniyor. Tarım Bakanlığı içinse eski Allianz çalışanı ve yenilikçi çiftçi kimliğiyle bilinen Szabolcs Bona’nın adı öne çıkıyor.

Yeni kabinenin gelecek ay göreve başlaması bekleniyor. Yani siyasi değişimin etkileri, çok uzamadan yönetim kadrolarında da somut biçimde hissedilecek gibi duruyor.