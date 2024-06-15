Madeni 5 liralar için bayram mesaisi başladı, bayram sonrası piyasaya sürülecek

15 Haziran 2024 17:12 - Güncelleme : 15 Haziran 2024 17:25

Resmi Gazete'de yayımlanan kararın ardından 5 liralık madeni paralar dolaşıma girdi. İstanbul Balmumcu'da bulunan Darphane'de 9 günlük bayram tatili boyunca üretim sürecek. Yeni basılan paraların bayram sonrasında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

MADENİ PARALARIN LOGOSU DİKKAT ÇEKİYOR

Madeni parada Atatürk rölyefi, Türkiye Yüzyılı logosu ve Türkiye Cumhuriyeti yazısı olacak. Kenar özelliği düz tırtıllı olan paraların çapı 28.15 milimetre, kalınlığı 1.70 milimetre, ağırlığı ise 8.25 gram olarak belirlendi. Paraların ön yüz deseni, dış halkada 8 köşeli Selçuklu yıldızı motifi ve bu motifin dış kontörünün tekrarı kullanılarak derinlik kazandırıldı.

Ön yüzde halka ve göbeğin birleşim yerinde ay yıldıza, ortada "Türkiye Yüzyılı" logosuna yer verildi. Logonun solunda 5 rakamı, altta "Türk lirası" yazısı ve yazının altında basım yılına yer verildi. Arka yüz deseninde ise Cumhuriyet'in Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün rölyefi ve çevresinde de "Türkiye Cumhuriyeti" yazısı yer aldı.

BAYRAM SONRASI PİYASALARDA

Darphanede madeni 5 liraların üretimine başlandı. 9 günlük bayram tatilinde sadece 2 gün izin yapacak olan darphane personeli, madeni 5 liraların bayramın ardından piyasaya sürebilmesi için çalışmaları aralıksız sürdürecek.