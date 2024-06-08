Madeni 5 TL tedavüle çıktı! Resmi Gazete'de yayımlandı

08 Haziran 2024 04:16 - Güncelleme : 08 Haziran 2024 04:19

5 TL değerindeki madeni paraların tedavüle çıkarılmasına ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

ÖN YÜZ DESENİ: Dış halkada sekiz köşeli Selçuklu yıldızı motifi ve bu motifin dış kontörünün tekrarı kullanılarak derinlik kazandırılmıştır. Halka ve göbeğin birleşim yerinde ay yıldız yer alır. Ortada; Türkiye Yüzyılı logosu yer alır. Bunun solunda "5" rakamı, altta "TÜRK LİRASI" yazısı ve yazının altında basım yılı yer alır.

ARKA YÜZ DESENİ: Atatürk rölyefi, çevrede: "TÜRKİYE CUMHURİYETİ" yazısı yer alır.