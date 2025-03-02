Magandalara geçit yok! Trafik suçlarına hapis cezası geliyor: Para cezaları da katlanacak

Trafik cezaları katlanacak. 10. Yargı Paketi ile düğünlerde ateş açanlara 10 yıl hapis cezası verilecek. Trafikte yol kesenlere 3 yıl hapis cezası uygulanacak. Makas atmanın cezası 50 bin liraya, drift yapanlara 80 bin liraya çıkarılacak.

Alkollü araç kullanmada hapis cezası en az 36 güne çıkarılıyor. Adalet Bakanlığı ve AK Parti trafikteki cezalar için harekete geçti. Cezalar katlanacak, alkollü araç sürmeye 'yatarı olan hapis cezası' gelecek. Trafik suçlarına karşı sert tedbirler yolda. Bu düzenlemelerle birlikte, kamu güvenliğini tehdit eden kişilere yönelik caydırıcı cezalar getirilmesi hedefleniyor.

YENİ YARGI PAKETİ İLE TREFİK CEZALARI KATLANACAK

Alkollü araç kullanma suçunda hapis cezası en az 36 güne çıkartılacak. Yeni yargı paketi ile alkollü araç kullananlar en az 36 gün hapis yatacak. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, alkollü araç kullanmada hapis cezasının alt sınırının 3 aydan 6 aya çıkarılacağı ve artık cezanın yatarı olacağı ifade edildi. Yasa hayata geçerse alkollü araç kullananlar en az 36 gün cezaevinde kalacak.

TRAFİK KURALLARINI İHLAL EDEN SÜRÜCÜLER YANDI

Meclis'e gelmesi beklenen yeni yargı paketi ile trafik cezaları zamlanacak. Düğünde ateş edene 10, trafikte yol kesene 3 yıl hapis cezası geliyor. 10. Yargı Paketi ile trafikte ve düğünlerde kamu düzenini bozan kişilere yönelik cezalar artırılıyor. Özellikle trafik suçlarıyla ilgili önemli düzenlemeler getirilecek. Yeni cezalar ve düzenlemeler şöyle;

Düğünlerde Silah Kullanımı:

Düğün, nişan ve asker uğurlaması gibi etkinliklerde havaya ateş açanlara 10 yıla kadar hapis cezası verilecek.

Meskun mahalde silahla ateş açma suçunun cezası 1 yıl 6 aydan 5 yıla kadar hapis olarak düzenlenecek.

Kuru sıkı tabancayla yerleşim yerinde ateş açanlara 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası uygulanacak.

Trafikte Güvenliği Tehlikeye Atanlara Yeni Cezalar:

Trafikte yol kesme suçu işleyenler 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak.

Yol kesen sürücülerin ehliyetlerine 1 yıl süreyle el konulacak.

Makas atma cezası 9.267 liradan 50.000 liraya çıkarılacak ve ehliyete 1 yıl süreyle el konulacak.

Drift yapan sürücülere kesilen 46.392 liralık ceza 80.000 liraya yükseltilecek ve ehliyet 1 yıl süreyle geri alınacak.

Alkollü araç kullanma cezası 9.267 liradan 50.000 liraya çıkarılacak. Ayrıca, bu suçu işleyenlere 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilecek.