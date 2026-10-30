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Ekonomi
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Editor
 | Beyza Çolak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.10.2026
saat ikonu 15:33
|
GÜNCELLEME:
30.10.2026
saat ikonu 15:35

Magnum büyük ödül çekiliş sonuçları 2026 ne zaman açıklanacak? Asil ve yedek listesi sorgulama...

Magnum çekiliş sonuçları 2026 için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Kampanyanın son çekilişinde iki adet Porsche Taycan 4 2025 model otomobilin sahibi belli olacak. 500 bin TL değerindeki Magnum Card hediye kartlarının da verildiği kampanyada gözler noter huzurunda yapılacak kura çekimine çevrildi. Çekilişe katılanlar, asil ve yedek talihlilerin isimlerinin ne zaman açıklanacağını araştırırken Porsche kazananlarının hangi tarihte ilan edileceği de merak konusu oldu. Peki, Magnum büyük ödül çekilişi ne zaman yapılacak, kazananlar belli oldu mu? İşte Magnum çekiliş sonuçları ve talihlilerin açıklanacağı tarihe ilişkin ayrıntılar…

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Editor
 Beyza Çolak
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Magnum büyük ödül çekiliş sonuçları 2026 ne zaman açıklanacak? Asil ve yedek listesi sorgulama...
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.10.2026
saat ikonu 15:33
|
GÜNCELLEME:
30.10.2026
saat ikonu 15:35

2026 çekilişlerinde son aşamaya gelindi. Kampanyanın dördüncü dönem çekilişinin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. İki adet 4 otomobilin sahibini bulacağı çekilişte gözler kazananların ilan edileceği tarihe çevrildi. Peki, Magnum çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak, Porsche kazananları belli oldu mu? Magnum büyük ödül asil ve yedek lise 2026 sorgulama...

HABERİN ÖZETİ

Magnum büyük ödül çekiliş sonuçları 2026 ne zaman açıklanacak? Asil ve yedek listesi sorgulama...

Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.
Magnum'un 2026 yılı kampanyasının son aşamasına gelindiği ve Porsche Taycan 4 otomobil kazananlarının belirleneceği çekilişlerin takviminin açıklandığı haber veriliyor.
Magnum 2026 kampanyasının dördüncü ve son dönemi çekilişleri 3 Kasım 2026 Salı günü yapılacak.
Dördüncü dönem çekilişinde iki kişi Porsche Taycan 4 2025 model otomobil kazanacak.
Üçüncü ve dördüncü dönem talihlileri 7 Kasım 2026 Cumartesi günü ilan edilecek.
Kazananların isimleri Hürriyet Gazetesi Cumartesi Eki'nde ve Magnum'un resmi internet sitesinde yayımlanacak.
Magnum'un 2026 kampanyasında ayrıca her dönemde beş kişiye 500 bin TL değerinde Magnum Card Param Hediye Kartı veriliyor.
Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.
Magnum büyük ödül çekiliş sonuçları 2026 ne zaman açıklanacak? Asil ve yedek listesi sorgulama...

MAGNUM BÜYÜK ÖDÜL ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Magnum 2026 kampanyasının son çekilişleri 3 Kasım 2026 Salı günü noter huzurunda yapılacak. Üçüncü dönem çekilişi saat 11.00’de başlayacak. Aynı gün saat 11.30’da düzenlenecek dördüncü dönem çekilişinde ise iki kişi Porsche Taycan 4 2025 model otomobil kazanma hakkı elde edecek.

Çekilişler, U2 Tanıtım ve Promosyon Hizmetleri’nin Beyoğlu’ndaki adresinde gerçekleştirilecek. Organizasyon, katılmak isteyenlerin izleyebileceği şekilde düzenlenecek.

Magnum büyük ödül çekiliş sonuçları 2026 ne zaman açıklanacak? Asil ve yedek listesi sorgulama...

MAGNUM ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Magnum çekiliş sonuçları için açıklanan takvime göre üçüncü ve dördüncü dönem talihlileri 7 Kasım 2026 Cumartesi günü ilan edilecek. Kazananların isimlerinin Hürriyet Gazetesi Cumartesi Eki’nde yayımlanması planlanıyor. Katılımcılar, sonuçları Magnum’un resmi internet sitesi üzerinden de kontrol edebilecek. Asil ve yedek talihlilere adres bilgileri üzerinden taahhütlü posta yoluyla bildirim yapılacak.

Porsche Taycan kazananları henüz belli olmadı. İki otomobilin yeni sahipleri, 3 Kasım’daki çekilişin ardından açıklanacak talihli listeleriyle netleşecek.

Magnum büyük ödül çekiliş sonuçları 2026 ne zaman açıklanacak? Asil ve yedek listesi sorgulama...

MAGNUM ÇEKİLİŞİNDE HANGİ ÖDÜLLER VERİLECEK?

Magnum’un 2026 kampanyasında otomobil ve hediye kartı ödülleri bulunuyor. Kampanyanın her döneminde beş kişiye 500 bin TL değerinde Magnum Card Param Hediye Kartı verildi. 

Dördüncü dönem çekilişinde ise iki adet Porsche Taycan 4 2025 model otomobil ödülü yer alıyor. Kampanya duyurusunda otomobilin tavsiye edilen perakende satış fiyatı 12 milyon 635 bin TL olarak belirtilmişti.

Magnum büyük ödül çekiliş sonuçları 2026 ne zaman açıklanacak? Asil ve yedek listesi sorgulama...

MAGNUM 2. DÖNEM ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI

Magnum’un ikinci dönem hediye kartı çekilişi 8 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirildi. Çekilişe toplam 5 milyon 589 bin 490 katılım gerçekleşti. Beş asil ve beş yedek talihlinin belirlendiği çekilişte 500 bin TL değerindeki hediye kartlarının sahipleri açıklandı.

İkinci dönem çekilişinin asil talihlileri , İzmir, İstanbul, Mardin ve Kahramanmaraş illerinden çıktı. İkramiye hakkını kazanmak isteyenlerin, kampanya kurallarında belirtilen süreler içerisinde gerekli belgeleri teslim etmesi gerekiyor.

Magnum büyük ödül çekiliş sonuçları 2026 ne zaman açıklanacak? Asil ve yedek listesi sorgulama...

MAGNUM ÇEKİLİŞİNDE KAZANANLAR NE YAPMALI?

Çekilişlerde asil talihli olarak belirlenen kişilerin, ikramiyeyi alabilmek için kampanya koşullarında belirtilen belgeleri ve başvuru sürelerini takip etmesi gerekiyor. Gerekli belgeleri süresi içinde teslim etmeyen asil talihlilerin yerine yedek talihliler çağrılabiliyor.

Kampanya kurallarına göre 18 yaşından küçükler ikramiye kazanma hakkından yararlanamıyor. Otomobil gibi tescile bağlı ödüllerde ÖTV ve KDV dışındaki bazı vergi ve işlem masrafları da talihliye ait oluyor. Bu nedenle kazananların, ilan edilen koşulları ve kendilerine bildirilen son başvuru tarihlerini dikkatle incelemesi gerekiyor.

ETİKETLER
#magnum
#İstanbul
#ankara
#Porsche Taycan
#Hürriyet Gazetesi
#Magnum Card Param Hediye Kartı
#Ekonomi
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