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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Beyza Çolak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.10.2026
saat ikonu 09:12
|
GÜNCELLEME:
10.10.2026
saat ikonu 09:12

Magnum büyük ödül çekilişi ne zaman? Magnum 3. Dönem çekiliş sonuçları ve kazanan listesi ne zaman belli olacak? Magnum Porsche Taycan çekiliş tarihi ne zaman?

Magnum 2026 çekiliş takvimi belli oldu. Porsche Taycan ve 500 bin TL değerindeki Magnum Card ödülleri için düzenlenecek çekilişlerin tarihleri ve sonuçların açıklanacağı gün merak ediliyor. Peki, Magnum 3. dönem çekilişi ne zaman yapılacak, kazanan isimler hangi tarihte açıklanacak?

Avatar
Editor
 Beyza Çolak
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Magnum büyük ödül çekilişi ne zaman? Magnum 3. Dönem çekiliş sonuçları ve kazanan listesi ne zaman belli olacak? Magnum Porsche Taycan çekiliş tarihi ne zaman?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.10.2026
saat ikonu 09:12
|
GÜNCELLEME:
10.10.2026
saat ikonu 09:12

Magnum çekilişi ne zaman 2026, sorusu kampanyaya katılanların gündeminde yer alıyor. Çubuklardan çıkan şifrelerle çekilişe katılanlar, 3. dönem çekiliş tarihini ve Magnum çekiliş sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırıyor. Peki, Magnum 3. dönem çekilişi ne zaman yapılacak, kazanan isimler hangi tarihte açıklanacak?

Magnum büyük ödül çekilişi ne zaman? Magnum 3. Dönem çekiliş sonuçları ve kazanan listesi ne zaman belli olacak? Magnum Porsche Taycan çekiliş tarihi ne zaman?

MAGNUM ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN? 

Magnum 2026 çekilişleri, kampanya takvimine göre farklı dönemlerde gerçekleştiriliyor. İlk iki dönem çekilişi 7 Temmuz ve 8 Eylül 2026 tarihlerinde yapılırken, 3. dönem çekilişi 3 Kasım 2026 Salı günü saat 11.00’de noter huzurunda gerçekleştirilecek.

Kampanyanın 4. dönem çekilişi de aynı gün saat 11.30’da yapılacak. Çekilişler, U2 Tanıtım ve Promosyon Hizmetleri’nin ’ndaki adresinde, noter huzurunda ve isteyenlerin katılımına açık olarak düzenlenecek.

Magnum büyük ödül çekilişi ne zaman? Magnum 3. Dönem çekiliş sonuçları ve kazanan listesi ne zaman belli olacak? Magnum Porsche Taycan çekiliş tarihi ne zaman?

MAGNUM ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 

Magnum 2026 çekiliş sonuçlarının açıklanacağı tarihler de belli oldu. Kampanya takvimine göre 3. dönem çekilişinin kazananları 7 Kasım 2026 Cumartesi günü duyurulacak. Sonuçların Hürriyet Gazetesi Cumartesi Eki’nde ilan edilmesi planlanıyor.

Katılımcılar, kazanan isimleri Magnum’un resmi internet sitesi üzerinden de kontrol edebilecek. Asil ve yedek talihlilere ayrıca taahhütlü posta yoluyla bildirim yapılacak.

Magnum büyük ödül çekilişi ne zaman? Magnum 3. Dönem çekiliş sonuçları ve kazanan listesi ne zaman belli olacak? Magnum Porsche Taycan çekiliş tarihi ne zaman?

MAGNUM ÇEKİLİŞİNDE HANGİ ÖDÜLLER VERİLECEK? 

Magnum’un 2026 kampanyasında katılımcılara Magnum Card hediye kartı ve otomobil ödülleri sunuluyor. Kampanya dönemlerine göre ödüller şöyle sıralanıyor:

  • Her dönem 5 kişiye 500 bin TL değerinde Magnum Card Param Hediye Kartı verilecek.
  • 4.  dönem çekilişinde 2 kişi Porsche Taycan 4 2025 model otomobil kazanacak.

Porsche Taycan otomobilin kampanya duyurusunda belirtilen tavsiye edilen perakende satış fiyatı 12 milyon 635 bin TL olarak açıklandı.

Magnum büyük ödül çekilişi ne zaman? Magnum 3. Dönem çekiliş sonuçları ve kazanan listesi ne zaman belli olacak? Magnum Porsche Taycan çekiliş tarihi ne zaman?

MAGNUM PORSCHE TAYCAN ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN? 

Porsche Taycan kazanmak isteyen katılımcılar için 4. dönem çekilişi 3 Kasım 2026 Salı günü saat 11.30’da yapılacak. Çekiliş sonucunda iki asil talihli, Porsche Taycan 4 2025 model otomobilin sahibi olma hakkı kazanacak.

Çekiliş sonuçlarının açıklanmasının ardından katılımcılar, ilan edilen kazanan listelerini takip ederek isimlerinin listede bulunup bulunmadığını öğrenebilecek.

Magnum büyük ödül çekilişi ne zaman? Magnum 3. Dönem çekiliş sonuçları ve kazanan listesi ne zaman belli olacak? Magnum Porsche Taycan çekiliş tarihi ne zaman?

MAGNUM ÇEKİLİŞİNE KATILIM NE ZAMAN SONA ERİYOR? 

Magnum çekilişine katılmak isteyenlerin kampanya kapsamında belirtilen son katılım tarihlerini dikkate alması gerekiyor. Paylaşılan kampanya bilgilerine göre başvuruların 14 Ekim 2026 tarihine kadar yapılması gerekiyor. Katılım koşulları ve dönemlere ilişkin ayrıntılar Magnum’un resmi internet sitesinden kontrol edilebilir.

Magnum büyük ödül çekilişi ne zaman? Magnum 3. Dönem çekiliş sonuçları ve kazanan listesi ne zaman belli olacak? Magnum Porsche Taycan çekiliş tarihi ne zaman?
ETİKETLER
#magnum
#İstanbul
#Beyoğlu
#Porsche Taycan
#U2 Tanıtım Ve Promosyon Hizmetleri
#Hürriyet Gazetesi
#Ekonomi
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