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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Fuat İğci
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 10:55
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 10:55

Magnum çekiliş sonuçları 2026 kazananları magnum.gov.tr (ASIL) listesi! Magnum Porsche Taycan çekiliş sonuçları ve Magnum Card kazananları açıklandı mı?

Magnum Porsche Taycan çekiliş sonuçlarıyla beraber araba kazanan hak sahipleri belli oldu. Magnum 3. dönem ve 4. dönem çekilişi 3 Kasım Salı günü canlı yayında noter huzurunda gerçekleştirildi. Magnum çubuklarında yer alan şifreleri göndererek kampanyaya katılım sağlayan vatandaşlar ise sonuçlara odaklandı. 2 Porsche Taycan ve 500 bin TL değerindeki 15 Magnum Card sahipleri listelendi. İkramiye teslimi kimlik ibrazıyla yapılırken araçların ruhsatları talihliler adına çıkarılacak. Ruhsat işlemleri tamamlandıktan sonra ikramiye tesliminde talihlinin kendisi veya yasal vekili ikramiye teslim alabilecek. Param Hediye Kart kazananları için ikramiyeler ise Türkiye genelindeki mağazalarda geçerli olacak. Talihliler kartlara yüklenen bakiyelerini nakde çeviremeyecekler. Peki Magnum Porsche çekiliş sonuçları 2026 açıklandı mı? İşte, Magnum 3 ve 4. dönem çekiliş sonuçları 2026 isim listesi…

Avatar
Editor
 Fuat İğci
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Magnum çekiliş sonuçları 2026 kazananları magnum.gov.tr (ASIL) listesi! Magnum Porsche Taycan çekiliş sonuçları ve Magnum Card kazananları açıklandı mı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 10:55
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 10:55

çekiliş sonuçları isim listesi şekilde asıl ve yedek talihliler olarak duyuruluyor. Katılımcıların ikramiye kazanması durumunda adres bilgileri eksik veya bilinmiyor ise gazetede yapılan ilan tebliğ için yeterli olacak. Her kampanya dönemi için gazete ilan tarihi itibariyle ilk 15 gün asil talihlile, takip eden 15 gün yedek talihliler için son başvuru süresi olacak. Bu süreçte Magnum çekiliş sonucu kazananları, kimlikleri ve ikramiye kazandıkları okunabilir şifreli ürün çubu iletişim bilgilerini mail olarak teslim edecek. Şahsen başvurmayan ve istenilen belgeleri eksiksiz teslim etmeyenlerin yerine yedekler sırasıyla davet edilecek. Geçtiğimiz dönem çekilişe 5 milyondan fazla kişi katılırken 3 ve 4. dönem çekilişinde ise rekor kırıldı. Peki Magnum çekiliş sonuçları 2026 kazananları açıklandı mı? İşte, Magnum çekiliş sonuçları kazananları…

MAGNUM ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 2026 KAZANANLARI AÇIKLANDI MI?

Magnum 3 ve 4. dönem çekilişleri ile beraber 2 Porsche Taycan ve 15 Hediye Param Card sahipleri belirlendi. Magnum çekilişi 3 Kasım Salı günü canlı yayında noter huzurunda düzenlendi.

Magnum Hediye Kartı 15 kişi kazanırken aynı zamanda 15 kişilik yedek aday listesi de belirlendi. Porsche Taycan çekilişinde ise bu yıl ödül toplam 2 otomobil olarak 2 asil ve 2 yedek aday olmak üzere toplam 4 aday kura yöntemiyle belirlendi.

Magnum çekiliş sonuçları 2026 kazananları magnum.gov.tr (ASIL) listesi! Magnum Porsche Taycan çekiliş sonuçları ve Magnum Card kazananları açıklandı mı?

Magnum çekiliş sonuçları mail yoluyla veya posta yoluyla kazananlara bildirilmiyor. Magnum çekiliş sonuçları isim listesi Kelebek Posta ekinde yer alacak.

Magnum Porsche Taycan çekiliş sonuçları bu cumartesi ekinde yer alacak. Cumartesi eki ise 7 Kasım günü yayınlanacak. Gazete ekinin yanı sıra magnumicecream.com.tr adresinden sonuçlar isim listesi şeklinde yayınlanacak.

MAGNUM PORSCHE ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Magnum Porsche Taycan çekiliş sonuçları isim listesi şeklinde yayınlanacak. Hürriyet Cumartesi Eki’nin yanı sıra adaylar sonuç listesine aynı gün (7 Kasım) magnumicecream.com.tr adresinde bulunan Porsche Taycan Kampanyası sayfasından ulaşabilecek. Magnum çekiliş sonuçları internet bağlantısı bulunan tablet, telefon, bilgisayar vb. araçlarla sorgulanabilecek. 18 yaşından küçükler kampanyaya katılamazken katılsalar, dahi ikramiye alamaycak. Magnum Card kampanya dönemi içinde bir kişi birden fazla ikramiye kazanamayacak.

Magnum çekiliş sonuçları 2026 kazananları magnum.gov.tr (ASIL) listesi! Magnum Porsche Taycan çekiliş sonuçları ve Magnum Card kazananları açıklandı mı?

MAGNUM PORSCHE VE HEDİYE PARAM KART KAZANANLARI DİKKAT

Çekiliş sonucuna göre tescile bağlı ikramiye kazanılması durumunda kazanılan ikramiyenin ÖTV ve KDV dışında kalan tüm vergi ve harcamaları talihliye ait olacak. veraset ve intikal vergisi ile noter hibe devri işlemleri, MTV, trafik sigortası, ruhsat-plaka vb. işlemleri hak sahipleri tarafından gerçekleştirilecek.

Magnum çekiliş sonuçları 2026 kazananları magnum.gov.tr (ASIL) listesi! Magnum Porsche Taycan çekiliş sonuçları ve Magnum Card kazananları açıklandı mı?

MAGNUM CARD HEDİYE KARTI NERELERDE GEÇER?

Magnum Card Param Hediye Kartı; Türkiye genelindeki mağazalarda geçerlidir. Mobil/sabit telefon ve internet fatura ödemeleri, telekomünikasyon cihazları ve telefon alımları, TL/dakika yüklemeleri, tütün ve tütün mamulleri ve alkollü içecek alışverişleri, şans oyunları ve kuyumcu alışverişleri ile döviz alım satımı yapan mağazalarda geçerli değildir. Talihlilerin söz konusu kartlara yüklenen bakiyelerini nakde çeviremeyeceklerdir. ATM’lerden nakit olarak çekemeyeceklerdir ve bir başka banka hesabına transfer edemeyeceklerdir. Yüklenen bakiyelerin 31.03.2027 tarihine kadar kullanılması gerekmektedir.

Magnum çekiliş sonuçları 2026 kazananları magnum.gov.tr (ASIL) listesi! Magnum Porsche Taycan çekiliş sonuçları ve Magnum Card kazananları açıklandı mı?
ETİKETLER
#magnum
#Porsche Taycan
#Hürriyet Gazetesi
#Kelebek Posta
#Magnumicecream.com.tr
#Ekonomi
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