Magnum 3. dönem çekilişi ne zaman? Magnum Porsche çekilişi kazananları hangi tarihte açıklanacak?

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Magnum 3. dönem çekiliş sonuçları için geri sayım başladı. 2026 yılında çekilişe katılarak Porsche Taycan ve Magnum Hediye Param Kart sahibi olmak isteyen milyonlarca kişi 14 Ekimden önce başvurularını tamamladı. Magnum çubuklarında çıkan kodu Magnum.com.tr veya SMS aracılığı ile gönderen müşteriler çekiliş tarihini heyecanla bekliyor. 2026 yılında 7 Temmuz ve 8 Eylül'de gerçekleştirilen Magnum çekilişlerinin 3. dönemi kasım ayında gerçekleştirilecek. Peki Magnum 3. dönem çekiliş sonuçları saat kaçta? Magnum çekiliş sonuçları nereden açıklanacak? İşte ayrıntılar...
3. dönem Magnum çekilişi için heyecan dorukta. 2026 yılı 3. dönem Magnum çekilişi 3 Kasım'da çekilecek.
Her yıl 4 dönem halinde gerçekleştirilen Magnum çekilişlerinin ilki bu yıl 7 Temmuz'da düzenlendi. 2. dönem Magnum çekilişinin 8 Eylül'de düzenlenmesinin ardından 3. Dönem çekilişi için başvuru süreç başladı. 14 Ekim'de sona eren başvuru sürecinin ardından Magnum 3. dönem çekilişi 3 Kasım 2026'da gerçekleştirilecek. Çekiliş, saat 11.00'de noter huzurunda çekilecek.
2 talihliye Porsche Taycan 4 2025 model ödülün verileceği 4. dönem çekilişi de 3 Kasım 2026 saat 11.30'da noter huzurunda çekilecek.
Magnum 3. dönem çekiliş sonuçları 7 Kasım 2026 tarihinde ilan edilecek. 4. dönem çekiliş sonuçları için kampanya takvimi takip edilmeli.
Asil ve yedek talihlilere taahhütlü posta yolu ile tebligat yapılacaktır. Postada meydana gelen gecikmelerden Magnum ve U2 sorumlu tutulamaz.
Magnum çekilişlerinin ilk üç dönemi sonucunda 5 asil talihliye 500.000 TL değerinde Magnum Card Param Hediye Kartı ödülü veriliyor.
Dördüncü dönem çekilişinde ise iki kişi Porsche Taycan 4 2025 model otomobil kazanma şansı elde edecek. Kampanya metninde otomobilin tavsiye edilen perakende satış fiyatı 12 milyon 635 bin TL olarak belirtiliyor.