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Ekonomi
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Editor
 | İrem Yarbasan
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.10.2026
saat ikonu 11:28
|
GÜNCELLEME:
23.10.2026
saat ikonu 11:33

Magnum 3. dönem çekilişi ne zaman? Magnum Porsche çekilişi kazananları hangi tarihte açıklanacak?

Magnum 3. dönem çekiliş sonuçları 2026 merakla bekleniyor. Milyonlarca kişi heyecanla Magnum çekiliş sonuçlarını beklerken geri sayım başladı. 3. dönem Magnum çekişilişi 3 Kasım 2026'da gerçekleşecek. Başvuru süreci14 Ekim 2026'da sona erdi. 4 Dönem halinde gerçekleştirilen Magnum çekilişinde 5 kişi 500.000 TL değerindeki Magnum Card Param Hediye Kartı ikramiyesi kazanıyor. 4. dönem Magnum çekilişinde ise 2 talihliye piyasa satış fiyatı 12.635.000 TL olan Porsche Taycan 4 2025 Model Otomobil ikramiyesi olacak. Peki Magnum 3. dönem çekiliş sonuçları açıklandı mı? Magnum çekilişi ne zaman, sonuçlar nereden öğrenilir?

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Editor
 İrem Yarbasan
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Magnum 3. dönem çekilişi ne zaman? Magnum Porsche çekilişi kazananları hangi tarihte açıklanacak?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.10.2026
saat ikonu 11:28
|
GÜNCELLEME:
23.10.2026
saat ikonu 11:33

3. dönem çekiliş sonuçları için geri sayım başladı. 2026 yılında çekilişe katılarak ve Magnum Hediye Param Kart sahibi olmak isteyen milyonlarca kişi 14 Ekimden önce başvurularını tamamladı. Magnum çubuklarında çıkan kodu Magnum.com.tr veya SMS aracılığı ile gönderen müşteriler çekiliş tarihini heyecanla bekliyor. 2026 yılında 7 Temmuz ve 8 Eylül'de gerçekleştirilen Magnum çekilişlerinin 3. dönemi kasım ayında gerçekleştirilecek. Peki Magnum 3. dönem çekiliş sonuçları saat kaçta? Magnum çekiliş sonuçları nereden açıklanacak? İşte ayrıntılar...

HABERİN ÖZETİ

Magnum 3. dönem çekilişi ne zaman? Magnum Porsche çekilişi kazananları hangi tarihte açıklanacak?

Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.
Magnum'un 3. dönem çekilişi 3 Kasım'da noter huzurunda gerçekleştirilecek olup, çekiliş sonuçları 7 Kasım'da açıklanacaktır.
Magnum 3. dönem çekilişi 3 Kasım 2026'da saat 11.00'de noter huzurunda çekilecek.
Magnum çekiliş sonuçları 7 Kasım 2026 tarihinde ilan edilecek.
Asil ve yedek talihlilere taahhütlü posta yolu ile tebligat yapılacak.
İlk üç dönem sonucunda 5 asil talihliye 500.000 TL değerinde Magnum Card Param Hediye Kartı verilecek.
Dördüncü dönem çekilişinde iki kişi Porsche Taycan 4 2025 model otomobil kazanacak.
Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.
Magnum 3. dönem çekilişi ne zaman? Magnum Porsche çekilişi kazananları hangi tarihte açıklanacak?


MAGNUM ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN YAPILACAK?

3. dönem Magnum çekilişi için heyecan dorukta. 2026 yılı 3. dönem Magnum çekilişi 3 Kasım'da çekilecek. 
Her yıl 4 dönem halinde gerçekleştirilen Magnum çekilişlerinin ilki bu yıl 7 Temmuz'da düzenlendi. 2. dönem Magnum çekilişinin 8 Eylül'de düzenlenmesinin ardından 3. Dönem çekilişi için başvuru süreç başladı. 14 Ekim'de sona eren başvuru sürecinin ardından Magnum 3. dönem çekilişi 3 Kasım 2026'da gerçekleştirilecek. Çekiliş, saat 11.00'de noter huzurunda çekilecek.

2 talihliye Porsche Taycan 4 2025 model ödülün verileceği 4. dönem çekilişi de 3 Kasım 2026 saat 11.30'da noter huzurunda çekilecek.

Magnum 3. dönem çekilişi ne zaman? Magnum Porsche çekilişi kazananları hangi tarihte açıklanacak?

MAGNUM ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Magnum 3. dönem çekiliş sonuçları 7 Kasım 2026 tarihinde ilan edilecek. 4. dönem çekiliş sonuçları için kampanya takvimi takip edilmeli.
Asil ve yedek talihlilere taahhütlü posta yolu ile tebligat yapılacaktır. Postada meydana gelen gecikmelerden Magnum ve U2 sorumlu tutulamaz.

MAGNUM ÇEKİLİŞİ ÖDÜLLERİ NELER?

Magnum çekilişlerinin ilk üç dönemi sonucunda 5 asil talihliye 500.000 TL değerinde Magnum Card Param Hediye Kartı ödülü veriliyor. 
Dördüncü dönem çekilişinde ise iki kişi Porsche Taycan 4 2025 model otomobil kazanma şansı elde edecek. Kampanya metninde otomobilin tavsiye edilen perakende satış fiyatı 12 milyon 635 bin TL olarak belirtiliyor. 

ETİKETLER
#magnum
#U2
#Porsche Taycan
#Magnum Hediye Param Kart
#Magnum.com.tr
#Ekonomi
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