Mahfi Eğilmez, faiz indiriminin ne zaman ve kaç puan olacağını açıkladı! En net tarihi verdi

03 Temmuz 2024 17:42 - Güncelleme : 03 Temmuz 2024 17:41

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Japonya bin, 5 bin ve 10 bin Yen değerindeki yeni banknotlarını tanıttı! 20 yıl sonra ilk tasarım değişikliği

İktisatçı Mahfi Eğilmez, Merkez Bankasından beklenen hamleleri değerlendirdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirimine başlayacağı tarih için öngörüsünü paylaştı.

Enflasyon rakamlarını da değerlendiren Eğilmez, " Yüzde 50'lere gelince faizi yüzde 50'de tutmanın anlamı yok." dedi.

FAİZ İNDİRİMİ İÇİN TARİH VERDİ

CNBC-e canlı yayınında konuşan İktisatçı Mahfi Eğilmez, faiz indirimleri için eylül ayını işaret etti.

"Eylülde faiz indirimi yapmakta yarar olabilir" diyen Mahfi Eğilmez, "Faiz indirmek için çok erken" açıklamasında bulundu.

2 PUANLIK FAİZ İNDİRİMİ GELEBİLİR

Eğilmez'in öne çıkan açıklamaları şöyle;

"Acele etmeye gerek yok. Önümüzdeki 3 ay içinde 2-3 puan bilemediniz 5 puan indirime eylülde bakmak gerekiyor.

Yüzde 50'lere gelince faizi yüzde 50'de tutmak anlamsız. Eylülde başlangıç olarak iki puan indirilebilir. "

BAZ ETKİSİ 3 AY SÜRECEK

Açıklanan enflasyon rakamlarını da değerlendiren ünlü iktisatçı açıklamalarına şöyle devam etti;

"Baz etkisi üç ay sürecek. Faizi yüzde 50'lere çıkardığımız zaman dövizden TL'ye dönüş oluyor.

Döviz bolluğundan kaynaklı kur sabitleşiyor.

TL mevduatta yüzde 50 faizle kur değişmediği için doğrudan dolar faizi meydana geliyor. Bu enflasyonu düşürüyor.

Faiz kuru tutsa da bunun bir bedeli var. Ödeyeceğimiz bedeller çok ağır olacak.