Mahfi Eğilmez'den yıl sonu enflasyonu için kritik oran! Hesaplar yapıldı: Bu rakama hazır olun

03 Aralık 2024 16:52 - Güncelleme : 03 Aralık 2024 17:16

Türkiye İstatistik Kurumu enflasyon rakamlarını açıkladı. Ünlü ekonomist Mahfi Eğilmez, TÜİK'in Kasım ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından, sosyal medya hesabından yaptığı hesaplama ile yıl sonu enflasyon tahminini kamuoyuyla paylaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu enflasyon​ verilerini paylaştı. TÜİK​ tarafından açıklanan verilere göre, Kasım​ ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 2,24 artış gösterdi. Bu oran, piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşirken, yıllık enflasyon ise yüzde 47,09 olarak gerçekleşti. Enflasyonun beklenenden daha yavaş bir şekilde düşmesi, ekonomistlerin dikkatini çekti.

MERKEZ BANKASI YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Enflasyon Raporu'nda yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 38'den yüzde 44'e revize edilmişti. Ancak enflasyon rakamlarındaki yavaşlama, bu hedefin tutturulmasının zor olacağına dair endişelere yol açtı.

MAHFİ EĞİLMEZ'DEN DİKKAT ÇEKEN ORAN

Ekonomist ve analist Mahfi Eğilmez, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada Kasım ayının enflasyon verilerini paylaştı ve şunları söyledi:

"Kasım ayının manşet enflasyonu yüzde 2,24, yıllık bazda ise yüzde 47,09 olarak açıklandı. Eğer Aralık ayında enflasyon yüzde 2 olursa, 2024 yılı yüzde 45,76 enflasyon oranıyla tamamlanır." Bu durum, yıl sonu hedeflerine ulaşılması konusunda belirsizliğe yol açıyor.