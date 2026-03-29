Mahkeme kararını verdi! Gofret üreticisi iflas etti

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Bursa'da ekonomik olarak çıkmaza giren 7 yıllık gofret firması resmen battı ve hakkında mahkeme tarafından iflas kararı verildi.
Ekonomik darboğaz nedeniyle konkordato talebinde bulunan Master Choco Gıda için süreç olumsuz sonuçlandı. Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülen davada; şirket ve ortağının konkordato talebi reddedildi.
Aynı çatı altındaki bir diğer şirket olan Master Bronz içinse iflas şartlarının oluşmadığına hükmedildi.
Master Choco için iflasına karar verdi; konkordato sürecini takip eden komiserin görevine son verilmesine ve şirket üzerindeki tüm tedbirlerin kaldırılmasına hükmetti.
2018'de kurulan şirket üretime ilk olarak gofretle başladı. Şirket yaklaşık 2 bin metre kare kapalı alanda, günde ortalama 12 ton ürün kapasitesine sahipti.