Bursa'da ekonomik olarak çıkmaza giren 7 yıllık gofret firması resmen battı ve hakkında mahkeme tarafından iflas kararı verildi.

HABERİN ÖZETİ Mahkeme kararını verdi! Gofret üreticisi iflas etti Bursa'da faaliyet gösteren 7 yıllık gofret firması Master Choco Gıda, ekonomik darboğaz nedeniyle girdiği konkordato sürecinin olumsuz sonuçlanmasıyla mahkeme tarafından iflasına karar verildi. Master Choco Gıda'nın konkordato talebi Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde reddedildi. Aynı çatı altındaki Master Bronz için iflas şartlarının oluşmadığına hükmedildi. Mahkeme, Master Choco için iflas kararı vererek komiserin görevine son verilmesine ve şirket üzerindeki tedbirlerin kaldırılmasına karar verdi. 2018'de kurulan Master Choco, günlük ortalama 12 ton ürün kapasitesine sahipti.

Ekonomik darboğaz nedeniyle konkordato talebinde bulunan Master Choco Gıda için süreç olumsuz sonuçlandı. Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülen davada; şirket ve ortağının konkordato talebi reddedildi.

Aynı çatı altındaki bir diğer şirket olan Master Bronz içinse iflas şartlarının oluşmadığına hükmedildi.

Master Choco için iflasına karar verdi; konkordato sürecini takip eden komiserin görevine son verilmesine ve şirket üzerindeki tüm tedbirlerin kaldırılmasına hükmetti.

KISA SÜREDE HIZLI BÜYÜDÜ

2018'de kurulan şirket üretime ilk olarak gofretle başladı. Şirket yaklaşık 2 bin metre kare kapalı alanda, günde ortalama 12 ton ürün kapasitesine sahipti.