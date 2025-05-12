Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Mahkeme son noktayı koydu! Eğer SMS gelmediyse paranızı faiziyle alabilirsiniz

İstanbul Esenyurt'ta yaşayan bir vatandaşın banka bilgileri kötü niyetli kişiler tarafından ele geçirildi. 13 bin liralık harcama yapılmasına rağmen mağdur H.D., bu işlemin kendisinin onayı ve izni olmadan gerçekleştiği iddiasıyla tüketici mahkemesine başvurdu. Tüketici haklı bulundu ve paranın faiziyle kendisine ödenmesine karar verildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Mahkeme son noktayı koydu! Eğer SMS gelmediyse paranızı faiziyle alabilirsiniz
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.05.2025
saat ikonu 09:56
|
GÜNCELLEME:
12.05.2025
saat ikonu 10:00

Esenyurt'ta yaşayan bir vatandaşın kart bilgileri kötü niyetli kişilerin eline geçti. Mağdur H.D. daha önce hiçbir şekilde işleminin olmadığı başka bir bankanın alt şirketi vasıtasıyla izni ve bilgisi olmaksızın toplamda 13 bin 350 lira harcama yapıldığını tespit etti. H.D., ilgili şirketten de zararının karşılanmasını istedi ve ayrıca Cumhuriyet Savcılığına faillerin bulunarak cezalandırılması talebiyle dilekçe verdi. Bir yandan savcılık soruşturması sürerken hem bankasından hem de şirketten olumsuz sonuç alan H.D., zararının banka tarafından karşılanması talebiyle konuyu Eyüpsultan İlçe Tüketici Hakem Heyetine taşıdı.

Mahkeme son noktayı koydu! Eğer SMS gelmediyse paranızı faiziyle alabilirsiniz

13 BİN LİRA TUTARINDA 6 HARCAMA YAPILMIŞ

Avukatı tarafından hakem heyetine sunulan dilekçede, "13 bin 350 lira tutarında 6 adet harcama yapılmıştır. Müvekkilimiz her iki kart nezdinde de yaşamış olduğu mağduriyetinin tazmini amacıyla hakkında başvuru yapılan şirketin çağrı merkezi ile görüştüğünde müvekkilimize belirtilen kartlarla yapılan harcamalara ilişkin ödeme yapmasını daha sonra söz konusu ödemelerin kendisine iade edileceği beyan edilmiştir. Fakat müvekkilimizin başvurusuna ilişkin ilgili banka tarafından mail cevaplarında müvekkilimizin talebinin olumsuz sonuçlandığı bildirilmiştir" ifadesi kullanıldı.

Mahkeme son noktayı koydu! Eğer SMS gelmediyse paranızı faiziyle alabilirsiniz


Bilgisi ve izni olmaksızın yapılan para aktarımlarına ilişkin 13 bin 350 liranın bankalara uygulanan en yüksek mevduat faizi ile ödenmesinin talep edildiği dilekçeyi inceleyen hakem heyeti, şikayet edilen kuruluşlardan savunma yanıtı gelmemesine rağmen söz konusu talebi, "Dolandırıcıların tespiti olduğundan söz konusu başvurunun adli makamlar ve savcılığın görev alanına girmesi ve hakem heyetimizin görevsizliği nedeniyle talebin reddine karar verilmesi gerekmiştir" ifadesiyle reddetti.

TÜKETİCİ HAKLI BULUNDU

Konuyu avukat aracılığıyla İstanbul 10. Tüketici Mahkemesine taşıyan H.D.'nin şikayeti üzerine mahkeme tarafından görevlendirilen bilirkişinin sunduğu raporda şu ifadelere yer verildi:


"Davaya konu işlemlerin, davacının kredi kartlarından (3D Secure şifreli) (3D şifre/SMS/onay) kullanılarak gerçekleştiği tespit edilememiştir. Nihai takdir yüce mahkemenize ait olmak üzere; yapılan incelemede gerçekleştirilen işlemlerin, davalı bankanın kontrol ve denetimi altında yapıldığına dair erişim ve işlem güvenliği ile ilgili somut veriler dava dosyasına sunulmadığından, aksi ispatlanmadığı sürece ispat yükümlülüğü davalı bankada olduğundan ve bu verilere (evrak/belge) sadece davalı banka erişebileceğinden, gelinen aşamada ilgili işlemlerden davalı bankanın sorumluluğuna gidilebileceği görüş ve kanaatine varılmıştır."
Mahkeme ise ilgili kanun maddeleri ve bilirkişi raporunu da göz önünde bulundurarak tüketiciyi haklı buldu ve "13 bin 350 liranın tüketici hakem heyetine başvuru tarihi olan 29 Mart 2024'ten tarihinden itibaren işletilecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine, Harçlar Kanunu uyarınca alınması gereken 615 liranın başvuru ve 911 lira karar harcının davalıdan alınarak devlet hazinesine gelir kaydına, davacı tarafından yapılan toplam 3 bin 42 liralık yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine"

Mahkeme son noktayı koydu! Eğer SMS gelmediyse paranızı faiziyle alabilirsiniz

"ONAY SMS'İ VE UYARI MESAJI GELMEDİYSE SORUMLU BANKADIR"

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanı Aydın Ağaoğlu, söz konusu süreci takip ettiğini ve mahkeme tarafından verilen kararı okuduğunu belirterek, tüketici lehine bu kararın aslında çok önemli olduğunu söyledi.


İnternet bankacılığı sistemini kurup hizmete sunan bankanın, mudinin kastı, kötü niyeti ve suç sayılır eylemini kanıtlayamadığı sürece kendisine emanet edilen paradan (ve diğer yatırım araçlarından) güven kuruluşu vasfı nedeniyle sorumlu olduğunu vurgulayan Ağaoğlu, şunları kaydetti:


"Yargıtayın içtihat haline gelmiş kararlarında görüldüğü üzere, davacının zararın meydana gelmesinde kusurunun bulunduğunu ispat yükümlülüğü davalı bankadadır. Banka, internet bankacılığı işlemlerinde işlem yapanın gerçek müşteri olup olmadığını belirleme yönünde, gerekli altyapıyı sağlayarak güvenlik önlemlerini almak zorundadır. 5464 Sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu, bu konuda çok açık. Tüketicinin kartından bilgisi ve onayı olmadan alışveriş yapıldıysa, bankaya 24 saat içinde bildirimde bulunduğu takdirde yapılan harcamaların sadece 150 liralık kısmından sorumludur. Banka herhangi bir SMS, onay ya da uyarı mesajı göndermediyse tüketici harcama itirazı için 24 saatle sınırlı da değildir. Banka normalde kredi kartından alışverişlerde şifre gönderiyor. Şifre gönderse bile harcamayla ilgili mesaj da gönderiyor, 'Bu size ait değilse arayın' diye uyarıyor. Söz konusu olayda tüketiciye ne mesaj geliyor ne onay var ne de uyarılıyor."
Ağaoğlu, internet bankacılığında benzer sorunu birçok tüketicinin yaşadığını belirterek, "Banka her türlü güvenliği almak zorunda. İzniniz ve onayınız dışında yapılan alışverişlerde bankalar tamamen kusurludur. Tüketicilerin kartlarındaki harcamaları sıklıkla kontrol etmesi gerekir"

ETİKETLER
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.