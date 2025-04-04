Maliye Bakanlığı'ndan şok karar! Altın satışlarında yeni dönem 7 Nisan’da başlıyor

Rusya Maliye Bakanlığı, iç piyasada bir süredir durdurulan döviz ve altın satışlarını yeniden başlatma kararı aldığını duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, söz konusu satış işlemleri 7 Nisan itibarıyla tekrar devreye girecek.

DÖVİZ VE ALTIN SATIŞLARI YENİDEN BAŞLIYOR

Ocak 2024’te askıya alınan döviz ve değerli maden satışları, bütçe disiplini kapsamında uygulanan mali kurallar çerçevesinde yeniden gündeme alındı. Yetkililer, bu adımın bütçe dengesini sağlama hedefiyle atıldığını belirtti.

Ekonomistlere göre, küresel petrol gelirlerindeki azalma bu kararda etkili oldu. Uzmanlar, piyasaya yeniden döviz ve altın sürülmesinin, devletin mali dengesini korumaya yönelik stratejik bir hamle olduğunu ifade ediyor. Bu gelişmenin, ekonomik istikrar açısından da dikkatle takip edileceği değerlendiriliyor.