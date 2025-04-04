Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | İrem Çınar

Maliye Bakanlığı'ndan şok karar! Altın satışlarında yeni dönem 7 Nisan’da başlıyor

Rusya Maliye Bakanlığı, döviz ve altın piyasalarında yeniden devreye giriyor. Bakanlık, 7 Nisan’dan itibaren rezerv satışlarına kaldığı yerden devam edeceğini duyurdu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
04.04.2025
saat ikonu 10:06
|
GÜNCELLEME:
04.04.2025
saat ikonu 10:06

Rusya Maliye Bakanlığı, iç piyasada bir süredir durdurulan döviz ve altın satışlarını yeniden başlatma kararı aldığını duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, söz konusu satış işlemleri 7 Nisan itibarıyla tekrar devreye girecek.

Maliye Bakanlığı'ndan şok karar! Altın satışlarında yeni dönem 7 Nisan’da başlıyor

DÖVİZ VE ALTIN SATIŞLARI YENİDEN BAŞLIYOR

Ocak 2024’te askıya alınan döviz ve değerli maden satışları, bütçe disiplini kapsamında uygulanan mali kurallar çerçevesinde yeniden gündeme alındı. Yetkililer, bu adımın bütçe dengesini sağlama hedefiyle atıldığını belirtti.

Maliye Bakanlığı'ndan şok karar! Altın satışlarında yeni dönem 7 Nisan’da başlıyor

Ekonomistlere göre, küresel petrol gelirlerindeki azalma bu kararda etkili oldu. Uzmanlar, piyasaya yeniden döviz ve altın sürülmesinin, devletin mali dengesini korumaya yönelik stratejik bir hamle olduğunu ifade ediyor. Bu gelişmenin, ekonomik istikrar açısından da dikkatle takip edileceği değerlendiriliyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Trump’ın tarifeleri etkisini gösterdi! Altın fiyatlarında ralli sona mı erdi? Uzman isim açıkladı
Mobbing ile mücadelede yeni dönem! Cumhurbaşkanlığı genelgesi yürürlükte: İşte çalışanların yapması gerekenler

Sıkça Sorulan Sorular

Altın mı daha kar döviz mi?
Altın ve döviz yatırımının hangisinin daha karlı olduğunu belirlemek, piyasa koşullarına ve kişisel hedeflerinize bağlıdır. Altın, uzun vadede değerini koruyan ve güvenli liman olarak bilinen bir yatırım aracıyken, döviz kısa vadede yüksek getiri sağlayabilir.
ETİKETLER
#Rusya
#Altın Satışı
#Döviz Piyasası
#Döviz Satışı
#Altın Satış Fiyatları
#Döviz Alımı
#Döviz Piyasası
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.