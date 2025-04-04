Maliye Bakanlığı'ndan şok karar! Altın satışlarında yeni dönem 7 Nisan’da başlıyor

Rusya Maliye Bakanlığı, döviz ve altın piyasalarında yeniden devreye giriyor. Bakanlık, 7 Nisan’dan itibaren rezerv satışlarına kaldığı yerden devam edeceğini duyurdu.
Rusya Maliye Bakanlığı, iç piyasada bir süredir durdurulan döviz ve altın satışlarını yeniden başlatma kararı aldığını duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, söz konusu satış işlemleri 7 Nisan itibarıyla tekrar devreye girecek.
Ocak 2024’te askıya alınan döviz ve değerli maden satışları, bütçe disiplini kapsamında uygulanan mali kurallar çerçevesinde yeniden gündeme alındı. Yetkililer, bu adımın bütçe dengesini sağlama hedefiyle atıldığını belirtti.
Ekonomistlere göre, küresel petrol gelirlerindeki azalma bu kararda etkili oldu. Uzmanlar, piyasaya yeniden döviz ve altın sürülmesinin, devletin mali dengesini korumaya yönelik stratejik bir hamle olduğunu ifade ediyor. Bu gelişmenin, ekonomik istikrar açısından da dikkatle takip edileceği değerlendiriliyor.