Maliye sahaya indi! Kira gelirleri için konutlarda kapı kapı yoklama başladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2024 yılında kira geliri elde eden ve beyanname vermesi gereken mükellefleri belirlemek için yaklaşık 1,5 milyon konutu analiz etti ve 425 bin konutta fiili yoklama gerçekleştirdi. Bu çalışmalar sonucunda, 376 bin yeni mükellefin beyanname vermesi sağlandı.

2024 yılına ait gelir vergisi beyannameleri, her yıl olduğu gibi Mart ayında verilmesi gereken beyannameler için son tarihin 2 Nisan Çarşamba olduğu açıklandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu yıl da kayıt dışı ekonomiyle mücadeleye devam edileceğini vurguladı. Bakan, vergi adaletinin sağlanması için sektörel analizlerle risklerin tespit edileceğini, ayrıca vergi denetimlerinin artırılacağını belirtti.

FİİLİ YOKLAMALAR YAPILDI

Bakan Şimşek, izaha davet uygulamasının yoğun bir şekilde kullanıldığını ifade etti ve mükelleflerden doğru beyanname vermelerini talep etti. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), bu yıl beyanname veren mükellef sayısında artış bekliyor ve 2024 yılı için yapılan denetimler kapsamında 1,5 milyon konut analize tabi tutuldu. 425 bin konutta yapılan fiili yoklamalar sonucunda 376 bin yeni mükellef beyannamesini sundu. Ayrıca, dijital ortamda alınan Kira Bildirim Formu ile 38 bin kiracı gönüllülük esasına dayalı olarak form doldurdu.

KİRA GELİRLERİNİN GERÇEK DEĞERİ ÜZERİNDEN BEYAN EDİLMESİ

Gelir İdaresi Başkanlığı, kira gelirlerini düşük beyan eden mükellefleri de incelemeye alacak. Geçen yıl yapılan denetimlerle beyan edilen kira geliri miktarı önemli ölçüde artmış ve 2024 yılı için bu rakamın daha da yükselmesi bekleniyor.



Beyannamesi verilmesi gereken mükellefler, 1,5 milyon kişiye SMS ile hatırlatmalar yapıldı. Bu uyarılar, gelir vergisi ödemekle yükümlü olanlardan yüksek gelir elde edenler, gayrimenkul alım satımı yapanlar ve menkul sermaye iradı geliri elde edenleri kapsadı. Bu hatırlatmalarla, mükelleflerin beyanname verme oranı artırılmaya çalışılıyor.