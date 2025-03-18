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 | Banu İriç

Maliye'den kaçış yok! 'İnsan eliyle mümkün değil' deyip yakalama yöntemini duyurdular

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yıllardır gözden kaçan vergi farklarını ortaya çıkardı. Bakanlık yetkilileri, “İnsan eliyle bulmamız imkânsızdı” diyerek yürüttükleri incelemelerde 120,4 milyar liralık matrah farkı tespit ettiklerini açıkladı. Artık vergi kaybı ve kaçaklar anında fark edilip takibe alınıyor.

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Maliye'den kaçış yok! 'İnsan eliyle mümkün değil' deyip yakalama yöntemini duyurdular
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
18.03.2025
saat ikonu 22:25
|
GÜNCELLEME:
19.03.2025
saat ikonu 14:55

Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi kaçaklarının tespitinde yapay zekayı etkin şekilde kullanarak önemli sonuçlara ulaştı. TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu’nun “yapay zekanın ekonomiye etkileri” temalı toplantısında konuşan Hazine ve Maliye Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Mert Özarar, Bakanlığın bu alandaki çalışmalarını detaylarıyla paylaştı.

120 MİLYAR LİRALIK MATRAH FARKI YAKALANDI

Özarar, yapılan incelemeler sonucunda ulaşılan verileri aktararak, “Yaklaşık 1,5 milyon incelemenin sonunda 120,4 milyar liralık bir matrah farkına ulaştık. Bunu klasik yöntemlerle, insan eliyle tespit etmemiz mümkün değildi. Yapay zeka ve geliştirdiğimiz büyük veri analitik modelleri burada devreye girdi ve bize çok büyük katkı sundu” dedi.

Özarar, Bakanlığın yapay zekadan sadece veri analizinde değil, aynı zamanda dolandırıcılık tespiti, kayıp-kaçakla mücadele ve risk analizlerinde de aktif şekilde yararlandığını belirtti. “Hedefimiz, yapay zeka tabanlı bir vergi müfettişi geliştirmek. Bu sistem, şüpheli işlemleri anında fark edebilecek ve gerektiğinde otomatik olarak incelemeye alabilecek. Böylece vergi kayıplarının önüne çok daha hızlı geçebileceğiz,” ifadelerini kullandı.

"SOĞUK SAVAŞIN YERİNİ YAPAY ZEKA SAVAŞI ALDI"

Dünyada yapay zeka yarışının büyük bir hızla devam ettiğine de dikkat çeken Özarar, “Soğuk savaşın yerini yapay zeka savaşı aldı. ABD ve Çin bu alanda büyük yatırımlar yapıyor. Türkiye olarak bizimle dünya arasındaki mesafe henüz kapanmayacak kadar büyük değil. Yeter ki hızlı hareket edelim. Altyapımız ve teknik insan kaynağımızı geliştirerek bu alanda çok önemli atılımlar yapabiliriz,” diye konuştu.

OECD verilerine göre yapay zekanın 2030 yılına kadar dünya ekonomisine yıllık 15,7 trilyon dolarlık katkı sağlayacağına dikkat çeken Özarar, Türkiye’nin de kamu tasarrufundan vergi denetimine, ekonominin pek çok alanında yapay zekadan yararlanarak daha güçlü ve sürdürülebilir bir büyüme yolunda ilerleyebileceğini vurguladı.

YAPAY ZEKA İLE KAYIPLAR ÖNCEDEN TESPİT EDİLİYOR

Toplantıda söz alan Hazine ve Maliye Bakanlığı Risk Analizi Genel Müdürü Nuray Serdaroğlu Erbil de, yapay zeka sayesinde erken uyarı sistemleri geliştirdiklerini ve mükelleflerin ceza sürecine girmeden vergi tahsilatını artırmayı amaçladıklarını belirtti.

Vergi kayıplarının önlenmesi ve kayıt dışı ekonominin azaltılmasında yapay zekanın büyük potansiyele sahip olduğunun altını çizen Erbil, "Biz artık sadece geriye dönük inceleme yapmakla yetinmiyoruz. Yapay zeka sayesinde proaktif bir yaklaşım sergileyerek olası kayıpları önceden tespit edebiliyoruz" dedi.

Yapay zekanın vergi denetiminden ekonomi politikalarına kadar birçok alanda dönüştürücü etkisi olacağını belirten Özarar, "Bu süreçte bazı meslekler yok olacak; ancak yepyeni iş kolları ve uzmanlık alanları doğacak. Türkiye olarak hem insan kaynağımızı hem de altyapımızı bu değişime hazırlamalıyız," diye ekledi.

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